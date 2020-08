Rotstift bei Mitarbeitern in Bottighofen: Holidaycheck zahlt Coronatribut Das Ferienportal streicht 53 Stellen in Bottighofen. Insgesamt werden gruppenweit 100 Stellen abgebaut. Stefan Borkert 26.08.2020, 05.00 Uhr

Bei Holidaycheck in Bottighofen werden weiterhin Ferien bewertet. Bild: PD

Unternehmen, die auf Digitalisierung setzen, meistern in der Regel die aktuelle Covid-19-Krise besser als jene, die der digitalen Transformation hinterherrennen. Schon lang digital unterwegs ist das Ferienportal Holidaycheck. Der grösste Standort des Unternehmens ist in Bottighofen mit der Holidaycheck Schweiz AG.

Die Gruppe selbst gehört zum deutschen Medienkonzern Burda, der bislang glimpflich durch die Krise steuert. «Wir haben im ersten Halbjahr mehr oder weniger den gleichen Umsatz gemacht wie 2019. Es gab also keinen Einbruch», sagte Burda-Chef Paul-Bernhard Kallen vor kurzem gegenüber dem Onlinejournal «Kressnews».

Man sei aber auch nicht wie geplant gewachsen, schob er nach. Zur Konzerntochter Holidaycheck meinte er, dass sich seiner Einschätzung nach der Reisemarkt dieses und nächstes Jahr noch nicht erholen werde. Weil bei Holidaycheck selbst der Umsatz im ersten Semester fast auf Null eingebrochen ist, reichen auch die Reserven, von denen Christoph Ludmann, CEO von Holidaycheck Schweiz, noch zu Beginn der Krise sprach, nicht mehr aus.

Gruppenweit ist deshalb der Abbau von 100 der insgesamt 500 Arbeitsplätze beschlossen worden. Da Holidaycheck bislang als Erfolgsstory gegolten hat, zeigte sich auch der Chef des Thurgauer Amtes für Wirtschaft und Arbeit betroffen. Daniel Wessner sagte, dass nicht jedes digitale Unternehmen von der Krise profitiere.

Konsultationsverfahren rettet sieben Stellen

Der Stellenabbau trifft den Standort Bottighofen mit bisher rund 250 Mitarbeitern am härtesten. Sabine Wodarz, Sprecherin der Holidaycheck Group, kommentiert den Abschluss des Konsultationsverfahrens: «Die Konsultationsphase ist aufgrund von vielen konstruktiven Vorschlägen der Mitarbeiter gut verlaufen. Der Stellenabbau konnte dadurch so gering wie möglich gehalten werden. Die Anzahl der gestrichenen Stellen beläuft sich auf noch 53 am Standort Bottighofen.» U

rsprünglich sei man in Bottighofen von 60 Stellen ausgegangen. Die restlichen 47 würden an den Standorten München sowie Warschau und Posen in Polen abgebaut. Sie versichert, dass es einen Sozialplan gibt und ergänzt:

«Die betroffenen Mitarbeiter unterstützt das Unternehmen mit allen aktuell verfügbaren Ressourcen, um den Ausstieg so sozial verträglich wie möglich zu gestalten.»

Standort im Thurgau bleibt

Von einem Rückzug des Unternehmens aus Bottighofen ist hingegen nicht die Rede: «Wir halten am Standort Bottighofen fest und sind dem Thurgau weiter verbunden», sagt Wodarz.

Holidaycheck ist mit nicht manipulierten Bewertungen von Hotels bekannt geworden. Inzwischen ist das nur noch einer von mehreren Geschäftsbereichen. Auch an den Bewertungen wird weiterhin festgehalten. Erst gestern publizierte Holidaycheck einen ersten Bericht zu Ferienbewertungen in der derzeitigen Coronakrise.