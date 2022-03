Baumer Group investiert in Frauenfeld 20 Millionen in Innovation

Hidden Champion Baumer Group investiert in Frauenfeld – Schon der Vater des heutigen Firmenchefs wusste: «Nur unter Druck entstehen Diamanten» Am Dienstag ist der Spatenstich für das neue Innovationscenter der Baumer Group in Frauenfeld. Das Unternehmen investiert 20 Millionen Franken. Es entsteht Raum für 120 Arbeitsplätze. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Baumer Group produziert unter anderem Sensoren, die weltweit zum Einsatz kommen. PD

50 Prozent der Windturbinen weltweit werden mit Baumer-Sensoren ausgerüstet. Fast jedes iPhone auf der ganzen Welt wurde während seines Entstehens einmal von einem Baumer-Sensor inspiziert. Batterien für Elektromobile werden mit Baumer-Sensoren produziert. Weitere Einsatzgebiete sind unter anderem die Lebensmittelindustrie, Montagetechnik, Robotik, High-Tech-Traktoren oder Eisenbahnen. CEO Oliver Vietze sagt: «Wir liefern Sensorik für Maschinen, Geräte und Anlagen. Überall, wo etwas automatisiert wird, braucht es Sensoren, welche den Zustand der Maschinen oder Anlagen zur Steuerung erfassen, aber auch Messdaten für die Qualitätsinspektion liefern.»

Vor 70 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Baumer Group in Frauenfeld. Welche Anekdote aus der Gründerzeit wird in Ihrer Familie immer wieder erzählt?

Oliver Vietze: Die Firmengründung selbst ist so eine. Viele Geschichten beginnen mit einem Zufall. Mein Vater Helmut Vietze hatte sich gerade von seinem früheren Arbeitgeber getrennt und ist 1962 auf der Strasse einfach ein paar Meter weiter in die nächste Türe reingelaufen und fragte nach Arbeit. So hat er Herbert Baumer, den Gründer und Eigentümer der Baumer Electric AG in Frauenfeld kennen gelernt. Die Firma hatte damals zehn Mitarbeiter.

Wie wurde daraus die Baumer Group?

Als Herbert Baumer einen tödlichen Unfall hatte, betraute dessen Bruder meinen Vater mit der Geschäftsführung. Es hat aber noch ein paar Jahre gedauert, bis sich mein Vater mehrheitlich an der Baumer Electric AG beteiligen konnte. Über die Jahre hat sich Baumer organisch, aber auch durch Akquisitionen zur heutigen Baumer Group entwickelt.

Oliver Vietze, CEO der Baumer Group in Frauenfeld ist vom Standort in der Ostschweiz überzeugt. PD

Mit welcher Strategie ist es dem Familienunternehmen gelungen, immer an vorderster Front der Technologie dabei zu sein?

Es war definitiv keine Strategie. Mein Vater war ein Macher. Er kannte nur eine Richtung: Vorwärts. Es ist uns in all den Jahrzehnten immer geglückt, Kreativität und Innovationskraft in der ganzen Belegschaft zu verankern und zu erhalten. Kreativität und Innovation entstehen im Team, oft auch zusammen mit anspruchsvollen Kunden. Ein immer wieder zitierter Spruch meines Vaters war: «Nur unter Druck entstehen Diamanten.» Und ein weiteres geflügeltes Wort bei uns ist: «Geht nicht – gibt’s nicht.» Diese Mentalität gehört zu Baumer. Weiter können wir als Familienunternehmen auf Chancen schnell reagieren und gehen dabei auch mal eine gute Portion Risiko ein.

Gab es Jahre, in denen die Existenz der Firma auf der Kippe stand?

Gott sei Dank nicht. Aber natürlich standen wir immer wieder vor grossen Herausforderungen. Da kommt es schon vor, dass man sich als Unternehmer auch hin und wieder existenzielle Gedanken macht.

Wie meistern Sie eine Krise, damit sie nicht existenziell wird?

Man muss eine schwierige Situation erst annehmen und dann etwas unternehmen. Dafür ist man schliesslich Unternehmer. Jammern und den Kopf in den Sand stecken oder Forderungen an andere stellen, löst keine Probleme. Man muss das Heft selbst in die Hand nehmen.

Sie haben schon vor Jahren Lean-Management nach der Kaizen-Philosophie eingeführt. Was bringt das?

Da muss ich etwas ausholen. Wir produzieren heute immer noch einen sehr grossen Teil unserer Produkte an unserem Hauptsitz in der Schweiz in Frauenfeld. Und wir verdienen Geld damit. Und das obwohl mehr als 95 Prozent unserer Produkte ausserhalb der Schweiz genutzt werden. Wir stehen in einem knallharten globalen Wettbewerb. Ohne die permanente Verbesserung bis in die kleinsten Abläufe über die ganze Wertschöpfungskette hinweg wäre das nicht möglich. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir konsequent nach der Kaizen-Lean Philosophie und haben unter anderem 2012 den Swiss Lean Award bekommen. Kaizen ist inzwischen Baumer-DNA.

