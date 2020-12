Grossanlass Die Partizipanten der Thurgauer Kantonalbank müssen auf ihren geselligen Anlass verzichten Die Partizipanten der Thurgauer Kantonalbank können sich auch 2021 nicht treffen. 2022 soll die Versammlung der Teilhaber aber wieder über die Bühne gehen. Thomas Griesser Kym 18.12.2020, 13.47 Uhr

Volle Ränge an der Partizipantenversammlung 2019 der Thurgauer Kantonalbank in der Bodensee-Arena. Bild: Reto Martin (Kreuzlingen, 13. Juni 2019)

Was sich abgezeichnet hat, ist nun bestätigt: Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) verzichtet nach 2020 auch 2021 auf ihre Partizipantenversammlung. Dies wegen der ungewissen Entwicklung rund um die Coronapandemie. Die TKB will die Inhaberinnen und Inhaber von Partizipationsscheinen im ersten Quartal 2021 direkt informieren.

Die Versammlung hätte im Mai 2021 in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen stattfinden sollen. «Weil die Organisation eines solchen Grossanlasses aber mehrere Monate beansprucht und da voraussichtlich noch über einen längeren Zeitraum hinweg Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie notwendig sind», verzichte die TKB

2900 Gäste am Treffen 2019

Bankrat und Geschäftsleitung äussern ausserordentliches Bedauern über diesen Entscheid, aber die Bank wolle «weder die Gäste noch die Lieferanten und Helfer einem gesundheitlichen Risiko aussetzen». Mitte Juni 2019, an der fünften Partizipantenversammlung der TKB, hatten 2900 Gäste den Weg in die Bodensee-Arena gefunden.

Vor der TKB haben schon mehrere andere Ostschweizer Firmen entschieden, 2021 ihre Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten, beispielsweise die St.Galler Kantonalbank, SFS oder Helvetia.

Ein freiwilliger Anlass

Bei der Partizipantenversammlung der TKB handelt es sich jedoch um einen freiwilligen Anlass, da die Partizipanten kein Stimmrecht haben und es ergo keinen gesetzlich vorgeschriebenen statutarischen Teil mit Wahlen und Abstimmungen gibt.

Bereits bekannt ist das Datum der Partizipantenversammlung 2022 der Thurgauer Kantonalbank: Am 19. Mai in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen.