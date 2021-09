Waldbesitzer stehen Axt bei Fuss: Gefällte Bäume geben mehr Geld

HOLZBRANCHE Waldbesitzer stehen Axt bei Fuss: Ein gefällter Baum ist deutlich mehr wert Der Boom auf dem hiesigen Holzmarkt kommt endgültig bei den Waldbesitzern an. Die Sägewerke bezahlen für Rundholz erheblich mehr als bisher. Doch: «Reich wird keiner», sagt Experte Heinz Engler über das Geschäft mit den Stämmen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Frischholz aus Schweizer Wäldern wirft wieder mehr Ertrag ab. Bild: Alex Spichale

Die Prognosen für den Schweizer Holzmarkt haben sich bewahrheitet: Die Vorräte an Käferholz sind abgebaut, die Sägewerke produzieren nach wie vor auf vollen Touren, Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist ungebrochen beliebt. Die Folge laut Heinz Engler, Geschäftsführer der Vermarktungsorganisation Holzmarkt Ostschweiz AG:

«Es wird wieder vermehrt Frischholz eingeschlagen werden müssen, welches dann den Bedarf der Sägewerke im Frühjahr und Sommer decken wird.»

Die Chancen dafür stehen gut, denn die Waldbesitzer dürfen sich über höhere Preise für ihr Rundholz freuen. Die Aufschläge betragen 20 bis 80 Prozent, je nach Qualität. «So hohe Preisanstiege waren seit vielen Jahren nicht mehr möglich», weiss Engler.

Rundholzpreise wie zuletzt im Jahr 2014

Anfang September 2021 haben die meisten Ostschweizer Sägewerke ihre neuen Rundholzpreise bis Ende Jahr veröffentlicht. Engler spricht für die Fichte B (bessere Qualität) von 112 bis 125 Franken pro Festmeter. Zum Vergleich: Im Juli und August wurden im Schnitt 98 Franken bezahlt, im Vorjahr 87 Franken. Und für die Fichte C (schlechtere Qualität) sind es aktuell 85 bis 100 Franken pro Festmeter, nach 69 Franken im Sommer und 52 Franken im Vorjahr. Engler sagt:

«Die aktuellen Preise liegen nun wieder auf dem Niveau von 2014. Für die Waldbesitzer eine langersehnte Erholung.»

Mit höheren Kaufpreisen wollen sich die Sägewerke absichern, damit sie genügend Rundholz bekommen. Denn zum einen ist der Absatz ihres Schnittholzes weiterhin hoch. Zum anderen sind die riesigen Mengen an Käferholz, die in den vergangenen zwei Jahren angefallen waren, weitgehend abgebaut. So meldeten in der Umfrage vom September 2020 die Ostschweizer Forstreviere 64'000 Festmeter unverkauftes Käferholz. Nun, ein Jahr später, sind es gerade noch 9254 Festmeter.

Dem Borkenkäfer war es zu kalt und zu nass

Heinz Engler, Geschäftsleiter der Holzmarkt Ostschweiz AG. Bild: Lara Abderhalden

Das viele Käferholz hat in der Vergangenheit massgeblich zum Preiszerfall auf dem Holzmarkt beigetragen und dazu geführt, dass viele Waldbesitzer ihre gesunden Bäume vorerst stehen liessen. Das dürfte sich nun ändern, erwartet Engler:

«Gerade unter den privaten Waldbesitzern werden nun viele wieder Frischholz schlagen.»

Allerdings, so sagt Engler:

«Das grosse Geld verdienen kann man mit dem Holz nicht, reich wird keiner.»

Den grössten Preissprung gemacht hat frisches Käferholz, für das gegenwärtig 80 bis 100 Franken pro Festmeter bezahlt werden. Das sind 50 bis 80 Prozent mehr als 2020. Nicht nur sind die Käferholzbestände der vergangenen Jahre abgebaut worden, es kommt vorerst auch nicht viel neues nach. Denn 2021 war ein miserables Jahr für den Borkenkäfer. Der kühle und nasse Sommer und die folgenden kühlen Herbstnächte haben die Entwicklung des Käfers in Schach gehalten. Engler sagt:

«Grossflächige Schäden sind weitgehend ausgeblieben.»

