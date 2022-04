Wie die Swiss Clean Battery ihre Gigafactory finanzieren will

HIGHTECH Neu gegründete Batteriefabrik verfolgt grosse Pläne: In Wigoltingen soll eine «Gigafactory» für neuen Batterietypen entstehen – mit bis zu 1000 Angestellten Die Swiss Clean Battery AG wurde erst vor wenigen Wochen in Frauenfeld gegründet, um im Thurgau eine Batteriefabrik zu bauen. Bereits im Herbst will das Unternehmen an die Börse. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Ohne Energiespeicher ist die Energiewende nicht möglich. Bild: PD

Die Swiss Clean Battery hat grosse Pläne. Die vor kurzem in Frauenfeld gegründete Firma will in Wigoltingen eine «Gigafactory» für einen neuen Batterietyp errichten. Bereits 2024 sollen hier 181 Mitarbeitende 7 Millionen Batteriezellen pro Jahr herstellen. In einer Endphase soll die Fabrik dann über 1000 Leute beschäftigen und 48 Millionen Batteriezellen produzieren – und zwei Milliarden Franken Umsatz machen.

So eine Fabrik kostet viel Geld. Rund 240 Millionen Franken kosten allein die Maschinen und Bauten, die für die Produktion nötig sind, sagt Thomas Lützenrath, COO des Unternehmens. Weitere 60 Millionen müssen für wiederkehrende Ausgaben vorhanden sein, wie Gehälter, chemische Materialien oder Anwaltskosten.

Anleihe in Luxemburg

Geld, das die SCB noch nicht hat. Das Unternehmen gehört heute den Investoren und zum Teil den drei Gründern. Mit über 40 Prozent ist die High Performance Battery AG (HPB) an der Swiss Clean Battery beteiligt. Die Teufner HPB hat die neuartige Feststoffbatterie entwickelt. Um die Sachanlagen zu finanzieren, nimmt die SCB Fremdkapital in Höhe von rund 240 Millionen auf. Und zwar in Form einer strukturierten Anleihe in Luxemburg. Dabei wird die Anleihe auf Teilgesellschaften aufgeteilt.

Als Sicherheit dienen die Maschinen, sagt Lützenrath. «In den Verträgen wird festgehalten, dass das Geld ausschliesslich für diese Maschinen ausgegeben wird.» Trotzdem scheint der Fremdkapitalanteil hoch. «In Kapitalintensiven Industrien ist das nicht ungewöhnlich», sagt Lützenrath.

Auch in der neuen Tesla-Gigafactory nahe Berlin werden Batterien produziert – allerdings noch nach herkömmlicher Technologie. Michael Sohn / AP

Um die restlichen 60 Millionen zu beschaffen, will die SCB an die Zürcher Börse – und zwar bereits im Herbst. Lange bevor die Batterieproduktion überhaupt starten kann – allein die Bestellzeit für die Maschinen dauert 12 Monate. Trotzdem ist Lützenrath zuversichtlich, dass der Börsengang Erfolg haben werde. Dass man nicht die gesamte Investitionssumme an der Börse aufnehmen wolle, mache die einzelne Aktie für Anleger attraktiver.

«Investoren profitieren viel stärker von Wertsteigerungen.»

Ausserdem investiere man mit einer solchen Aktie auch in die Energiewende. «Und im Moment investieren viele Fonds und Investmentgesellschaften nur noch in nachhaltige Anlagen. Das stärkt unsere Nachfrage», sagt Lützenrath.

Erste Fabrik dieser Art

An der Feststoffakku-Technologie forschen verschiedene Labors schon seit Jahren. Denn die herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien haben erhebliche Nachteile: Sie benötigen Rohstoffe, die unter zweifelhaften Bedingungen abgebaut werden. Bei unsachgemässer Entsorgung entstehen schädliche Stoffe, und Recycling ist schwierig. «Ausserdem halten sie nicht besonders lange», sagt Lützenrath. Eine ganze Reihe von Problemen also, die die neue Technologie lösen soll. «Unsere Batterien halten nicht nur länger», sagt er. Auch die Inhaltsstoffe seien weit weniger problematisch. «Es ist Alltagschemie – Stoffe, die zum Beispiel bereits in der Lebensmittelindustrie breit genutzt werden.» Deshalb seien sie auch einfacher wiederzuverwerten.

Thomas Lützenrath, COO der Swiss Clean Battery AG. Bild: PD

Könnte die Fabrik der CBS in Wigoltingen tatsächlich 2024 mit der Produktion beginnen, wäre sie die erste weltweit, die diese Feststoffakkus baut. Doch bis dahin muss noch einiges klar werden. Geplant ist die Fabrik in Wigoltingen. Hier sei genug Platz, nicht nur für die 20’000 Quadratmeter Produktionsfläche, die im ersten Schritt geplant sind – im Endausbau sollen es 100’000 Quadratmeter werden. «Es gäbe Alternativflächen, auch in der Ostschweiz», sagt Lützenrath. Aber dann müsste man die Fläche auf mehrere Standorte aufteilen. «Das wäre nicht ideal.»

