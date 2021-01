Hightech Beda und Berty Hutter verkaufen ihr Lebenswerk – die Goldacher Nouvag AG geht an die Unternehmer Peter Friedli und Willi Miesch Nach fast 50 Jahren ist Schluss. Das Ehepaar Hutter veräussert sein Medizinal- und Dentaltechnikunternehmen an eine Weinfelder Beteiligungsgesellschaft. Diese gehört zwei erfolgreichen Unternehmern, die sich in der Biotech- und Medtechbranche international einen Namen gemacht haben. Nun wollen sie die Nouvag ausbauen. Thomas Griesser Kym 05.01.2021, 17.00 Uhr

Das Schlössli Rothenstein, der Sitz der Nouvag AG, mit Werk. Bild: Ruedi Hirtl (Goldach, 5. Januar 2021)

Wer durch Goldach in Richtung Rorschach fährt, dem sticht das markante Gebäude rechter Hand an der St.Gallerstrasse ins Auge: das Schlössli Rothenstein. In den frühen 1990er-Jahren kaufte Beda Hutter die schlossähnliche Villa, renovierte sie und wandelte sie zum Hauptsitz seines Unternehmens um. Ende 1993 wurde dieser bezogen.

Berty und Beda Hutter. Bild: PD

Die Nouvag, die aktuell 70 Mitarbeitende hat, war 1971 von Beda Hutter als Einzelfirma gegründet worden. Als Inhaber und Verwaltungsratspräsident hat er die Nouvag 49 Jahre lang zusammen mit seiner Frau Berty geführt. Nun hat sich das Ehepaar entschlossen, die Firma in neue Hände zu übergeben, wie aus einem Schreiben an «Mitarbeitende, Kunden und Partner der Nouvag AG» hervorgeht.

Präsent auf der ganzen Welt

Neurochirurgie-Motorsystem der Nouvag zur Steuerung von Handstücken. Bild: PD

Demnach hat mit Datum vom 5. Januar 2021 die Lakemed AG sämtliche Aktien der Nouvag übernommen, die in Goldach hochwertige medizinische Präzisionsprodukte für den Dental- und den Medizinalsektor entwickelt und herstellt sowie weltweit vertreibt.

Führend ist das Unternehmen laut eigenen Angaben speziell in der Motorensteuerung für die Chirurgie, Laparoskopie (Bauchspiegelung) und den Dentalsektor. Jährlich werden rund 20'000 neue Geräte und Instrumente von Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt.

Kauf der Nouvag über ein Beteiligungsvehikel

Hinter der Lakemed stehen deren beide Gründer und Verwaltungsräte, Peter Friedli als Präsident und Willi Miesch als Mitglied. Miesch ist nunmehr auch einziger Verwaltungsrat der Nouvag und er leitet das Goldacher Unternehmen als frisch gebackener CEO.

Die Lakemed AG ist ein blutjunges Unternehmen. Sie ist im Dezember 2020 im Handelsregister neu eingetragen worden und ihre Adresse ist am Sitz einer Anwaltskanzlei in Weinfelden. Zweck der Lakemed ist laut Handelsregistereintrag «der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland». Lakemed ist also selber nicht operativ tätig, sondern dient als Beteiligungsgesellschaft.

Zwei bekannte Namen in der Branche

Peter Friedli. Bild: KEY

Peter Friedli und Willi Miesch sind in der Branche gut bekannt. Friedli, Unternehmer seit 38 Jahren, hat sich auf Biotechnologie und Technologie vor allem in den USA spezialisiert. Er hat viele Gesellschaften mitgegründet und fungierte als Verwaltungsratspräsident und Ankeraktionär. 2019 verkaufte er die amerikanische Osiris Therapeutics, die auf regenerative Medizin spezialisiert ist und die er seit der Gründung 1992 mit aufgebaut hatte, an den britischen Medtechkonzern Smith & Nephew. Verkaufspreis: 661 Millionen Dollar. Friedli hielt an Osiris privat 31 Prozent und über eine Investmentfirma weitere 11,9 Prozent.

Willi Miesch Bild: PD

Auch Willi Miesch ist langjähriger Unternehmer mit Führungserfahrung sowie Experte in der Medizinaltechnik. Von 1998 bis 2019 leitete er die Basler Medartis AG, eine weltführende Herstellerin von Osteosynthese-Implantaten, und führte sie von einem Start-up zu einem börsenkotierten Unternehmen mit heute 630 Beschäftigten. Davor arbeitete er für die Medizinaltechnikfirmen Straumann und Stratec.

Innovation, Service und Qualität werden hochgehalten

In dem Brief schreiben Friedli und Miesch, «es ist uns ein wichtiges Anliegen, das hohe Innovationspotenzial der Nouvag AG in Zukunft weiter zu identifizieren und zu fördern und die führende Marktstellung in den spezialisierten Marktnischen weiter zu expandieren». Und weiter: «Kompetente Kundenberatung, erstklassiger Service und hochstehende Qualität werden weiterhin grossgeschrieben.»

Auf Anfrage sagt Miesch über die Beweggründe zum Kauf der Nouvag:

«Es hat uns gereizt, und Peter Friedli und ich haben schon früher zusammengearbeitet.»

Sie und Beda Hutter seien auch froh über «die Schweizer Lösung» der Nachfolgeregelung und darüber, dass das Unternehmen nicht ins Ausland verkauft wurde. Über die Pläne mit der Nouvag sagt Miesch:

«Wir wollen am Standort Goldach die Arbeitsplätze sichern und wir wollen investieren, ausbauen und wachsen.»

Das werde in Zukunft auch zur Schaffung neuer Stellen führen. Ausserdem müsse das Unternehmen «moderner werden und effizienter».