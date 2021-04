IMMOBILIENMARKT Corona verstärkt Jagd nach Einfamilienhäusern im Grünen Die Schweizer träumen vom Einfamilienhaus im Grünen. Nach einem Jahr Corona und Homeoffice noch mehr als zuvor. Doch die Objekte sind rar geworden. In der Ostschweiz sind sie aber noch verglweichsweise erschwinglich. Kaspar Enz 28.04.2021, 05.00 Uhr

Fragt man die Schweizerinnen und Schweizer, wie sie am liebsten wohnen möchten, ist die Antwort klar: Ein Einfamilienhaus im Grünen. Doch die Suche nach dem Wohntraum ist schwierig. Mehr als ein Jahr dauert die Suche gut und gerne, wie eine Umfrage der Helvetia Versicherung mit Moneypark und Alacasa.ch ergab.

Corona verstärkt Kaufwunsch

Das Corona-Jahr machte die Suche noch schwieriger, ergab die «Wohntraum-Studie». Zwar stellen einige der Befragten den Kauf wegen der Unsicherheit zurück. Aber bei einem Fünftel verstärkte sich der Kaufwunsch. Die sichere Kapitalanlage ist der wichtigste Grund. Eine passendere Wohnsituation der zweite.

Denn in der Pandemie wurde es vielen zu eng. Auch, weil die Wohnung zum Büro wurde. Rund ein Drittel derer, die im Homeoffice arbeiten, wünschen sich dafür ein zusätzliches Zimmer. Zehn Prozent einen grösseren Aussenbereich. Der Platz fürs Homeoffice ist für 15 Prozent ein entscheidendes Kriterium bei der Suche geworden.

Das schlage sich auf dem Immobilienmarkt nieder, sagt Stefan Heitmann, CEO von Moneypark. «Grössere Wohnungen wurden teurer.» Die Entwickler reagieren. «Bei einer grossen Überbauung in Schwyz wurden beispielsweise die Einheiten vergrössert. Auf Aussenbereiche wird noch stärker geachtet.»

Lieber länger Pendeln

Am stärksten treibt die Suche nach Platz aber die Preise für Einfamilienhäuser in die Höhe. Hier verlieren einige Kriterien an Bedeutung. «Man nimmt längere Pendelwege in Kauf», sagt Heitmann. Das zeigt sich auch in den Umfrageresultaten. Im Vergleich zu vor der Pandemie bewerteten die Befragten die Nähe zur Natur höher, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr oder die Nähe zur Stadt tiefer.

Stefan Heitmann, Gründer und CEO Moneypark Bild: PD

«Vor Corona war für 41 Prozent der Befragten der Arbeitsweg ein wichtiges Kriterium. Dieser Wert liegt noch bei 27 Prozent»

, sagt Heitmann. Der Anteil der Befragten, die auf dem Land wohnen wollen, ist um vier Prozentpunkte höher als vor der Pandemie.

Die Entwicklung beobachtet auch das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner. «Man sieht auf den Immobilienportalen, dass verstärkt nach Einfamilienhäusern gesucht wird», sagt Robert Weinert, Leiter des Immo-Monitoring von Wüest Partner. Und wer eine Mietwohnung sucht, will mehr Platz.

«Auch Single- oder Zweipersonenhaushalte suchen Drei- bis Viereinhalb-Zimmerwohnungen. So haben sie Platz für ein abgegrenztes Büro.»

Robert Weinert, Wüest Partner Bild: PD

Eine Flucht aus der Stadt erkennt Weinert aber zumindest nicht in der Ostschweiz nicht. «Wohneigentum ist in der Stadt St.Gallen und den umliegenden Gemeinden weiterhin gesucht», sagt Weinert. Das zeige sich an der Zahl der entsprechenden Suchabos auf den Portalen. Allerdings gibt es hier auch vergleichsweise wenige Einfamilienhäuser im Angebot. Fündig werde man damit zur Zeit eher in Gommiswald, Wartau oder Kirchberg, sagt Weinert. Während Mietwohnungen in der Stadt weiterhin attraktiv sind, weiche man auf der Suche nach den eigenen vier Wänden oft notgedrungen aus. Nicht nur in abgelegenere Orte. Während man grössere Mietwohnungen sucht, gebe man sich mit kleineren Häuschen zufrieden.

Nach Osten, in die Natur

Für die Ostschweiz könne dies aber weiterhin mehr Zuzüger bringen. Schon vor Corona habe die Ostschweiz Zuzüger aus dem Raum Zürich und Winterthur angezogen. «Die Ostschweiz zeichnet sich durch hohe Lebensqualität aus. Man ist nahe an der Natur. Gleichzeitig liegen die Immobilienpreise auf einem tieferen Niveau», sagt Weinert. «Mit der Verbreitung von Homeoffice nimmt man auch längere Arbeitswege in Kauf, da man nicht täglich pendeln muss.» Das mache auch Regionen wie das Toggenburg, grosse Teile des Thurgaus, oder das Werdenberg attraktiv.

Zur Not auch eine Eigentumswohnung

Dass viele auf der Suche nach den eigenen vier Wänden die Ansprüche anpassen, sieht man auch bei Moneypark. «Vor einem Jahr gewannen Reiheneinfamilienhäuser an Beliebtheit», sagt Heitmann. «Nun sind es Eigentumswohnungen.»

Hoffnung macht Wohnträumern die demografische Entwicklung. Rund 17 Prozent der Eigentümer planen, in den nächsten acht Jahren ihr Haus zu verkaufen: Es winkt die Pension, die Kinder sind ausgezogen. «Das würde für eine Ausweitung des Angebots sprechen», sagt Heitmann. Zu viel Hoffnung will er aber nicht schüren. «Die Zinsen dürften noch lange tief bleiben. So bleibt die Nachfrage hoch.» Und ob die Häuser wirklich auf den Markt kommen, sei die andere Frage. 30 bis 40 Prozent erreichen nie den öffentlichen Markt, sagt er. Und manchmal werden sie doch nicht verkauft. «Je länger man an einem Ort wohnt, desto mehr hängt man daran.»