Gut riechen statt gut aussehen – Im Wettstreit um einen Unternehmerpreis unterliegt die St.Galler Kosmetikherstellerin Caroline Studer dem Genfer Patrick Firmenich, der es mit Düften und Aromen hat Eine Unternehmerin und zwei Unternehmer standen im Finale der Kategorie «Family Business» des EY-Unternehmerpreises «Entrepreneur Of the Year 2020». Das Rennen gemacht hat nicht die St.Galler Herstellerin von Kosmetika der Eigenmarke Mila d'Opiz, Caroline Studer, sondern der Lenker des Duft- und Aromenkonzerns Firmenich. Thomas Griesser Kym 30.10.2020, 19.00 Uhr

Caroline Studer ist am Gewinn des Unternehmerpreises «Entrepreneur Of The Year» vorbeigeschrammt. Bild: Ralph Ribi

Ins Finale hat sie es geschafft, ganz an die Spitze hat es nicht gereicht: Bei der Verleihung des Unternehmerpreises «Entrepreneur Of The Year 2020» durch die Beratungsfirma EY ist der Unternehmerin Caroline Studer von der St.Galler Kosmetikfirma M. Opitz & Co. AG Patrick Firmenich vor der Sonne gestanden.