Deshalb herrscht nun Bedarf an mehr Frischholz. Engler ruft jedoch die Waldbesitzer dazu auf, darauf zu achten, «dass nicht alles Holz zur gleichen Zeit anfällt». Eine kontinuierliche Versorgung der Abnehmer sei wichtig, sagt er: «Sprechen Sie die Mengen und den Lieferzeitpunkt ab.»

Schadholz nach Gewittern und Hagel

Als Folge der jüngsten Sommerunwetter mit starken Gewittern und Hagel ist in der Ostschweiz Schadholz im Umfang von 32'000 Festmetern angefallen. Diese Menge sei nicht zu unterschätzen. Allerdings fielen 22'000 Festmeter allein in den Kantonen Zürich und Schaffhausen an, die im Holzmarkt zur Ostschweiz zählen, und ein Grossteil ist Laubholz. Ganze Stämme, denen lediglich die Äste abgeschlagen wurden, können etwa im Möbelbau verwendet werden, zerbrochene oder gerissene Stämme werden zu Hackholz für die Energieerzeugung verwertet.

Experte Engler beobachtet zudem, dass sich die teils sehr langen Lieferfristen für Holzprodukte aus dem Ausland wieder weitgehend normalisiert haben. Das dürfte dazu führen, dass die Flut an Bestellanfragen bei den Schweizer Sägewerken wieder etwas abnimmt. Diese hoffen laut Engler, dass Zimmereien und Holzbaubetriebe trotzdem vermehrt auf Schweizer Schnittholz setzen.

So geht es vorerst weiter

Die weitere Entwicklung hängt laut Engler von mehreren Faktoren ab. Bis Ende Jahr dürften die Rundholzpreise sicher noch halten, prognostiziert er. Allerdings sei in Österreich der Preis jüngst schon wieder leicht gesunken.

Vorderhand aber spiele der Ostschweizer Markt wieder normal, heisst es im jüngsten Holzmarktbericht, und «es gibt zurzeit keine Anzeichen, dass in den nächsten Monaten die Käferholzmengen wieder massiv ansteigen». Eine Unwägbarkeit ist, ob und wenn ja in welchem Ausmass es Herbst- und Winterstürme gibt – verbunden mit dem möglichen Anfall von Schadholz.

Riegel gegen illegal geschlagenes Holz Ab 1. Januar 2022 ist es in der Schweiz verboten, illegal geschlagenes Holz und daraus gefertigte Produkte in Verkehr zu bringen. Das hält das revidierte Umweltschutzgesetz (USG) fest, das ab Neujahr gilt. Auf Basis des revidierten USG tritt gleichzeitig die neue Holzhandelsverordnung (HHV) in Kraft. Deren Kern ist eine Sorgfaltspflicht für all jene Marktakteure, die Holz- und Holzerzeugnisse erstmals in Verkehr bringen. Risiken bewerten und reduzieren Diese sogenannten Erstinverkehrsbringer müssen nachweisen können, dass sie Risiken betreffend illegales Holz systematisch bewertet und, wo vorhanden, auf ein vernachlässigbares Mass reduziert haben. Dafür müssen sie ein Sorgfaltspflichtsystem aufbauen, anwenden und regelmässig aktualisieren Händler, die bereits in Verkehr gebrachtes Holz kaufen oder verkaufen, müssen dokumentieren, von welchem Zulieferer sie Holz oder Holzerzeugnisse bezogen und an welchen Abnehmer sie es weitergereicht haben. Diese Rückverfolgbarkeit soll es erlauben, Erstinverkehrsbringer zu identifizieren. Gleichwertige Regelung zu jener der EU Waldeigentümer, die Holz im Schweizer Wald ernten, sind dieser Regelung ebenfalls unterstellt. Die Branche hofft auf einen pragmatischen Vollzug ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand. Die ersten elf Bestimmungen der HHV entsprechen zwecks Gleichwertigkeit inhaltlich weitgehend jenen der European Timber Regulation (EUTR) der EU. (T.G.)