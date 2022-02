Wird 2022 ein gutes Glacejahr? Froneri will die Rakete zünden

Goldach Froneri will die Rakete zünden: 2022 soll nach zwei lauen Jahren ein gutes Glacejahr werden Trotz rückläufiger Verkäufe ist Froneri Switzerland, die in ihrer Goldacher Fabrik die Frisco-Glacen von Cornets bis zur Rakete sowie die Mövenpick-Glace herstellt, ganz passabel durch die Pandemie gekommen. Nun soll das Geschäft wieder zu Wachstum zurückfinden. Seit Anfang 2022 läuft die Produktion auf vollen Touren und Froneri will mit Neuheiten trumpfen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Nuii-Stängelglace von Froneri. Bild: PD

Anfang 2021 hat eine Ära geendet. Die Marken Frisco und Findus wurden getrennt. Dies, indem Froneri Switzerland die Marke Findus, bekannt vor allem für ihre Tiefkühlplätzli, an die britische Nomad Foods verkaufte. Und damit auch die Fabrik in Rorschach, in der diese Plätzli produziert werden.

Hintergrund der Transaktion war, dass sich Froneri als reiner Glacehersteller positionieren wollte. Das Unternehmen, tätig in zwei Dutzend Ländern mit über 13'000 Mitarbeitenden, wurde 2016 als Joint Venture von Nestlé und der britischen Beteiligungsgesellschaft PAI Partners gegründet. Nestlé brachte in Froneri weite Teile seines Tiefkühl- und Glacegeschäfts ein, darunter Findus und Frisco. PAI steuerte die britische R&R Ice Cream bei.

Zwei Dämpfer in Serie

Nach dem Verkauf von Findus ist bei Froneri in der Schweiz die Glacefabrik in Goldach geblieben. Diese stellt alle Frisco-Produkte wie Cornets, Pralinato, Rakete oder Winnetou her sowie die Mövenpick-Glace. Diese wird, neben dem Absatz in der Schweiz, in drei Dutzend Länder exportiert.

Wie ist es Froneri 2021 ergangen, im zweiten Jahr der Pandemie? Nachdem der Umsatz schon 2020 gesunken war, hat Froneri Switzerland im Jahr darauf erneut eingebüsst, wie ihr Chef Reto Lüchinger sagt. Er schätzt, dass der Schweizer Glacemarkt 2021 um etwa acht Prozent geschrumpft ist, und in ungefähr diesem Ausmass seien auch die Verkäufe von Froneri Switzerland zurückgegangen.

Corona und ein schlechter Sommer

Reto Lüchinger, Chef von Froneri Switzerland. Bild: PD

Lüchinger hat dafür einfache Erklärungen: Im zweiten Lockdown ab Anfang 2021, als die Restaurants weitgehend geschlossen waren, konnte Froneri bis April praktisch keine Lieferungen an die Gastronomie vornehmen. Nach der Öffnung war zwar der Juni ein guter Glacemonat, der sich aber angesichts der folgenden verregneten und kühlen Sommermonate Juli und August als Strohfeuer entpuppte.

Trotz aller Widrigkeiten sagt Lüchinger:

«Froneri Switzerland ist sehr solide, ein gesundes Unternehmen, und wir schreiben immer noch schwarze Zahlen.»

Und: Dank der Anstrengungen der vergangenen Jahre könne man Jahre wie 2020 und 2021 «gut verkraften».

Froneri ist Nummer eins hierzulande

Damit spielt Lüchinger darauf an, dass Froneri nach der Gründung des Joint Ventures im Jahr 2016 die Fabrikation besser organisiert und die Administration durchleuchtet hat. Was freilich 2017/2018 in beiden Fabriken 55 Stellen kostete und weitere 10 Stellen im Zuge des Verkaufs von Findus an Nomad Foods.

Dafür sei Froneri nun aber effizient aufgestellt sowie auf Glace konzentriert. Pandemiebedingte Entlassungen habe es keine gegeben, sagt Lüchinger, und mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent sei man nach wie vor die Nummer eins in der Schweiz (während in Europa und auf dem Weltmarkt Konkurrent Unilever die Nase vorne hat).

Bau einer grossen Solaranlage

Der Sitz von Froneri Switzerland am Bodensee. Bild: Urs Bucher (Goldach, 25. September 2017)

2021 hat Froneri Switzerland laut Lüchinger gut drei Millionen Franken in die Glacefabrik investiert, Maschinen und Apparaturen seien modernisiert worden, und mehrere Hunderttausend Franken wurden in eine neue Software für den Glace-Mix-Prozess gesteckt. Nächstes Projekt ist 2022 die Bestückung des 10'000 Quadratmeter grossen Dachs des Zentrallagers mit Solarpanels – in Zusammenarbeit mit der SAK.

Weiterhin in Kraft ist die Kooperation mit Nomad Foods, für die Froneri ab den neun Verteilzentren in der ganzen Schweiz, darunter eines in Staad, auch die Findus-Produkte ausliefert. In der dezentralen Logistik sind 200 Froneri-Angestellte beschäftigt, weitere 200 arbeiten am Goldacher Hauptsitz in Fabrik und Administration.

2022 will Froneri durchstarten

Ein Klassiker: Raketenglace von Froneri in der Goldacher Fabrik. Bild: PD

Für 2022 zeigt sich Lüchinger zuversichtlich. Er setzt auf ein Auslaufen der Pandemie und hofft auf einen heissen und trockenen Sommer. In der Glacefabrik jedenfalls läuft die Produktion seit Anfang Jahr auf Hochtouren, um die Kunden zum Start der Glacesaison fristgerecht bedienen zu können. Kurzarbeit ist kein Thema mehr.

Reto Lüchinger weiss:

«Glace ist ein Innovationsgeschäft.»

2022 setzt Froneri Switzerland diesbezüglich das Thema Cookie (Guetsli) ins Zentrum, wo es Neuheiten gibt bei Mövenpick, den Cornets und der Stängel-Marke Nuii. Lüchinger weiss aber auch: Die Konkurrenz schläft nicht und wird ebenfalls versuchen, mit Innovationen zu punkten. Gleichwohl sagt der Chef der Schweizer Froneri-Gesellschaft: «Wir wollen mit unseren Neuheiten und starken Marken Marktanteile gewinnen.»

