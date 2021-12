HALBLEITERTECHNOLOGIE Die Nachfrage nach Chips bleibt hoch - VAT muss ausbauen und investiert 160 Millionen in Haag und Malaysia Die Nachfrage nach Halbleiterchips dürfte weiter steigen. Deshalb baut die VAT, Hersteller von Vakuumtechnologie, ihre Kapazitäten aus. Am Haager Hauptsitz soll ein neues Innovationszentrum entstehen. Kaspar Enz 17.12.2021, 12.00 Uhr

Die Coronapandemie hat die weltweiten Lieferketten durcheinander gebracht. Das spüren viele Unternehmen auch in der Schweiz. Es fehlt an Rohstoffen, vor allem aber fehlen Computer-Chips. Davon profitiert wiederum die Haager VAT. Ihre Vakuumventile werden für die Produktion von Halbleitern, Chips oder Bildschirmen benötigt. Die Hersteller bauen ihre Kapazitäten aus - und bestellen bei VAT. So eilt VAT von Rekordergebnis zu Rekordergebnis.

Nun muss das Unternehmen ausbauen. Wie die VAT mitteilt, investiert sie in den nächsten Jahren 160 Millionen Franken. Dazu gehört ein Kapazitätsausbau im Werk in Penang in Malaysia, aber auch am Stammsitz in Haag wird kräftig investiert. Investitionen von knapp 50 Millionen sollen hier insbesondere den Material- und Produktionsfluss verbessern. Diese Investitionen sollen die Produktionskapazität um 25 Prozent erhöhen. CEO Mike Allison rechnet damit, dass im Zuge dieser Investitionen gegen 200 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Technologieführerschaft ausbauen

Wichtigster Ausbauschritt ist aber das neue Innovationszentrum in Haag. Die neuen, hochmodernen Forschungslabore werden die globale Forschungs- und Entwicklungslabore von VAT beherbergen und alle Entwicklungsaktivitäten unter einem Dach vereinen, teilt VAT mit. «Dieses neue Zentrum wird uns ermöglichen, unsere Innovationsfähigkeit deutlich zu verbessern und unsere Technologieführerschaft, einen unserer wichtigsten Wettbewerbsvorteile, auszubauen», sagt Michael Zickar, Leiter Core Technologies. So will das Unternehmen die Technologieführerschaft bei Hochpräzisions-Vakuumventilen ausbauen und Produkte in angrenzenden Bereichen entwickeln. Rund 100 Wissenschafter und Ingenieure zusätzlich sollen hier beschäftigt werden.

Das Zentrum, in das VAT rund 40 Millionen Franken investiert, soll aber auch als Anker des VAT-Campus dienen. Als solcher wird es auch Besprechungsräume sowie moderne Verpflegungsmöglichkeiten für die VAT-Mitarbeitenden beherbergen. Das Innovationszentrum soll im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Insgesamt sollen die Investitionen weltweit 600 weitere Arbeitsplätze schaffen.