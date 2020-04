Höhen und Tiefen eines Startup +++ Der Chef bleibt cool +++ Weitermachen und Ruhe bewahren Die Umuntu GmbH beschäftigt sich eigentlich mit sauberem Trinkwasser. Im Hintergrund aber schwelt ein Streit. Stefan Borkert 17.04.2020, 05.00 Uhr

Fabio Hüther, Gründer und Inhaber der Ermatinger Firma Umuntu mit einem seiner Wasseraufbereiter. PD

Bis vor kurzem war die Ermatinger Umuntu GmbH noch Finalist beim Start Award des Startnetzwerks Thurgau. Das ist vorbei. Tiziana Ferigutti vom Startnetzwerk Thurgau sagt, dass die Jury des Preises diesen Beschluss in einer Sondersitzung gefasst habe. Kommentieren kann sie den Entscheid nicht: «Wir geben zu den Entscheidungen der Jury grundsätzlich keine Auskunft.» Ein Neustart des Wettbewerbs sei nicht notwendig, «da wir zwei innovative und interessante Start-ups für den Final nominieren konnten.» Der Start Award sei auch nicht gefährdet.

Was war passiert? Björn Gross (siehe Kasten), ein ehemaliger Geschäftspartner von Umuntu-Gründer und Inhaber Fabio Hüther, postet seit Monaten über soziale Medien, Strafanzeigen, die er gegen Hüther stellt und kommentiert diese. Bei der Thurgauer Staatsanwaltschaft wird bestätigt, dass Anzeigen vorliegen.

Entscheid akzeptiert

Hüther und seine Anwältin Denise Galbier aus Wil haben sich unterdessen entschieden, Ruhe zu bewahren. Man akzeptiere den Entscheid der Jury. Anwältin Galbier berichtet von Beschimpfungen und einem fragwürdigen Niveau, auf dem sich die Debatte teils befinde. Lösungen zur Beilegung des Konflikts seien gesucht worden. Kompromissangebote seien von der Gegenseite aber ebenso ausgeschlagen worden, wie eine Einigung beim Friedensrichter. Die Situation sei für alle mühsam, so Galbier.

Ein Bild aus gemeinsamen Tagen: Björn Gross (links) und Fabio Hüther (rechts). Judith Schuck

Auslöser des Streits war die Trennung der Geschäftspartner letztes Jahr. Sie hatten ihre Büros nebeneinander, benutzten denselben Administrator und für die IT den Server von Umuntu. Als es zum Bruch kam, nahm Umuntu den Server mit, sicherte die Daten von Gross und übergab sie ihm auf einer Festplatte, berichtet zusammengefasst Galbier. Nun werde Fabio Hüther von seinem ehemaligen Geschäftspartner Gross unter anderem Diebstahl und Betrug vorgeworfen.

Ungeachtet der Turbulenzen wächst Umuntu als Unternehmen. «Wir sorgen für schadstofffreies, sauberes und gesundes Wasser», sagt Hüther. Das werde mit ökologisch nachhaltigen Filtersystemen erreicht. Unterstützt wird das Start-up von einem wissenschaftlichen Beirat.

Tests und Schutzkleidung in der Coronakrise

Und der bewährt sich auch in der Coronakrise. Für die Zeit der Krise wolle Umuntu helfen, sagt Hüther. So gibt es im aktuellen Angebot Coronatests, Schutzkleidung und -masken. Die Nachfrage ist gross. Man nutze die eigenen Möglichkeiten, um Hilfe zu bieten. Mittlerweile werden doe Coronatests, Schutzmasken und Schutzkleidung nicht nur an Firmen, Arztpraxen und Spitäler in der Schweiz geliefert, sondern unter anderem auch nach Deutschland, Ägypten, Marokko oder Saudi Arabien.

Ehemaliger Partner reicht mehrere Anzeigen ein Der Unternehmensberater und Wirtschaftsjurist Björn Gross aus Tägerwilen hat eine persönliche Geschichte mit Fabio Hüther: Der junge Mann war etwa drei Jahre sein Mandant, sagt er. Er habe ihm gezeigt, wie er seine Firma aufbauen müsse, so Gross. Dafür sei er von Umuntu bezahlt und am Unternehmen beteiligt worden. Zum Bruch sei es vor etwa einem Jahr gekommen, als er gefordert habe, die Firma endlich professionell aufzustellen und eintragen zu lassen, wobei er die Führungsposition hätte übernehmen sollen. Während er im Ausland weilte, habe Hüther Server und Akten aus dessen Büro abgeräumt. Der Unternehmensberater rief die Polizei und warnte sein Netzwerk, das er Umuntu zur Verfügung gestellt habe. Gross sagt, dann hätten sich immer mehr Organisationen gemeldet, denen Umuntu Geld schulde und ein Betrug nach dem anderen sei aufgeflogen. Im Januar habe er noch einmal mehrere Anzeigen gegen Hüther und andere Beteiligte eingereicht. (lsf