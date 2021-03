ANLAGEN Boom bei nachhaltigen Anlagen: Reicher werden ohne Reue Nachhaltiges Anlegen wird immer wichtiger. Auch Ostschweizer Banken bauen ihre Angebote aus. Kaspar Enz 13.03.2021, 12.00 Uhr

Nachhaltige Fonds berücksichtigen auch ökologische und soziale Kriterien. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Nachhaltigkeit ist im Trend. Auch bei den Anlegern. Vermögen über 200 Milliarden US-Dollar sind weltweit in börsengehandelte Fonds angelegt, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Eine Verdreifachung innerhalb eines Jahres, schreibt die Thurgauer Kantonalbank (TKB) im Magazin «Fokus Anlegen». Und bei der UBS waren Ende 2020 rund 140 Milliarden in Anlageprodukte und Strategien investiert, die explizit auf nachhaltige Kriterien ausgerichtet sind. Das ist ebenfalls rund eine Verdreifachung.

Neues Mandat hat regen Zuspruch kurz nach Einführung

Kein Wunder, gewinnt die Nachhaltigkeit auch bei den Vermögensverwaltungsabteilungen von Ostschweizer Banken an Bedeutung. So lancierte die Bank Acrevis letzten Sommer ein das Vermögensverwaltungsmandat «Acrevis invest expert Nachhaltigkeit». Es hat in diesen Monaten bereits regen Zuspruch erhalten. 1,3 Prozent der Vermögen werden heute nach diesem Mandat verwaltet, sagt Sprecher Stefan Hauser.

Allerdings lege man bei Acrevis auch in der Vermögensverwaltung schon länger Wert auf Nachhaltigkeit. «So verfügen beim Acrevis-Musterportfolio Aktien Schweiz aktuell alle Unternehmen ausser einem über ein Nachhaltigkeits-Gütesiegel.»

63 Prozent Wachstum bei nachhaltigem Mandat

Die St.Galler Kantonalbank verwaltete Ende 2020 rund 291 Millionen Franken von Privatkunden gemäss einem nachhaltigen Ansatz, sagt Sprecherin Jolanda Meyer. Das sind zwar erst 8,5 Prozent der verwalteten Privatvermögen, aber sie haben im vergangenen Jahr um 63 Prozent zugelegt. Ausserdem kommen dazu noch 96 Millionen von institutionellen Anlegern.

ESG-Kriterien Für nachhaltige Investments werden die so genannten ESG-Kriterien angewandt. Dabei werden Firmen und Anlagen nach den Kriterien Umwelt (Environment), Sozialverträglichkeit (Social) sowie verantwortlicher Unternehmensführung (Governance) bewertet. Banken oder Versicherungen nutzen als Anhaltspunkt oft die Beurteilungen von Organisationen und Rating-Agenturen. Welchen Einfluss diese Kriterien für verschiedene Anlagefonds oder Vermögensverwaltungsmandate haben, ist unterschiedlich. Oft werden für solche Fonds Investitionen in Firmen oder Projekte ausgeschlossen, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt haben oder die beispielsweise Kinderarbeit nutzen. Beim "Best-in-Class"-Ansatz wählt man innerhalb einer Branche oder Anlagekategorie Investitionen in Firmen aus, die nach ESG-Kriterien vergleichsweise gut abschneiden. Beim Impact-Investment hingegen geht es weniger um Schadensbegrenzung. Hier soll die Anlage Gutes tun. Es wird in Firmen oder Projekte investiert, die aktiv ökologische oder soziale Ziele verfolgen. (ken)

Wichtigstes Element der nachhaltigen Vermögensverwaltung bei der SGKB ist das Mandat «Premium Eco». Dabei werden Anlagen in Firmen ausgeschlossen, wenn diese beispielsweise von Kinderarbeit profitieren oder Kohle fördern. Zudem werden Anlagen in Firmen bevorzugt, die bei Nachhaltigkeitskriterien gut abschneiden. Im Sommer will die SGKB das Angebot erweitern. Sie werde eigene Anlagefonds lancieren, die dieselben Kriterien erfüllen wie «Premium eco», sagt Meyer. «Damit kann man bereits ab 100 Franken in nachhaltige Anlagen investieren.»

Eigene Fonds seit 20 Jahren

Schon längere Erfahrungen mit solchen Fonds hat Raiffeisen. Vor 20 Jahren lancierte die Genossenschaftsbank die ersten solchen Fonds unter dem Namen «Futura». Heute bietet sie neun verschiedene solcher Fonds. Laut Sprecher Jan Söntgerath werden für die Fonds nicht nur kontroverse Anlagen ausgeschlossen, es würden auch Unternehmen berücksichtigt, die Positives leisteten.

«Über die letzten 20 Jahre haben sich die Futura-Produkte zum festen Bestandteil und Rückgrat unserer Produkt- und Angebotspalette entwickelt», sagt Söntgerath. Der Anteil der Futura-Fonds liege bereits bei 72 Prozent. Nun will Raiffeisen aber noch einen Schritt weitergehen. «Raiffeisen hat im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, sämtliche Anlagelösungen zukünftig auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien zu managen», sagt Söntgerath.

Portfolios auf nachhaltig umgestellt

Diesen Schritt hat die TKB Anfang Jahr getan. «Per 1.1.2021 hat die TKB alle Vermögensverwaltungsmandate für Privatkunden auf einen nachhaltigen Ansatz umgestellt», sagt Sprecherin Aline Fürer. Demnach seien wo immer möglich nur noch nachhaltige Fonds und Einzeltitel im Einsatz.

Bei den institutionellen Kunden seien jeweils mandatsspezifischen Vorgaben entscheidend, sagt Fürer. «Damit berücksichtigen wir bei rund zwei Dritteln aller Vermögensverwaltungsmandate Nachhaltigkeitsfaktoren.»