Leben im Thurgau ist in: «Günstiger, grösser und grüner wohnen»

WOHNEIGENTUM «Günstiger, grösser und grüner wohnen» Die Nachfrage nach Häusern und Eigentumswohnungen im Thurgau ist ungebrochen. Das treibt die Preise auf dem Immobilienmarkt, und das spüren auch die Raiffeisenbanken. Homeoffice dürfte diesen Trend noch verstärken. Thomas Griesser Kym 14.08.2021, 05.00 Uhr

Im Thurgau sind Einfamilienhäuser seit 2010 um die Hälfte teurer geworden. Bild: Nana do Carmo

«Die Pandemie kostet uns zwei Jahre Wirtschaftswachstum.»

Das sagt Matthias Geissbühler, Investmentchef von Raiffeisen Schweiz, der am Freitag als Gast an der Semesterkonferenz der Thurgauer Raiffeisenbanken in Bischofszell zugegen war. Immerhin hat sich die Schweizer Wirtschaft vom dramatischen Einbruch vergangenes Jahr erstaunlich schnell wieder erholt, und der Arbeitsmarkt wurde durch den Ausbau der Kurzarbeit gestützt.

Auf deren Höhepunkt im April 2020 war jeder vierte Arbeitnehmende in der Schweiz in Kurzarbeit. Allein im Thurgau wurden im Zusammenhang mit Corona bis dato 261 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigungen an 4226 Firmen ausbezahlt, davon 100 Millionen im laufenden Jahr 2021.

Aktien und Immobilien haben an Wert gewonnen

Profitiert hat, wer sein Geld nicht auf dem Konto, sondern angelegt hat, etwa in Aktien oder Immobilien. Hierzu rechnete Geissbühler vor, dass seit 2010 im Thurgau die Transaktionspreise für Einfamilienhäuser um 50 Prozent und für Stockwerkeigentum um 60 Prozent gestiegen sind. Im vergangenen Jahr 2020 betrugen die Zunahmen 1 Prozent (Häuser) und über 5 Prozent (Wohnungen), und «der Trend setzt sich fort».

Dabei haben sich die Preise im Thurgau, obwohl sie nach wie vor tiefer sind als in anderen Regionen wie beispielsweise in Zürich, dynamischer entwickelt als im Schweizer Schnitt. Dies weil der Thurgau als Wohnort für Leute, die in Zürich arbeiten, immer beliebter ist, gleichzeitig aber das Angebot vor allem an Bauland immer knapper wird.

Homeoffice macht das Leben auf dem Land noch attraktiver

Laut Geissbühler könnte Homeoffice diesen Trend noch verstärken: «Günstiger, grösser und grüner wohnen» im Thurgau, aber in Zürich arbeiten, doch nicht mehr jeden Tag dorthin pendeln müssen. Die Folge: Im Thurgau dürfte die Nachfrage nach Wohneigentum weiter zunehmen, und wegen des beschränkten Angebots dürften die Preise weiter steigen.

Sollte man, damit sich mehr Leute Wohneigentum leisten können, bei der Hypothekenvergabe die Tragbarkeitskriterien lockern, wie das Raiffeisen-Schweiz-Chefökonom Martin Neff schon 2016 erfolglos vorschlug? Geissbühler zeigt sich vorsichtig:

«Man kann darüber diskutieren. Aber auch wenn man das täte, wären wir in ein, zwei Jahren wieder in der gleichen Lage mit höheren Immobilienpreisen.»

Raiffeisen Thurgau hat sich gesteigert

Reto Inauen (links), Präsident des Verbands der Thurgauer Raiffeisenbanken, und Matthias Geissbühler, Investmentchef von Raiffeisen Schweiz. Bild: PD (Bischofszell, 13. August 2021)

Die Entwicklung spiegelt sich auch in den Semesterzahlen der 14 Thurgauer Raiffeisenbanken mit 41 Standorten und 526 Mitarbeitenden, wie der kantonale Verbandspräsident Reto Inauen sagte. Die Hypotheken nahmen im ersten Halbjahr 2021 um 1,5 Prozent auf 13,2 Milliarden Franken zu. Die Qualität des Kreditportefeuilles sei «sehr gut»; die Wertberichtigungen machen gerade mal 6 Millionen oder 0,05 Prozent aus.

Allerdings sei der Margendruck gerade bei Hypotheken hoch, weshalb der Zinsenerfolg lediglich um 0,6 Prozent auf 70,5 Millionen Franken gesteigert werden konnte. Dafür kommen die Thurgauer Raiffeisenbanken flott voran beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Weil immer mehr Kunden Liquidität in Wertschriften umschichten, stieg der Erfolg aus Kommissionen und Dienstleistungen um gut 18 Prozent auf 12,3 Millionen.

Neukunden weichen Negativzinsen aus

Zugelegt haben die Thurgauer Raiffeisenbanken auch bei den Kundengeldern, und zwar um 3,9 Prozent auf 11,7 Milliarden Franken. Dahinter steckt laut Inauen auch ein Zufluss von Geldern von Neukunden, von denen wiederum ein Teil zu Raiffeisen gefunden habe, weil man Negativzinsen nicht so schnell den Kunden belaste wie andere Geldinstitute.

Für das laufende zweite Semester 2021 erwartet Inauen eine Fortsetzung der Entwicklung des ersten Semesters, obwohl das Ausleihungsgeschäft wegen der Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt «schwieriger und anspruchsvoller» werden dürfte.