Mit Kaizen Veränderung zum Besseren Die Kaizen-Philosophie (Kai: Veränderung; Zen: Zum Besseren) steht für Verbesserungen von jedem, immer und überall. Gemäss dem Beratungsunternehmen REFA hat auf das Konzept der kontinuierlichen Verbesserung 1986 Masaaki Imai erstmals im Westen durch sein Buch «Kaizen: Der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb» aufmerksam gemacht. Heute gilt Kaizen in der Wirtschaft weltweit als ein wichtiger Pfeiler in der langfristigen Wettbewerbsstrategie eines Unternehmens. Weiter schreibt REFA, dass aus vielen kleinen Veränderungen, die sich mit der Zeit angesammelt haben, für das Unternehmen schliesslich grosse Erfolge erzielt werden. Am Anfang wurde diese Aussage fehlinterpretiert. Schliesslich sind die meisten Veränderungen klein. Umwandlungsprojekte von funktionsübergreifenden Teams, wie Kaizen-Veranstaltungen, auf denen sich Mitarbeiter aus allen Organisationsebenen treffen und Veränderungen besprechen, können allerdings grosse Auswirkungen in der Unternehmensführung haben. Kaizen erfordert einen kooperativen Führungsstil. So arbeiten Führungskraft und Mitarbeitende sowohl in der Ideenentwicklung als auch in der Projektumsetzung eng zusammen und ergänzen sich in ihren Kompetenzen. Kaizen besitzt noch weitere Aspekte wie intensive Informationsübermittlung von oben nach unten sowie umgekehrt. Hinzu kommt eine gemeinsame, klare Zielformulierung und ein verständlicher Konsens anstatt Einzelentscheidungen durch Vorgesetzte. (bor)

In Frauenfeld ist die Baumer Group der grösste private Arbeitgeber mit 750 Mitarbeitenden. PD

Baumer ist global aufgestellt. Wie wichtig ist der Standort Schweiz, Frauenfeld?

Von den derzeit rund 2800 Mitarbeitenden in 39 Niederlassungen und 19 Ländern ist unser Hauptsitz in Frauenfeld mit über 750 Mitarbeitenden bei weitem der Grösste. Viele neue Produktinnovationen, aber auch Prozessinnovationen entstehen in der Schweiz. Zudem sitzt das Group Management in Frauenfeld. Kurz und gut, Frauenfeld ist sehr wichtig.

Baumer ist ein High-Tech-Konzern. Hat die Lieferproblematik bei Chips und Rohstoffen starke Auswirkungen?

Leider ja. Wir hatten in 2021 unser bestes Jahr in der Firmengeschichte mit Wachstumsraten über 25 Prozent. Aber seit einigen Monaten können wir wegen fehlender Elektronikbauteile auf dem Weltmarkt immer häufiger unsere Kunden nicht mehr in der gewohnten Geschwindigkeit beliefern. Das ist eine zunehmende Herausforderung für alle Marktteilnehmer. Wir versuchen derzeit, Bauteile auch über den Graumarkt zu beschaffen. Preiserhöhungen von mehreren hundert Prozent für spezielle Komponenten sind da leider keine Ausnahme.

Trotz High-Tech und Automation braucht es immer noch auch menschliche Arbeitskräfte. PD

Und die Pandemie?

Wir haben die zwei Pandemiejahre so weit gut überstanden. Homeoffice, Teamsplitting und vor allem in den letzten Wochen viele Corona-Krankheitsausfälle haben jeden unserer Angestellten, aber auch die ganze Organisation doch erheblich gefordert. Ich habe aber einmal mehr gestaunt, wie wir als Team zusammengestanden sind und mit ausserordentlicher Flexibilität und Einsatz die Situation gemeistert haben.

Hat der Krieg in der Ukraine starke Auswirkungen auf Baumer, auf das Geschäft?

Das Ganze ist eine humanitäre und politische Katastrophe. Bisher haben wir noch keine grossen Einschränkungen. Russland und die Ukraine sind keine bedeutenden direkten Märkte für uns. Ich befürchte aber, dass die Auswirkungen erst noch sichtbar werden.

Nochmal zum Standort Schweiz zurück. In Frauenfeld bauen Sie ein Innovationscenter. Was soll dort entwickelt werden?

Wir haben weltweit rund 350 Entwicklungsingenieure. Davon sind 120 in Frauenfeld. Unser Campus in Frauenfeld platzt aus allen Nähten. Wir brauchen wieder Platz für Neues, für die Entwicklung von smarten Sensoren für die Fabriken der Zukunft.

Wo finden Sie beim derzeitigen Mangel die Fachkräfte, Ingenieure?

Es ist definitiv schwieriger geworden, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das gilt nicht nur für Ingenieure, sondern für fast alle Berufsgattungen. Die Anforderungen sind allerdings auch gestiegen. Wir digitalisieren konsequent und entsprechend braucht es Mitarbeiter, die mit diesen neuen Tools umgehen können und Spass an neuen Technologien haben. Die Ostschweiz, respektive die Bodenseeregion hat aber viele hervorragende Ausbildungsstätten. Ich zähle mal noch die ETH Zürich dazu, aber auch Ostschweizer Fachhochschulen, die Universität St.Gallen und auch die Exzellenz-Universität Konstanz. So gelingt es uns doch, Talente zu finden.

In Stockach auf der deutschen Bodenseeseite hat Baumer das High-Tech-Center Bodensee. Konkurrenz oder Ergänzung?

Definitiv Ergänzung.

Wo steht Baumer in fünf Jahren?

Bei der heutigen Dynamik lässt sich kaum abschätzen, wie die Welt in drei Monaten aussieht. Wir wollen aber unsere Position als eines der führenden Unternehmen für Industrie-Sensorik weiter ausbauen und sind überzeugt, dass wir weiter erfolgreich wachsen können.

Am Standort Frauenfeld baut die Baumer Group auf 5000 Quadratmetern für 20 Millionen Franken ein neues Innovationscenter. PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen