Gutscheine, Spenden, Kürzung der Cheflöhne, mehr Lehrstellen: So solidarisch zeigen sich Ostschweizer Unternehmen, nachdem Generalversammlungen gestrichen wurden Die Thurgauer Kantonalbank beglückt alle Privathaushalte im Kanton mit einem Gutschein und begründet dies unter anderem mit tieferen Kosten wegen des coronabedingten Wegfalls von Veranstaltungen. Was uns zur Frage führt, ob andere Unternehmen Ähnliches im Sinn haben.

Ein Gutschein im Wert von 30 Franken: Mit diesem Geschenk an jeden einzelnen Thurgauer Privathaushalt will die Thurgauer Kantonalbank (TKB) das Gewerbe unterstützen. Denn die Gutscheine können bei Betrieben im Kanton eingelöst werden. TKB-Chef Thomas Koller sprach im Interview mit der «Thurgauer Zeitung» von einem «Zeichen der Solidarität» in der Coronakrise. Koller sagte:

«Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben.»

Thomas Koller, Chef der Thurgauer Kantonalbank. Bild: Donato Caspari

Werden alle Gutscheine eingelöst, kostet das die Bank gegen 4 Millionen Franken. Das bezahle man aus dem laufenden Geschäftsaufwand, sagte Koller. Und:

«Weil wir in diesem Jahr weniger Veranstaltungen durchführen, sparen wir umgekehrt auch etwas Kosten.»

Ins Gewicht fällt hier beispielsweise der Ausfall der Partizipantenversammlung (PV). An deren Ausgabe im vergangenen Jahr tummelten sich in der Kreuzlinger Bodensee-Arena rund 2900 Gäste.

Deutlich tiefere Aufwendungen als budgetiert

All das führt uns zur Frage: Planen auch andere bedeutende Ostschweizer Unternehmen ähnliche «Zeichen der Solidarität», da auch sie Kosten sparen, weil sie beispielsweise ihre Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abhalten mussten? Eine Umfrage zeigt: Einige Unternehmen handeln, während andere das Geld lieber in der Firmenkasse lassen.

Schauen wir zunächst am Beispiel der TKB, wie viel diese spart aufgrund abgesagter Anlässe. Auf den Einzelfall geht TKB-Sprecherin Sabrina Dünnenberger nicht ein. Sie sagt aber:

«Insgesamt liegen die Marketingaufwendungen zurzeit um mehrere hunderttausend Franken tiefer als budgetiert.»

Dies wegen der Streichung bankeigener Anlässe wie der PV oder auch des Ausfalls von Veranstaltungen, die von der TKB als Sponsorin unterstützt werden. Ein Teil dieser Summe werde aber zeitverzögert anfallen, wenn Verschobenes nachgeholt werde.

Das waren noch Zeiten: Partizipantenversammlung 2019 der Thurgauer Kantonalbank mit Bankratspräsident René Bock vor vollem Haus in der Kreuzlinger Bodensee-Arena. Bild: Reto Martin (13. Juni 2019)

Klar indessen ist: Die PV 2020 wird nicht nachgeholt, und normalerweise geht sie tüchtig ins Geld. Hallenmiete, Auf- und Abbau der Infrastruktur, Verköstigung von 3000 Leuten, und dann traten 2019 unter anderem Bliss auf, und Mona Vetsch moderierte durch den Abend. Das alles verschlingt eine stattliche sechsstellige Summe.

SFS legt die Karten auf den Tisch

Generalversammlung 2019 der SFS mit knapp 1000 Aktionären, die an gedeckten Tischen auf das Abendessen warten. Kosten der GV: Rund 200'000 Franken. Bild: Kurt Latzer (Widnau, 1. Mai 2019)

Claude Stadler, Sprecher der Rheintaler Industriegruppe SFS, bestätigt diese Kostenschätzung für sein Unternehmen. Stadler sagt:

«Die Durchführung der SFS-Generalversammlung kostet normalerweise rund 200'000 Franken.»

Und das notabene in deutlich kleinerem Rahmen als die PV der TKB. So fanden sich 2019 an der SFS-GV in der Widnauer Sporthalle Aegeten 971 Aktionäre ein - viermal weniger als bei der TKB.

Gratis-GV statt eine für mehrere hunderttausend Franken

Wie schaut es bei der St.Galler Kantonalbank (SGKB) aus? Deren GV ist noch grösser als der jährliche Aufmarsch bei der TKB. Vergangenes Jahr fanden sich in den Olma-Hallen 3666 Aktionäre ein, die SKGB bietet im geselligen Teil ein opulentes Rahmenprogramm mit Unterhaltung, Speis und Trank. Banksprecher Adrian Kunz sagt, «die Kosten der GV kommunizieren wir nicht.»

Geselligkeit im Anschluss an die Generalversammlung 2016 der St.Galler Kantonalbank im Untergeschoss der Olma-Halle. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 27. April 2016)

Dieses Jahr musste aber auch die SGKB ihre GV im kleinsten Kreis durchführen, zu fünft, inhouse, praktisch gratis. Angesprochen auf die TKB-Gutscheine sagt Kunz:

«Wir planen aktuell keine ähnliche Aktion.»

Zwar räumt auch er ein, dass etwa wegen der Absage diverser Veranstaltungen «gewisse Kosten nicht im budgetierten Umfang» anfielen. Andererseits habe die SGKB «jedoch zusätzliche, nicht budgetierte Kosten» im Zusammenhang mit Corona, beispielsweise um die Bankdienstleistungen verfügbar zu halten und zum Schutz der Mitarbeitenden und Kunden.

Die Kantonalbank bleibt dem FC St.Gallen treu

Komme hinzu, dass die Rezession auch die SGKB wirtschaftlich trifft: «Der Geschäftsertrag - Zinserfolg, Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, Handelserfolg - wird schwächer und die Risiken nehmen zu», sagt Kunz. All dies gilt aber genauso für die TKB und andere Banken.

Kunz verweist sodann auf das Engagement der SGKB, das von Sponsoring bis zur Unterstützung gemeinnütziger Projekte reicht. Auch habe die Bank soeben den Sponsoringvertrag mit dem FC St.Gallen um weitere drei Jahre verlängert. Und die Bank sei Hauptstifterin der Stiftung Startfeld zur Frühfinanzierung von Start-ups und habe das Stiftungskapital soeben nochmals um 5 Millionen Franken aufgestockt.

Fünf Franken pro Aktionär als Spende

Acrevis-Chef Michael Steiner.



Bild: Benjamin Manser

Rund 2400 Aktionäre begrüsst die Regionalbank Acrevis normalerweise auf dem Olma-Areal zu ihrer GV. «Statt eines aufwendigen Rahmenprogramms» lade man zu einem Nachtessen mit regionalen Spezialitäten ein, und pro anwesenden Aktionär spende Acrevis 5 Franken an eine gemeinnützige Institution. «Auch dieses Jahr haben wir, trotz der besonderen Umstände, nicht darauf verzichtet», sagt Acrevis-Chef Michael Steiner. Konkret habe die Bank dem Verein Chupferhammer in Ebnat-Kappel 12’000 Franken gespendet, trotz GV ohne physische Präsenz der Aktionäre.

Fröhliches Beisammensein mit Speis und Trank an der Avrecis-Generalversammlung 2019. Urs Bucher (St.Gallen, 29. März 2019)

Eine andere Form der Unterstützung hat die Bank Linth gewählt. Sie hat bei der Initiative «Coupons gegen Corona» der Jungunternehmer Mario Noser und Fredrik Rüegg angedockt. Auf deren Website kann man im Onlineshop Gutscheine kaufen, die in Geschäften, Restaurants und bei Veranstaltern in 17 Gemeinden vor allem in der Region um den Zürichsee und im Linthgebiet einlösbar sind. Die Bank hilft den beiden Jungunternehmern als Sponsorin, um die administrativen Kosten zu decken.

Helvetia unterstützt Vereine

Die Helvetia hält die Kosten einer GV ebenfalls unter dem Deckel. Vergangenes Jahr hatte der Versicherer in der Olma-Halle 2053 Aktionäre begrüsst. Coronabedingt tiefere und höhere Kosten dürften sich in etwa die Waage halten. Sprecher Jonas Grossniklaus verweist auf zahlreiche Engagements, die Helvetia in der Coronakrise ergriffen habe.

Die Helvetia bietet ihren Geschäftskunden Havariekommissare, um beispielsweise festsitzende Warentransporte zu deblockieren. Bild: PD

Dazu zählen mögliche Solidaritätsbeiträge bis 3000 Franken an Vereine, mietfreie Zeiten oder Mietzinsreduktionen auf individueller Basis für Geschäftskunden, Hilfe durch Havariekommissare bei blockierten Warentransporten und Lieferketten, zehn zusätzliche Lehrstellen nach den kommenden Sommerferien usw.

Kein Edgar Oehler mehr, weniger Aktionäre

Der frühere Patron der ehemaligen AFG Arbonia-Forster-Gruppe, Edgar Oehler. Bild: Urs Bucher

Werfen wir einen Blick in die Industrie. Für den Bauausrüster Arbonia (früher AFG) weist Sprecherin Valeria Brunschwiler zunächst darauf hin, dass die Kosten für die GV «in den vergangenen Jahren sehr stark reduziert» wurden. Das hat allein schon mit der nachlassenden Präsenz zu tun: An der GV 2014, als Patron Edgar Oehler verabschiedet wurde, fanden sich im Arboner Seeparksaal 602 Aktionäre ein.

Vergangenes Jahr fanden noch 369 Aktionäre den Weg ins Würth-Haus nach Rorschach. Die Kosten dafür waren laut Brunschwiler «tief», und dieses Jahr habe man als Folge von Corona «mehr als die Hälfte dieser Kosten einsparen können. Auf der anderen Seite habe Arbonia «derzeit in keinem Bereich höhere Kosten».

Arbonia hält ihre Batzen zusammen

Solidaritätsaktionen sind dennoch keine geplant, wie Brunschwiler sagt. Der Einfluss der Coronakrise auf die Arbonia-Geschäftstätigkeit sei «derzeit noch sehr schwer abzuschätzen». Deshalb und auch weil es für die Arbonia-Betriebe in Osteuropa keine Staatshilfe in Form von Kurzarbeitsmodellen gebe, sagt Brunschwiler:

«Wir versuchen so viel Liquidität wie möglich in der Arbonia-Gruppe zu belassen.»

Bei der SFS leisten «alle ihren Beitrag» zur Bewältigung der Coronapandemie, die Mitarbeitenden mit Kurzarbeit. Bild: PD

Claude Stadler sagt, dass bei SFS zur Bewältigung der Coronapandemie «alle ihren Beitrag leisten». Die Aktionäre hätten auf 10 Prozent der Dividende verzichtet, Verwaltungsrat und Konzernleitung ihre Vergütung um 10 Prozent reduziert, und die Mitarbeitenden leisteten Kurzarbeit, wobei SFS diese Einbusse in der Schweiz auf 4 Prozent des Lohns beschränkt. Diese und weitere Massnahmen trügen auch zur Sicherung der Arbeitsplätze bei.