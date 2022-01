Autobauer machen ihren Ostschweizer Zulieferern das Leben schwer

Halbleitermangel Autobauer machen ihren Zulieferern das Leben schwer – auch in der Ostschweiz Der Engpass bei elektronischen Bauteilen belastet weiterhin die globale Autoproduktion. Doch während Autohersteller dennoch satte Gewinne einfahren, müssen sich Zulieferer mit schwankenden Bestellungen und Kurzarbeit herumschlagen. Ostschweizer Firmen wie SFS, DGS Druckguss Systeme oder Sika kontern unter anderem mit Innovationen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Produktion von Hitzeschildern im Autoneum-Werk Sevelen im Werdenberg. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Im Jahr 2020 wurden weltweit 55,8 Millionen Autos hergestellt. Das waren 17 Prozent weniger als 2019, und es ist der tiefste Wert seit 2009, dem Jahr der globalen Finanzkrise (siehe Grafik). 2021 dürfte es kaum besser ausgesehen haben. Zwar liegt die genaue Zahl noch nicht vor, doch dürfte sie sich im ähnlichen Rahmen bewegt haben wie im Jahr davor respektive leicht darunter liegen.

Hauptgrund der gedrückten Autoproduktion war 2020 Corona, doch 2021 war es der Engpass bei den Halbleitern. Immer mehr Elektronik in den Fahrzeugen generell, immer mehr Elektroautos, das erfordert auch mehr Chips. Doch die fehlen, und die Ökonomen von Raiffeisen Economic Research schreiben: «Schätzungen zufolge wäre 2021 die globale Autoproduktion ohne den Chipmangel um bis zu zehn Millionen Autos höher ausgefallen.»

Analoger Tachometer statt Digitalanzeige

Das geht ins Tuch, denn: 10 Millionen Fahrzeuge mehr oder weniger bedeuten rund 300 Milliarden Franken Umsatz mehr oder weniger. Wegen der Chipknappheit bauen einige Autohersteller in manchen Modellen mittlerweile keine Touchscreens mehr ein, und beim Peugeot 308 wurde die Digitalanzeige sogar wieder durch einen analogen Tachometer ersetzt, wie die Raiffeisen-Ökonomen schreiben.

Entsprechend werden immer noch deutlich weniger Neuwagen als 2019 in Verkehr gesetzt. 2021 wurden in der Schweiz 238'500 Autos neu immatrikuliert. Das sind zwar 0,7 Prozent mehr als 2020, aber 23,4 Prozent oder 74'000 weniger als 2019. Das belastet unverändert das Werkstattgeschäft der Garagisten und den Umsatz der Autohändler.

Während Autobauer kassieren, darben Autozulieferer

Ungeachtet der stockenden Autoproduktion haben Autohersteller in den ersten drei Quartalen 2021 Rekordgewinne verbucht, wie ein Blick nach Deutschland zeigt. Volkswagen, Daimler oder BMW erarbeiten dank höherer Verkaufspreise praktisch wieder den gleichen Umsatz wie vor der Krise, und das mit einer höheren Gewinnmarge.

Der Grund laut den Raiffeisen-Ökonomen: Die knappen Chips werden vorwiegend in die höherpreisigen und profitabelsten Modelle eingebaut. Diese kommen zudem zu höheren Preisen auf den Markt, weil die Zahlungsbereitschaft vieler Kunden wegen des knapperen Angebots momentan höher ist als sonst und sie als Folge der Pandemie Geld gespart haben, weil beispielsweise Ferien ins Wasser gefallen sind.

Vielen Zulieferern der Autohersteller macht der Produktionsrückgang hingegen zu schaffen. Die Schweizer Exporte von Autoteilen und Zubehör, die überwiegend für den deutschen Markt bestimmt sind, sanken 2020 von 1,3 Milliarden auf 1 Milliarde Franken und erholen sich seither nur schleppend. Im dritten Quartal 2021 fielen die Exporte um 11 Prozent tiefer aus als im Vorjahresquartal, womit die Autoteile die schlechteste Sparte innerhalb der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie waren.

SFS hat im Automotive-Geschäft in Heerbrugg nach wie vor Kurzarbeit

Wie sieht es in der Praxis aus? Die stockende Produktion bei vielen Autoherstellern, von denen einige temporär ganze Fabrikationslinien gestoppt haben, spürt auch SFS. Der Rheintaler Technologiekonzern beliefert im Automotive-Geschäft ab dem Werk am Hauptsitz in Heerbrugg in erster Linie Tier-1-Autozulieferer wie Bosch, Continental oder ZF mit Teilen, aber auch mit Baugruppen wie elektrischen Bremssystemen. Die Tier-1-Zulieferer versorgen dann wiederum die Autohersteller.

Wegen der gesunkenen und auch schwankenden Auslastung der Autobauer aufgrund der Engpässe in der Lieferkette bei Halbleitern gilt bei SFS seit September 2021 immer wieder Kurzarbeit in unterschiedlichem Ausmass für Teile der Belegschaft. SFS-Sprecher Benjamin Sieber sagt:

«Wir sind mit einem zum Herbst und Jahresende 2021 unveränderten Anteil Kurzarbeit von 10 bis 20 Prozent ins neue Jahr 2022 gestartet.»

Betroffen seien am Standort Heerbrugg «ein paar hundert Mitarbeitende».

Der Rheintaler Konzern steht Gewehr bei Fuss

Weiter sagt Sieber: «Wir schauen kontinuierlich, wie sich die Marktnachfrage entwickelt und sind in ständiger Bereitschaft und flexibel, wenn unsere Kunden wieder mehr Teile abrufen.» Anders formuliert:

«An uns scheitert es nicht, wenn die Nachfrage wieder anzieht.»

SFS könne dann die Produktion und Lieferungen auch rasch wieder hochfahren. Zumal die Autoindustrie nicht einfach den Schalter umlegen wird.

Vielmehr rechnet SFS mit einer schrittweisen Erholung im Verlaufe von 2022 und einer Rückkehr zur Normalisierung im 2023, falls nichts Unvorhergesehenes dazwischenfunkt. Alles in allem sieht sich SFS mit ihren Produkten im Automotive-Geschäft «sehr gut positioniert», wie Sieber sagt. Davon zeuge auch der Erweiterungsbau, der gegenwärtig in Heerbrugg errichtet wird.

Weitere Geschäftspfeiler als Stütze

Anders als viele deutsche Autozulieferer, die oft ganz auf die Autoindustrie ausgerichtet sind und entsprechend jetzt mit diesem Klumpenrisiko kämpfen und auch schon etliche Konkurse in ihrer Branche verzeichnet haben, sind SFS oder auch die Schaffhauser Georg-Fischer-Gruppe breit diversifiziert. Sieber weist darauf hin, dass SFS sowohl bezüglich der Endmärkte als auch geografisch breit aufgestellt ist.

So bietet der Konzern auch Werkzeuge, mechanische Befestigungssysteme wie Schrauben oder Bolzen und Präzisionsformteile für Kunden ausserhalb der Autobranche an, schwergewichtig in der Bau-, Elektronik- und Medizinalindustrie sowie in der industriellen Fertigung. Und das Automotive-Geschäft hat Kunden in Europa, Nordamerika und Asien. Wobei Asien noch den kleinsten Anteil hat, doch baut SFS das Werk im chinesischen Nantong aus, um von dort aus künftig verstärkt lokale Abnehmer bedienen zu können.

DGS Druckguss Systeme entwickeln sich besser als der Markt

«Eher ein schwieriges Jahr» hat die DGS Druckguss Systeme AG hinter sich, wie Geschäftsführer Andreas Müller sagt. Das Unternehmen zählt in St.Gallen 440 Mitarbeitende und beliefert mit Teilen aus Aluminium und Magnesium zu 97 Prozent die deutsche Autoindustrie.

Produktionshalle der DGS Druckguss Systeme in St.Gallen-Winkeln. Bild: Urs Bucher

Doch Müller relativiert sogleich auch: Während der globale Automarkt nicht vom Fleck gekommen ist, lagen die abgesetzten Mengen der DGS um 10 Prozent über Vorjahr. Müller sagt:

«Somit stand die DGS 2021 besser da als der Markt.»

