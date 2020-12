Hightech Deutlich mehr verkaufen, mehr verdienen, Ingenieurinnen und Ingenieure einstellen: Die St.Galler Technologiefirma VAT will noch viel höher hinaus Der weltgrösste Hersteller von Vakuumventilen will den Umsatz binnen fünf Jahren verdoppeln und die Profitabilität weiter steigern. Das Wachstum soll vor allem aus dem Werk in Malaysia kommen, doch Rückgrat bleibe der Hauptsitz in Haag. Hier will VAT weitere hoch qualifizierte Jobs schaffen. Thomas Griesser Kym 02.12.2020, 10.51 Uhr

Ventilmontage bei VAT. Bilder: PD

VAT mit Hauptsitz in Haag im Werdenberg ist Weltmarktführer. Bei Vakuumventilen hält sie einen Weltmarktanteil von rund 50 Prozent. Im Segment der Halbleiter sind es laut eigenen Angaben gar 70 Prozent. Vakuumventile sind ein zentrales Element in den Produktionsanlagen für Halbleiter, Solarpanels, Flachbildschirme, LED, Laufwerke usw., um diese in einer hochreinen Umgebung herstellen zu können.

Das Haager Unternehmen ist sieben bis acht Mal grösser als der nächste Mitbewerber, und der fortschreitend rasante Trend zur Digitalisierung spielt der Firma in die Hände. Stichworte sind Internet der Dinge, Cloud Computing, Big Data oder Künstliche Intelligenz. VAT erwartet, dass sich die Nachfrage nach Siliziumchips in den kommenden zehn Jahren verdoppelt, konkret auf mehr als 1000 Milliarden Dollar.

Den Ventilen wird Intelligenz eingehaucht

Die Konsumenten profitieren davon, indem es immer mehr und leistungsfähigere digitale Anwendungen und Geräte gibt. All das will sich VAT zu Nutze machen, zumal sie mit steigender Komplexität der Technologie, wie beispielsweise dem Übergang zu kleineren Transistoren, dank ihrer schieren Marktmacht und der relativ hohen Investitionen sowie Ausgaben für Forschung & Entwicklung ohnehin Marktanteile gewinnt.

An ihrem «Kapitalmarkttag 2020» hat VAT am Mittwoch skizziert, wie sie sich ihre Zukunft bis 2025 vorstellt. Konkret will das Unternehmen im Kerngeschäft der Vakuumventile, das 80 Prozent des Geschäfts ausmacht, Marktanteile gewinnen - die Rede ist von plus 10 Prozent - und in angrenzenden Bereichen neue Produkte entwickeln wie Bewegungskomponenten, fortschrittliche Module oder vorgeschaltete Ventile. In einem weiteren Schritt will VAT Sensoren, Diagnostik und Analytik hinzufügen, um die Ventile mit den angrenzenden Bereichen zu vernetzen. Ausbauen will Konzernchef Mike Allison ausserdem das Servicegeschäft, das 18 Prozent zum Umsatz beiträgt.

Der Umsatz soll in ein paar Jahren die Milliardenmarke nehmen

Im Labor der VAT in Haag.

VAT will so bis 2025 auf einen Umsatz von 1,1 Milliarden Franken kommen. Zum Vergleich: Das ist annähernd doppelt so viel wie 2019, als 570 Millionen Franken generiert wurden. Auch bei der operativen Marge will VAT vorwärtsmachen: Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda soll über die Jahre bis dahin jährlich 30 bis 35 Prozent des Umsatzes aufweisen. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 hat VAT jeweils 27 bis 31 Prozent erreicht.

Das künftige Wachstum basiert auf dem erweiterten Werk in Malaysia, sagt Allison mit Blick auf die Standorte. Die Fabrik in Malaysia hat 2020 ihren Ausstoss um 70 Prozent auf 170 Millionen Franken gesteigert, und dies «bei sehr hoher Qualität». Bis 2025 soll sie über 500 Millionen Franken Umsatz abliefern. Die Idee dahinter ist klar: In Malaysia sind die Arbeitskosten tiefer, und VAT federt dort den Nachteil ab, den der starke Franken mit sich bringt. Gerade über die vergangenen sechs Monate sei der Frankenkurs «sehr unvorteilhaft gewesen», sagt Allison.

Beschäftigung könnte stabiler werden

Die Schweiz mit dem Werk am Hauptsitz in Haag bleibe aber das Rückgrat der operativen Präsenz. Haag soll den Umsatz auf über 500 Millionen Franken halten, und Allison sagt, trotz der Wachstumspläne für den Standort Malaysia werde man auch im Werdenberg weiter investieren.

In Haag arbeiten 1200 Angestellte. Wie wird sich die Beschäftigung in Zukunft entwickeln? Allison verweist zunächst darauf, dass das Geschäft sehr zyklisch sei, also Auf- und Abschwung sich immer wieder abwechseln. In der Vergangenheit habe man solche Zyklen vor allem mit Temporärkräften bewältigt, also solche eingestellt, wenn es aufwärts ging, und sich wieder von ihnen getrennt, wenn es abwärts ging. Doch, sagt Allison:

«Das ist schwierig, teuer und frustrierend.»

Jobs für Ingenieurinnen und Ingenieure

Auch Kurzarbeit musste VAT schon verhängen, so von Oktober 2018 bis Mitte 2019 für 400 Mitarbeitende in Haag, als Folge eines Nachgebens des Halbleitermarkts. Allison stellt aber in Aussicht, dass das Geschäft der VAT und damit auch die Beschäftigung künftig stabiler verlaufen könnte. Dies auch dank des Ausbaus des Servicegeschäfts und neuer Produkte. Und:

«Wir haben in der Vergangenheit in Haag hoch qualitative Jobs geschaffen und werden das auch weiterhin tun.»

Konkret, sagt Allison, habe VAT im Jahr 2019 in Haag beispielsweise mehr als 20 Stellen in der Forschung & Entwicklung geschaffen, etwa für Ingenieurinnen und Ingenieure, und 2020 dürften weitere 20 bis 30 solcher Stellen hinzugekommen sein.

VAT will in Haag auch weiterhin hoch qualifizierte Jobs schaffen.

Ein neues Applikationslabor in Japan

VAT ist zudem bestrebt, näher an die Kunden zu rücken. Dazu will man 2021 in Japan ein weiteres Applikationslabor einrichten und so auch die Position in Korea und China stärken, wie Allison ankündigt. Vorbild ist das Applikationszentrum, das VAT bereits in Kalifornien aufgebaut hat.

Für das ganze Jahr 2020 rechnet VAT mit einem Anstieg des Umsatz um 19 Prozent auf 678 Millionen Franken. Die operative Marge auf Stufe Ebitda soll über 30 Prozent betragen. Die Investitionen sollen 4 bis 5 Prozent des Umsatzes betragen, die Ausgaben für Forschung & Entwicklung 5 bis 6 Prozent.

VAT will die Aktionäre verwöhnen

Eine gute Nachricht hat VAT sodann für die Aktionäre. An diese will das Unternehmen bis zu 100 Prozent des freien Cashflows ausschütten, also der selbst erarbeiteten Mittel, die nach den Investitionen übrig bleiben. Die VAT-Aktienkurs hat sich seit dem Börsengang im April 2016 mehr als vervierfacht. Am Mittwoch stieg der Kurs nach dem positiven Ausblick um über 5 Prozent auf über 200 Franken. Der Ausgabepreis der VAT hatte 45 Franken betragen.