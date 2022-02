Der Holzpreis zeigt nach oben – Bauen mit Holz kostet etwas mehr

Waldwirtschaft Der Holzpreis zeigt weiter nach oben – auf die Kosten von Holzbauten hat das weniger gravierende Auswirkungen Der Boom auf dem Holzmarkt ist endlich auch bei den Waldbesitzern angekommen. Zumindest sei es nun vielerorts möglich, die Wälder wenigstens kostendeckend zu bewirtschaften. Im Anstieg sind auch die Schnittholzpreise. Dass Bauen mit Holz ebenfalls etwas teurer geworden ist, hat aber auch noch andere Gründe. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Fällen von Bäumen rentiert wieder eher. Bild: Britta Gut

Im Herbst 2021 sind die Rundholzpreise in der Ostschweiz merklich gestiegen. Dies zur Freude der Waldbesitzer, war doch bisher der Boom im Holzbau finanziell an ihnen vorbeigezogen, was auch eine Folge war grosser Mengen an Schadholz. Seit 2015 waren die Rundholzpreise gar um 40 Prozent gesunken, in einzelnen Jahren war der Verkauf der Stämme ein Verlustgeschäft. Erst im Mai 2021 hat der Wind gedreht und der Preis begonnen, sich von seinem Tiefststand von Anfang Jahr zu lösen.