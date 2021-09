Ein Pilz und krumme Bretter: Tobias Koster übernimmt «Holzwelten»

HOLZBAU Generationenwechsel: Tobias Koster übernimmt Arnegger «Holzwelten» von seinem Vater Die Koster AG Holzwelten in Arnegg hat die Hand gewechselt, bleibt aber in der Familie: Firmengründer Jakob Koster hat die Verantwortung seinem Sohn Tobias übergeben. Neuerdings erforscht Koster mit der Empa einen Pilz, der das Holz brhandelt. Kaspar Enz und Thomas Griesser Kym 16.09.2021, 08.09 Uhr

Haben die Nachfolge familienintern geregelt (von links): Jakob und Sigrun Koster und Sohn Tobias Koster. Bild: PD/Frosan vun Gunten

Nach 34 Jahren als Gründer und Verantwortlicher der Koster AG Holzwelten in Arnegg hat Jakob Koster die Führung an seinen Sohn Tobias Koster übergeben. Wie es in der Mitteilung heisst, bleibt die Firma aus Arnegg weiterhin ein Familienunternehmen. Die Übergabe erfolgte formell bereits per 1. Juli 2021; nun werden sämtliche Kunden und Partner informiert. Schreinermeister Tobias Koster sagt: