VAT-CEO Mike Allison über das Wachstum und die Investitionen

HALBLEITERINDUSTRIE VAT-CEO Mike Allison zur Investition in Haag: «Die Innovationsfähigkeit hier ist phänomenal» Die Haager VAT liefert Vakuumventile, in erster Linie für die Halbleiterindustrie. Die Branche wächst viel stärker als erwartet, sagt CEO Mike Allison. Er investiert deshalb auch in der Schweiz – auch wenn die Halbleiterindustrie vor allem in Asien angesiedelt ist. 18.12.2021

Die Halbleiterindustrie baut wegen des Chipmangels Kapazitäten auf. Dafür braucht sie Vakuumventile aus Haag. Bild: PD

160 Millionen will die VAT investieren, den grössten Teil davon am Hauptsitz in Haag. Dort soll die Produktion ausgebaut werden und ein Innovationszentrum entstehen. Insgesamt sollen damit in Haag gegen 300 Stellen geschaffen werden.

Mike Allison, der Umsatz der VAT wuchs vor allem mit der Halbleiterindustrie in Asien. Warum investieren Sie trotzdem in der Schweiz?

Tatsächlich werden 70 Prozent unserer Produkte von in Asien für die Halbleiterproduktion genutzt. Wir bauen deshalb auch unsere Produktionskapazitäten in Malaysia auf. So sind wir näher bei den Kunden. Aber Haag ist immer noch mit Abstand unser grösstes Werk. Und das wird noch einige Zeit so bleiben. Hier haben wir erfahrene und spezialisierte Mitarbeitenden, die unsere komplexen Produkte herstellen können. Viele dieser Kompetenzen müssten wir in Malaysia zuerst aufbauen. Dabei wächst die Halbleiterindustrie schneller, als wir erwartet haben.

Auch ausserhalb Asiens?

Der Schwerpunkt ist in Asien und dort wird er auch bleiben. Aber im Zug der Konflikte mit China haben die USA Anreize geschaffen, um die Halbleiterproduktion vermehrt ins Land zu holen. So bauen auch Halbleiterproduzenten wie TSMC aus Taiwan oder Samsung aus Korea Fabriken in den USA.

Europa bleibt aussen vor?

Auch die EU hat Förderprogramme aufgelegt. Und tatsächlich dürfte die Industrie auch in Europa investieren. Es gibt Projekte in Irland und Deutschland. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass die Chipproduktion unterdessen sehr automatisiert ist. Die Verfügbarkeit von günstigen Arbeitskräften spielt deshalb eine kleinere Rolle. Europa und die USA werden interessanter: Hier sind Infrastrukturen und gut ausgebildete Leute. Deshalb investieren wir auch in der Schweiz. Die Kosten sind hoch, aber die Fähigkeiten der Leute, die Innovationsfähigkeit hier ist phänomenal.

Mit dem neuen Innovationszentrum entstehen 100 neue Arbeitsplätze für Wissenschafter und Ingenieure. Wo holen Sie die her? Bereits klagen viele Branchen wieder über den Fachkräftemangel.

Es gibt Leute, die gerne ins Rheintal kommen. Gerade Leute, die gerne draussen sind, die Berge lieben. Wir haben im letzten Jahr gute ETH-Abgänger gewinnen können. Aber auch von der Fachhochschule in Buchs oder von der HSG kommen gute Leute zu uns. Die Arbeit bei einem weltweiten Technologieführer ist ein starker Anreiz. Wir rekrutieren auch viele gute Leute aus den Nachbarländern. Mit dem neuen Innovationszentrum schaffen wir moderne, attraktive Arbeitsplätze.

Mike Allison, CEO der VAT Group. Bild: PD

Was bringt Ihnen das neue Innovationszentrum sonst noch?

Heute sind unsere Entwicklungsabteilungen auf dem Gelände und in der Region verteilt. Wenn wir alles unter einem Dach haben, fördert das die Zusammenarbeit – und damit die Kreativität.

Der Ausbau soll 2024 abgeschlossen sein ...

Wir wären gerne morgen schon fertig. Und wir vertrauen darauf, dass die Behörden der Gemeinde Sennwald und des Kantons St.Gallen uns weiter mit schnellen Verfahren unterstützen wie schon in der Vergangenheit. Generell sind bessere Standortbedingungen für das Rheintal wichtig. So könnten die Pendlerverbindungen mit dem öffentlichen Verkehr verbessert werden. Allein die VAT hat in Haag 1500 Mitarbeitende, nach dem Ausbau werden es gegen 2000 sein.

Die VAT wuchs in den letzten Jahren sehr schnell. Können Sie das Wachstum mit den bestehenden Kapazitäten überhaupt noch bewältigen?

Bis jetzt schon. Unsere Fabrik in Malaysia ist erst halb voll, wir haben also noch Kapazitäten. Aber ja, es wird eng. Nicht nur wir, auch die Industrie als Ganzes wächst viel schneller als erwartet.

Die VAT wächst auch aufgrund des Chipmangels. Spürt Ihr die Engpässe auf einem Gebiet auch selber?

Wir hatten bis jetzt noch keine Lieferausfälle gehabt, aber es ist eine herausfordernde Situation. Am herausforderndsten sind für uns die elektronischen Komponenten unserer Ventile – auch da stecken viele Chips drin.

Wächst die Nachfrage nach Chips auch noch nach der aktuellen Lieferkettenproblematik?

Historisch wächst die Industrie in Zyklen, das dürfte sich nicht ändern. Was für ein anhaltendes Wachstum spricht, ist die weitere Digitalisierung der Gesellschaft. Damit dringen Chips in immer mehr Geräte und Bereiche des täglichen Lebens vor. Es ist davon auszugehen, dass der Chipmarkt sich bis 2030 auf eine Billion US-Dollar verdoppelt. Das würde die Branche zu einer der grössten Industrien überhaupt machen. Für uns würde das bedeuten, dass wir unsere Kapazität verdoppeln müssen.

Sobald die geplanten Ausbauten fertig sind, geht es an den nächsten Ausbauschritt?

Das hoffen wir. Wir müssen auch immer einige Jahre vorausdenken, wenn wir Kapazitäten aufbauen.

