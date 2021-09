Hidden Champions Kaum bekannt und doch erfolgreich: Drei heimliche Weltmarktführer aus der Ostschweiz Ihr Name fällt nicht zuerst, wenn man irgendwo auf der Welt über die erfolgreichsten Firmen spricht. Doch in ihrer Branche sind sie führend. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 01.09.2021, 10.30 Uhr

Die Flawiler Büchi Labortechnik mit CEO Roger Baumann, die Menzi Muck in Rüthi und die Ganterschwiler Firma Berlinger Special mit Verwaltungsratspräsidentin Andrea Berlinger werden alle als Hidden Champions bezeichnet. Bilder: Urs Bucher, PD, Ralph Ribi

Sie sind einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, meist nicht sehr gross und trotzdem sind sie in ihrem Markt führend: An sogenannten Hidden Champions (zu Deutsch etwa heimliche Gewinner) kommt man in der jeweiligen Branche kaum vorbei, doch ausserhalb sind diese Firmen nicht sonderlich bekannt.

In der Ostschweiz existieren gemäss Hermann Simon 27 solcher Firmen. Simon gilt als Vater des Begriffs Hidden Champion. Der deutsche Professor forscht seit Ende der 1980er-Jahre zum Thema.

Wann ist eine Firma ein Hidden Champion? Hermann Simon verwendet drei Kriterien zur Klassifizierung eines Unternehmens als Hidden Champion: Die Firma muss weltweit zu den Top 3 gehören oder auf einem Kontinent die Nummer 1 sein. Der Umsatz der Firma muss unter fünf Milliarden Euro liegen. Die Firma darf in der breiten Öffentlichkeit nur geringfügig bekannt sein.

Simon führt seit mehreren Jahren eine weltweite Liste der Hidden Champions. Die Gesamtheit der aktuell 3406 verzeichneten Firmen veröffentlicht er nicht, unter anderem, weil darin 30 Jahre Arbeit steckten. Einige Angaben macht er in seinem neuesten Buch «Hidden Champions – die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert» aber. Zum Beispiel, dass es in der Schweiz 171 solcher Unternehmen gebe und dass davon 27 in der Ostschweiz domiziliert seien. Die nachfolgende Grafik zeigt die Verbreitung in den Kantonen.

Zudem sind drei konkrete Firmen aus der Region bekannt, die in Simons Liste enthalten sind.

Büchi Labortechnik, Flawil: Von der Glasbläserei zum Hightech-Unternehmen

Das Flawiler Unternehmen wurde gross mit dem sogenannten Rotationsverdampfer. Mit diesem können Substanzen aus Flüssigkeiten gewonnen werden, um diese danach zu untersuchen. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1939 und auf Walter Büchi zurück, der damals noch in Heerbrugg eine Glasbläserei in einem Keller betrieb.

Heute bietet die Firma weitere Geräte für die Verwendung in Labors an. Einerseits solche, die zum Analysieren in der Chemie- und Pharma-Forschung verwendet werden, andererseits solche, die für die Qualitätskontrolle eingesetzt werden, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. 2018 war das Unternehmen für den Prix SVC Ostschweiz nominiert.

Berlinger Special, Ganterschwil: Corona beschleunigt und bremst zugleich

Den Prix SVC Ostschweiz gewonnen hat die Berlinger Special aus Ganterschwil. 2016 war das und seither war die Firma für einen Hidden Champion gar relativ oft in den Nachrichten. Als Hersteller für Flaschen für Dopingproben geriet die Firma Ende 2017 unter Beschuss. Es wurde in Frage gestellt, ob die Fläschchen aus dem Toggenburg tatsächlich manipulationssicher seien. Die Firma wollte danach gar aus diesem Markt aussteigen, überlegte es sich aber anders.

Während dieser Geschäftszweig in der Folge von Corona unlängst schwächelte – wenn keine sportlichen Wettbewerbe stattfinden, wird weniger getestet –, konnte der zweite Geschäftszweig von Berlinger profitieren: Geräte zur Temperaturüberwachung liefen gut, weil die Hersteller von Medikamenten und auch die Lieferanten von Impfstoffen solche benötigten. Im letzten Jahr hat die Firma zudem den Export Award, verliehen von der Förderorganisation Switzerland Global Enterprise, gewonnen.

Menzi Muck, Rüthi: Dank Ernst Menzi können Bagger schreiten

Bis in die 1960er-Jahre fehlten Baumaschinen für Arbeiten in schwierigem Gelände. Dann wurde 1966 der erste Schreitbagger MUK 3000 in Widnau gefertigt. Schreitbagger stehen gewissermassen auf unterschiedlich ausrichtbaren Füssen und können so breiter eingesetzt werden. MUK stand dabei für Menzi und Kaiser. Ernst Menzi und Josef Kaiser hatten den Bagger zusammen entwickelt, gingen danach aber bald getrennte Wege.

Mit der Menzi Muck AG – für den Namen bediente er sich nun beim Märchen «Die Geschichte von dem kleinen Muck» von Wilhelm Hauff – setzte Ernst Menzi an, die Baggerwelt zu erobern. Noch heute ist die Firma im Rheintal angesiedelt. Erst zügelte sie nach Kriessern, doch der unerwartet erfolgreiche weitere Verlauf der Firmengeschichte zwang schon bald zu einem erneuten Umzug. Nun ist die Menzi Muck AG in Rüthi domiziliert.

Die Schweiz ist ein Land der heimlichen Weltmarktführer

Hidden Champions gibt es in der Schweiz überdurchschnittlich viele. Die erwähnten 171 Firmen ergeben einen Schnitt von fast 20 solcher Firmen pro Million Einwohner. Das ist gemäss Hermann Simon so viel wie nirgendwo sonst. Nur Österreich und Deutschland kommen nahe an diesen Wert, wie die nachfolgende Grafik anhand einer Auswahl von Ländern zeigt.

Der Umsatz der Schweizer Hidden Champions liegt gemäss Simon im Schnitt bei 933 Millionen Euro, durchschnittlich arbeiten 3765 Personen in einem solchen Unternehmen. Die Hälfte der Unternehmen bleibt aber beim Umsatz unter 389 Millionen Euro und beschäftigt weniger als 1304 Mitarbeiter.

Mit seinen zehn Hidden Champions hat der Kanton St.Gallen auf die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet die zweithöchste Dichte an solchen Firmen. Nur der Kanton Basel-Landschaft hat mehr.