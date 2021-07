GRÜNDERBOOM Ostschweizer gründeten seit Anfang Jahr über 2300 Firmen Im ersten Halbjahr des letzten Jahres gingen die Firmengründungen in der Schweiz noch etwas zurück. Doch die Zuversicht steigt: Die Zahl der neu eingetragenen Firmen ist um über ein Fünftel gestiegen. Kaspar Enz 01.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch dieses Jahr waren Teile des Detailhandels wegen der Pandemie über Wochen geschlossen - trotzdem wurden auch in der Ostschweiz viele Handelsunternehmen gegründet. Bild: Keystone

Während des ersten Halbjahres 2020 zeigte sich die Gründerszene noch zurückhaltend. Die Zahl der neu eingetragenen Unternehmen war schweizweit um knapp vier Prozent zurückgegangen. Doch bald nach Ende des Lockdowns nahmen die Zahlen wieder deutlich zu. 2020 wurden insgesamt mehr Firmen gegründet als im Vorjahr.

Und der Boom setzte sich im ersten Semester dieses Jahres fort, wie eine Analyse des Instituts für Jungunternehmen zeigt. Um über 20 Prozent nahmen die Gründungen im Vergleich zum Vorjahr zu. Im Kanton St. Gallen lag der Wert mit 23,6 Prozent noch über dem Schweizer Schnitt.

Neue Chancen im Onlinehandel

Zugelegt hat insbesondere der Detailhandel mit einem schweizweiten Zuwachs von 43 Prozent. Die Branche wuchs auch in der Ostschweiz deutlich. 121 neue Detailhandelsunternehmen wurden seit Anfang Jahr im Kanton St. Gallen gegründet, 34 mehr als in der Vorjahresperiode. 97 waren es im Kanton Thurgau, 32 mehr als im ersten Halbjahr 2020. Zur Branche zählt auch der Onlinehandel, sagt Pascal Hollenstein vom Institut für Jungunternehmen. Gerade hier hätten wohl viele eine Chance erkannt. Eine deutliche Steigerung gab es auch bei den übrigen Dienstleistungen und in der Landwirtschaft. In dieser Branche sei die Zurückhaltung im ersten Halbjahr 2020 auch sehr deutlich gewesen, sagt Hollenstein.

Alles anzeigen

Neue Wirte trotz Lockdown

Pascal Hollenstein, Institut für Jungunternehmen Bild: PD

Abgenommen haben hingegen Gründungen in den Bereichen Hightech und Logistik. In der Ostschweiz gingen insbesondere auch die Neugründungen im Bereich Architektur und Ingenieurwesen zurück. In Branchen wie der Gastronomie oder den Coiffeuren zeigt sich hingegen ein durchzogenes Bild. Diese litten zwar stark unter den Massnahmen gegen das Coronavirus. Trotzdem nahmen im Thurgau die Neugründungen in beiden Branchen zu. Im Kanton St. Gallen gingen sie leicht zurück.

Weiter zugenommen haben im Zuge der Pandemie die Teilzeitgründer. Viele Leute machen ihre Hobbys zum Beruf –aber vorerst nur auf Teilzeit. «Gleichzeitig behalten sie ein Pensum im angestammten Beruf», sagt Hollenstein. So sei der Weg in die Selbstständigkeit besser planbar und somit sicherer als direkt den Sprung ins kalte Wasser zu wagen.