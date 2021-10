Halbleiter Höhenflug bei Sennwalder VAT hält an Die Vakuumherstellerin VAT ist weiter auf Rekordkurs. Umsatz und Auftragseingang steigen weiter an. Stefan Borkert 15.10.2021, 09.25 Uhr

Blick auf den Hauptsitz der VAT Group AG Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Auch das dritte Quartal lässt die Kassen bei der Sennwalder Vakuumventilproduzentin VAT 2021 klingeln. Nach Angaben des Unternehmens wird sich der Boom mindestens bis Jahresende weiter fortsetzen. Der Auftragseingang ist gemäss einem Communiqué um 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hat ein Volumen von rund 299 Millionen Franken. Der Umsatz kletterte demnach um 23,4 Prozent auf 230 Millionen Franken. Je umgesetztem Franken sind Neuaufträge im Wert von 1,3 Franken generiert worden.

Halbleitersektor ist der Treiber

Ursache für das Wachstum bei VAT ist Halbleitersektor, der weltweit wächst. Wegen des globalen Mangels an Halbleiterchips und dem technologischen Fortschritt wird in neue Produktionsanlagen investiert. Gemäss VAT liegen die Investitionen der Kunden auf einem Rekordniveau. Auch die Nachfrage nach Dienstleistungen sei gewaltig. So habe man auch Marktanteile hinzugewinnen können.

Auch die Pandemie hat ihren Teil zum Erfolg beigetragen. Homeoffice und Onlinehandel seien Megatrends geworden genauso wie etwa die Digitale Transformation, Künstliche Intelligenz oder die Nutzung von Cloud Computing. Die Aussichten für den Halbleitermarkt würden deshalb auch 2022 positiv bleiben.

VAT rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 885 bis 895 Millionen Franken. Auch der Unternehmensgewinn werde wohl höher als letztes Jahr ausfallen. 2020 waren es rund 134 Millionen Franken.