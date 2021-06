Heimat: Steinacher Hanfzigiherstellerin soll kanadisch werden

Hanfdeal Steinacher Herstellerin von Hanfzigaretten soll verkauft werden – Neue Heimat für die «Heimat»: Kanadier wollen Koch & Gsell Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Doch Flora Growth, ein kandisches börsenkotiertes Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass es die Steinacher Koch & Gsell AG übernehmen will. Stefan Borkert 25.06.2021, 20.00 Uhr

Die Steinacher Koch & Gsell AG produziert mit einer patentierten Maschine Hanfzigaretten. Ralph Ribi

Flora Growth aus Toronto mit 13 Mitarbeitenden gilt als führender Outdoor-Anbauer und Hersteller von globalen Cannabisprodukten und Cannabismarken. Gemäss einer Mitteilung des kanadischen Unternehmens ist eine Absichtserklärung zum Kauf von 100 Prozent der ausstehenden Aktienanteile der Koch & Gsell AG und ihrer Hanfmarke «Heimat» unterzeichnet worden. Flora Growth ist bereit, für die Übernahme 20 Millionen Franken zu bezahlen.

Heimat habe sich zu einer der führenden Marken auf dem Schweizer Markt für industriell gefertigte Hanfzigaretten entwickelt. Und weiter schreibt das kanadische Unternehmen, dass Koch & Gsell seine Heimat-Reinhanfzigaretten und eine Vielzahl von Hanfblüten aus Schweizer Anbau in Luxemburg und Belgien vertreibe und rasch auf dem europäischen Markt expandiert habe. Nun stehe das Unternehmen bereits an der Schwelle zur Eroberung asiatischer Märkte.

Zeitweise ist Koch & Gsell schwer in Schieflage geraten. Ein Konkurs konnte abgewendet werden.

Ralph Ribi

Investieren und Technologie nutzen

Gemäss Communiqué wird nach Abschluss der Transaktion Koch & Gsell weiterhin von Gründer und CEO Roger Koch geführt. Und weiter schreibt das Unternehmen, dass man als Teil der Transaktion beabsichtige, die gesamte Technologie von Koch & Gsell zur Herstellung von Zigaretten aus Hanf, Hanfmischungen und Tabak zu erwerben. Ausserdem wolle man zwei Millionen Franken investieren, um die Marke Heimat rasch auf neue Märkte zu bringen.

Die Zigarettenherstellungstechnologie von Koch & Gsell könne mehr als 40'000 Packungen mit 20 Zigaretten pro Tag produzieren. Diese Technologie sei überdies in über 80 Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt patentiert. Flora beabsichtige, diese Technologie in neue Märkte zu bringen, um so auch Floras Hanf-, Cannabis- oder gemischte Zigarettenprodukte herzustellen.

Roger Koch wird in der Mitteilung zitiert, dass er sich über die Möglichkeit freue, dem Flora-Markenportfolio beizutreten. Ausserdem sehe er dadurch auch gute Wachstumschancen für das Unternehmen. Koch sagt demnach:

Roger Koch, Gründer und Chef der Firma Koch & Gsell, die in Steinach die Zigarettenmarke "Heimat" herstellt, wirbelt mit seinen Hanfprodukten auf internationalen Märkten. Reto Martin

«Dieser Deal kann es Heimat ermöglichen, die Rentabilität unserer bestehenden Hanflinien zu erhöhen.»

Ausserdem könne der geplante Deal die industrielle Produktion neuer Hanfprodukte, die Koch & Gsell bereits entwickelt habe, beschleunigen. So habe man dann auch Zugang zu Floras globalem Netzwerk von Vertriebspunkten und anderen Hanfprodukten, die von in der Schweiz ansässigen Händlern nachgefragt würden.