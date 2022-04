Handelshemmnisse IHK rund um den Bodensee schlagen Alarm: Das Aus der EU-Verhandlungen kommt Ostschweizer Unternehmen teuer zu stehen Die Bodensee Industrie- und Handelskammern machen Druck auf Bern und Brüssel. Verhandlungen für bilaterale Verträge sollen wieder aufgenommen werden. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Seit dem Scheitern des Rahmenabkommens wird der grenzüberschreitende Handel rund um den Bodensee schwieriger. Bild: Urs Bucher

Eine Delegation um Aussenminister Ignazio Cassis hat sich nach Brüssel, auf den Weg gemacht, um mit hohen EU-Beamten Sondierungsgespräche zu führen. Es war das erste Treffen nach dem Aus des Rahmenabkommens. Das ist den Industrie- und Handelskammern rund um den Bodensee zu wenig. Die Vereinigung der Bodensee Industrie- und Handelskammern (B-IHK) verlangt nach dem Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der EU und der Schweiz eine schnelle Stabilisierung der bilateralen Beziehungen. In einer gemeinsamen Erklärung heisst es, es sei unklar, wie die rechtlichen Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz in Zukunft aussehen werden. Die Schweiz und die EU müssten die Verhandlungen zu einem Vertrag über ihre Zusammenarbeit wieder aufnehmen und zeitnah Lösungen finden, so die Kammern nach einem Treffen in Lindau.

Dass man vom Stillstand und Unsicherheit genug hat, beweisen allein schon die Zahlen am Bodensee. Die EU ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner für die Schweiz. Im Gebiet um den Bodensee spielen nationale Grenzen im Alltag von Bevölkerung und Wirtschaft eher eine untergeordnete Rolle. In den Ostschweizer Kantonen arbeiten mehr als 15’000 Beschäftigte aus Deutschland und Österreich. Schon nur das Warenhandelsvolumen zwischen der Schweiz und Süddeutschland ist grösser als das zwischen der gesamten Schweiz und China.

Am Bodensee sollen die Handelshemmnisse wieder wegfallen. Bild: Holger Spiering / www.imago-images.de

An der aktuellen Situation ist die Schweiz nicht unschuldig. Sieben Jahre wurde verhandelt, nun liegt das Rahmenabkommen EU-Schweiz auf Eis, weil die Schweiz den Verhandlungstisch verlassen hat. Können die IHK vom Bodensee überhaupt etwas bewirken? Jérôme Müggler, Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau in Weinfelden sagt:

«Als Stimmen der im internationalen Handel tätigen Unternehmen beidseitig der Grenzen können wir für das Thema mit hoher Glaubwürdigkeit sensibilisieren und aufzeigen, wo die Herausforderungen im Alltag liegen.»

Zudem habe man einen guten Zugang zu Politikerinnen, Politikern, Entscheidungsträgerinnen und -trägern, mit welchen die Situation regelmässig diskutiert werde. «Das alles zeigt entsprechend Wirkung.»

Rahmenabkommen EU-Schweiz Das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU sollte ein Vertragswerk sein, um die Zusammenarbeit der beiden Seiten zu regeln. Es gibt mehrere bilaterale Abkommen zwischen der EU und der Schweiz, die unter einem Rahmenabkommen zusammengefasst werden sollten. Die Verhandlungen dafür begannen 2014 und endeten im Mai 2021, als der Schweizer Bundesrat die Gespräche darüber beendete. Der Grund: Es gab Unstimmigkeiten, besonders in Sachen Personenfreizügigkeit und Arbeitsschutz. Obwohl das Rahmenabkommen gescheitert ist, will die Schweiz weiterhin bilateral mit der EU zusammenarbeiten. Aber gerade in den Grenzregionen im Dreiländereck, am Hochrhein und am Bodensee hat der Abbruch der Verhandlungen Bedauern und Besorgnis ausgelöst, weil nun mehr als 100 bilaterale Verträge fortlaufend aktualisiert werden müssen, heisst es in einem Bericht des Sendes SWR. (bor)

Müggler ergänzt, dass zufälligerweise gleichzeitig mit dem einseitigen Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen durch den Bundesrat im Mai 2021 das gegenseitige Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) für medizinaltechnische Produkte abgelaufen ist. MRA gebe es für diverse Produkte, welche die Schweiz in die EU exportiert und umgekehrt. Habe man kein solches, gelte man für die EU als Drittstaat und müsse Produkte separat für den europäischen Binnenmarkt zertifizieren. In etwa zwei Jahren müsste das MRA für Produkte der MEM-Branche (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) erneuert werden. «Geschieht dies nicht, wird das die Schweizer Industrie schmerzhaft treffen.» Laut Müggler kommen 30 Prozent des Schweizer Exports aus dem MEM-Bereich. 60 Prozent der Produkte gehen in die EU.

Jérôme Müggler, Direktor der Industrie- und Handelskammer Thurgau Bild: PD

«Insbesondere die Ostschweiz mit zahlreichen Betrieben der produzierenden Metallindustrie wäre überdurchschnittlich davon betroffen.»

