Schulden: Milchverarbeiter Hochdorf verschafft sich etwas Luft

SCHULDEN Einigung mit Banken: Hochdorf verschafft sich Luft bei der Finanzierung Der Milchverarbeiter kann sich bei der Erfüllung seines Verschuldungsgrads Zeit bis Ende Jahr lassen und schiebt die Zinszahlung für eine Anleihe auf. 28.06.2021, 17.39 Uhr

Der Milchverarbeiter Hochdorf kämpft nach wie vor um seine finanzielle Gesundung. Bild: Brigit Willimann

Der Milchverarbeiter Hochdorf mit Werk in Sulgen hat sich mit den Konsortialbanken über eine Aussetzung der Prüfung der Finanzkennzahl «Verschuldungsgrad» per Mitte Jahr geeinigt. Per Ende Jahr blieben die Finanzkennzahlen aber unverändert bestehen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung des finanziell angeschlagenen Unternehmens gingen davon aus, die per Ende Jahr geforderten Finanzkennzahlen einhalten zu können.