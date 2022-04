HALBLEITERINDUSTRIE Chipmangel hält an – und die VAT wächst kräftig weiter Die Haager VAT produziert Vakuumventile für die Halbleiter- und Chipindustrie. Die baut massiv Kapazitäten aus. Bei VAT führt das erneut zu starkem Wachstum. Kaspar Enz 15.04.2022, 12.00 Uhr

In der Produktionshalle der VAT in Haag. Karin Hofer / NZZ

Zuletzt hatte die VAT die Erwartungen für das erste Quartal 2022 gedämpft. Auf rund 250 Millionen Franken schätzte man noch im März den Umsatz ein, rund 20 Millionen unter dem ursprünglichen Plan. Vor allem die anhaltenden Engpässe in den Lieferketten machte dem Haager Vakuumventilhersteller sorgen. Nun kam es aber doch besser, wie CEO Mike Allison gestern an der Präsentation der Quartalsergebnisse verkündete. 263 Millionen Franken setzte das Unternehmen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um, drei Prozent mehr als im ausgehenden Quartal 2021 und 37 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

VAT-CEO Mike Allison. Bild: PD

Die VAT profitiert weiterhin vom weltweiten Chipmangel. Die Halbleiterindustrie, die wichtigsten Kunden des Unternehmens, baut massiv Kapazitäten aus – und braucht dafür die Ventile aus Haag oder dem VAT-Werk in Malaysia. Aber nicht mehr nur die Chipindustrie treibt den Umsatz voran. Auch von Seiten der Solarpanelhersteller ist wieder mehr Nachfrage zu spüren, sagte Allison. Trotzdem sind die Bestellungseingänge im Vergleich zum vierten Quartal 2021 deutlich gesunken – was laut Allison aber zu erwarten war. Sie lagen allerdings immer noch bei rund 294 Millionen Franken. «Wir rechnen mit einer Normalisierung in dieser Grössenordnung», sagte Allison, was dem Unternehmen auch gelegen käme. «Bis wir den Überhang an Bestellungen abgebaut haben, brauchen wir sicher bis ins 4. Quartal.»

Lockdown in China verschärft Engpässe

Spürbar waren die Engpässe in den Lieferketten aber auch für VAT. Gerade elektronische Komponenten seien weiterhin schwer zu bekommen. «Unsere Fabriken konnten aber immer gut arbeiten», sagt Alison. «Auch weil unsere Einkäufer gute Arbeit geleistet haben.» Zum Teil könne VAT aber die produzierte Ware nicht ausliefern, weil die Kunden auf weitere Teile warten müssen. Und die Lage bleibe weiterhin angespannt. «Im März zeichnete sich eine Entspannung ab. Aber Lockdowns in China erschweren die Situation wieder.» Hingegen habe der russische Krieg in der Ukraine noch kaum Auswirkungen auf das Geschäft, so Allison.

Trotz dieser Ungewissheiten erwartet Allison auch für das laufende Jahr weiter steigende Umsätze und Gewinne. Starkes Wachstum erwartet er nicht nur im Halbleiterbereich, sondern auch bei den Services, da die Industrie nicht nur in neue Kapazitäten investieren, sondern auch bestehende Vakuumanlagen aufrüsten.