Müggler betont, dass die beschriebene Situation mit den auslaufenden MRA eine grosse Rechtsunsicherheit mit sich bringe, weil sich Juristen bereits heute uneinig seien, was gelte. Das wiederum führe zu Mehrkosten für Schweizer Unternehmen und könne umgekehrt verhindern, dass Produkte aus der EU überhaupt in die Schweiz geliefert werden.

Ausgeschlossen aus Forschungsprogramm

Zweites habe die EU die Schweiz aus dem Forschungsprogramm «Horizon» ausgeschlossen. Bildung dürfe nicht zum Spielball der Politik werden, was die Wissenschaftsgemeinschaft beidseitig der Grenzen bestätige. «In der Folge wird die Schweiz als Innovationsstandort unattraktiver und ForscherInnen aus der Schweiz werden gezwungen, an ausländischen Hochschulen zu arbeiten, um Projekte von einer gewissen Grösse oder internationalem Charakter machen zu können.» Und drittens sei ein für die Schweiz interessantes und wichtiges Strommarkt-Abkommen mit der EU mit dem Verhandlungsabbruch in weite Ferne gerückt.

Was also muss ein Ostschweizer Unternehmen, beispielsweise der Medizinbranche, nun zusätzlich aufwenden, um mit Partnern aus Süddeutschland oder Vorarlberg zu handeln? Müggler erklärt, dass sofern das Unternehmen keine eigene Vertretung oder Tochterfirma in der EU habe, worüber sie den Handel beziehungsweise die zusätzlich notwendige Zertifizierung abwickeln könne, brauche es einen sogenannten «EU Repräsentant», der die Zertifizierung von Produkten nach EU-Normen übernehme. Das sei bei vielen KMU der Fall. Der Repräsentant müsse dabei auch Haftungsregelungen übernehmen, was bedeute, dass er Pläne, Forschungsresultate oder Produktgeheimnisse kennen muss, um sein Haftungsrisiko einschätzen zu können.

«Das ist für Schweizer und Ostschweizer Unternehmen sehr unattraktiv und führt unweigerlich zu Mehrkosten, die sich im Produktpreis niederschlagen.»

Die Bodensee Industrie- und Handelskammern Die Vereinigung der Bodensee Industrie- und Handelskammern (B-IHK) vertritt mehr als 150’000 Unternehmen mit rund einer Million Beschäftigten. In der (B-IHK) haben sich sechs Wirtschaftskammern mit Sitz in drei Ländern zusammengeschlossen. In der B-IHK vertreten sind aus Deutschland die IHK Bodensee-Oberschwaben, Hochrhein-Bodensee und Schwaben, aus Österreich die Wirtschaftskammer Vorarlberg, sowie aus der Schweiz die IHK St.Gallen-Appenzell und die IHK Thurgau. Ihre Ziele sind vor allem die Identifikation der gemeinsamen Interessen der Wirtschaftsregion und deren Vertretung gegenüber den Bodenseeanrainerstaaten. Zudem soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Unternehmen rund um den Bodensee intensiviert werden. Ein konkretes Resultat der Zusammenarbeit ist die Wissensplattform zu den bilateralen Verträgen Schweiz-EU, die auf der Website der B-IHK zur Verfügung steht: https://www.bodensee-wirtschaft.org/ (bor)

Erste Ostschweizer Unternehmen wie die Buchser IMT Analytics haben eine Firma in Liechtenstein gegründet, um EU-kompatibel zu sein. Doch dieses Szenario käme für manche Firma schlicht zu teuer. Müggler erklärt, dass sich ein Unternehmer schon vor dem Ablauf eines MRA oder um grundsätzlich einen möglichst einfachen Zugang zum Europäischen Binnenmarkt zu haben, entscheiden müsse, von wo aus er seine geschäftlichen Aktivitäten gewinnbringend machen könnte.

«Der Thurgau hat viele kleinere KMU. Für diese ist ein Sitz im EU-Raum zu betreiben, aus Kosten- und Personalgründen nicht realistisch.»

Deshalb brauche es auch zukünftig gültige Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen. Aber wie können die IHKs am Bodensee in Bern und Brüssel etwas bewegen?

Am Grenzübergang Diepoldsau haben Zöllner mit dem Grenzverkehr viel Arbeit. Bild: Ralph Ribi

Man stimme sich weiterhin regelmässig ab und bleibe politisch aktiv, sagt Müggler. In der Schweiz hätten die IHK Thurgau und die IHK St.Gallen-Appenzell das Thema weit oben auf der Agenda.

«Wir können mit Beispielen aus rund 2200 Ostschweizer Unternehmen zeigen, wo der Schuh heute und morgen drücken wird.»

Weiter gebe es gemeinsame Veranstaltungen mit Exponenten aus der Schweiz und der EU. Und man investiere regelmässig in das Erarbeiten von Fachwissen und unterstütze die laufende Diskussion auf den IHK-Kommunikationskanälen.

