Hefenhofen und Appenzell Ein gutes Jahr für Schweizer Käse: Gleich zwei Ostschweizer Käsereien bauen Produktion aus Die Käseproduktion nahm 2020 schweizweit zu. Auch die Hefenhofer Käserei Studer erweitert die Produktionskapazitäten. Denn ihre Spezialitäten wie «der scharfe Maxx» sind auch im Ausland beliebt. Doch auch die Produktion des Appenzeller stieg. Kaspar Enz 27.02.2021, 05.00 Uhr

Im Käsekeller der Käserei Studer. Bilder: Kevin Roth

In den beiden Käsekesseln rühren die Harfen automatisch die eingedickte Milch. Ob es «der scharfe Maxx» oder ein Wällechäs, das bestimmt der Käser, der an den Schalthebeln die Rezeptur eingibt. Daneben presst die Käsepresse eine Charge von 144 Käseleiben, dass die Molke überschwappt. «Wir arbeiten an der Kapazitätsgrenze», sagt Marcel Meier, Produktionsleiter der Käserei Studer.