Dies auch, weil sein Unternehmen «sehr früh» in Zukunftstechnologien und -produkte investiert habe, wie zum Beispiel Batteriebauteile und Aggregatebauteile für Elektrofahrzeuge. In diesem Geschäft habe DGS «bereits einen erheblichen Anteil» und 2021 zahlreiche Bauteile für Elektroautos von Audi, Mercedes oder Porsche geliefert.

Kurzfristigkeit erschwert die Planung

Zu schaffen gemacht haben DGS jedoch die Schwankungen in der Autoproduktion. Die Autohersteller hätten ihre Abrufe meist extrem kurzfristig angepasst, was eine stabile, planbare Produktion sehr erschwert habe. Müller nennt ein Beispiel: Im Dezember 2021 habe ein Autobauer mit lediglich drei bis vier Arbeitstagen Vorlauf angekündigt, ein komplettes Montagewerk für vier Wochen zu schliessen. «Wir waren dort an allen europäischen Standorten mit Dutzenden verschiedenen Bauteilen betroffen.»

Das unterscheidet laut Müller 2021 vom Jahr davor, als noch keine Chipkrise herrschte. Damals habe «zumindest abgestimmt die Produktion für einen planbaren längeren Zeitraum stillgelegt werden können, da dies auch mit dem Gesamtmarkt und unseren Kunden synchronisiert werden konnte», sagt Müller.

«Dies war 2021 überhaupt nicht mehr möglich.»

Auch Müller hat beobachtet, dass die Autohersteller ihre Neuwagenpreise erhöht, Rabatte reduziert und den Fokus auf margenträchtige Fahrzeuge gelegt haben. Dagegen leide die Autozulieferindustrie unter einem sprunghaften Anstieg der Kosten für Logistik, Rohmaterial und Energie sowie der Reduktion der Abrufe. Hinzu kämen «immense Investitionen» in neue Technologien. Müller folgert: «Hier muss es künftig einen Ausgleich geben, um den Zulieferern das Überleben zu gewährleisten.»

Auch Autoneum in Sevelen kennt Kurzarbeit

Autoneum ist ein Hersteller von Hitze- und Akustikschildern, Teppichen usw. für Autos. Das Unternehmen hat am Hauptsitz in Winterthur 200 Beschäftigte und im einzigen Schweizer Werk in Sevelen 300. Autoneum-Sprecherin Claudia Güntert sagt allgemein, «Produktionsstopps der Fahrzeughersteller können zu Unterbrüchen unserer Produktion führen». Tatsächlich war diese beeinträchtigt, denn:

«In Sevelen kam es in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder zu Kurzarbeit und Flexibilisierungsmassnahmen mit temporären Mitarbeitenden.»

Über das vergangene Geschäftsjahr 2021 darf Güntert noch nichts sagen. Sie verweist auf eine Mitteilung von Ende Oktober, wonach Autoneum die Erwartung für die operative Marge von 4 bis 5 Prozent des Umsatzes auf 2 bis 3 Prozent gekürzt hat. Dies, weil die Autoproduktion im zweiten Semester um 10 Prozent unter jener des ersten Semesters liege, was auch Autoneum als Zulieferer spüre.

Elektroautos benötigen mehr Klebstoffe, was Sika hilft

Der Bauchemiekonzern Sika ist auch im Autozuliefergeschäft tätig und führt unter anderem in der Schweiz einen Standort, die Sika Automotive AG in Romanshorn mit 160 Mitarbeitenden. Auch Sika-Sprecher Dominik Slappnig sagt, wegen der Engpässe in der Lieferkette bei elektronischen Bauteilen sei die Autoproduktion im zweiten Semester 2021 stark rückläufig gewesen.

Sika erwarte aber anhaltende Wachstumsimpulse durch die Megatrends Elektromobilität und Leichtbauweise. Slappnig sagt etwa, im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor benötige man in einem Elektroauto gut 20 Prozent mehr Klebstoffe, wie sie Sika herstellt. Die Klebstoffe verbinden beispielsweise Batteriezellen und -gehäuse, und sie leiten als Spaltfüller die Wärme in den Batterien ab und schützen diese unter anderem vor möglicher Überhitzung, etwa während des Ladevorgangs.

