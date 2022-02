Ostschweizer Bierpreise bleiben stabil

Getränkeindustrie Ostschweizer Brauereien unter Kostendruck – aber die Bierpreise sollen stabil bleiben Am deutschen Bodenseeufer wird das Bier teurer. Auch Ostschweizer Bierbrauer kämpfen mit höheren Energie- und Einkaufspreisen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Beim Bier zeigen sich die Ostschweizer Brauereien innovativ und mit Erfindergeist. Bild: PD

Einkaufstouristen und Feriengäste müssen in der Bodensee-Region und in Oberschwaben für Bier tiefer in die Tasche greifen. Gegenüber dem Sender SWR sagte Anfang Woche Elmar Bentele, Vizepräsident des Verbandes Private Brauereien in Baden-Württemberg und Chef der Brauerei Farny in Kisslegg, dass die Produktionskosten massiv gestiegen seien. Kronkorken zum Beispiel seien im vergangenen Jahr zwischen zwölf und 20 Prozent teurer geworden. Auch die Preise für Bierkästen aus Kunststoff seien deutlich gestiegen.

Wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen, machen auch die Kosten für Energie und Logistik den Brauereien zu schaffen, so Bentele weiter. Diese Gesamtlage zwinge die meisten Brauereien nun dazu, ihre Preise zu erhöhen. Bentele sagt demnach auch, dass die Preisaufschläge moderat gehalten werden.

Gebeutelte Kundschaft nicht noch mehr belasten

In der Ostschweiz hingegen ist eine Erhöhung des Bierpreises nicht geplant. Die Brauereien stehen unter hohem Kostendruck. Das macht eine Umfrage deutlich. Claudia Keel-Graf, Chefin der Sonnenbräu AG in Rebstein sagt:

Claudia Keel-Graf, Geschäftsführerin Sonnenbräu AG. Bild: Benjamin Manser

«Obwohl unsere Kosten steigen, planen wir keine Preiserhöhung. Wir möchten unsere gebeutelte Kundschaft im Gastronomie- und Eventbereich nicht noch zusätzlich belasten.»

Ernst Preisig, CEO von Schützengarten in St.Gallen, sieht das ähnlich, sagt aber auch, dass man die Lage an den Beschaffungsmärkten in den nächsten Monaten weiter gut beobachten werde. Über eine allzu lange Zeit könne man solche Verwerfungen nicht alleine tragen. Er hofft, dass sich die Lage wieder etwas entspannt. Preisig betont:

Ernst Preisig

CEO Schützengarten St.Gallen. Bild: PD

«Preiserhöhungen auf unseren Produkten möchten wir in der aktuellen Phase vermeiden. Diese würden wiederum die eh schon leidgeplagte Gastronomie am härtesten treffen.»

Bei der Barfuss Brauerei im thurgauischen Schönholzerswilen ist Biersommelière Karin Patterson im Stress. Im Gegensatz zu anderen Brauereien steigt der Absatz steil an. Bier wegschütten oder anderweitig verarbeiten mussten die Pattersons in den letzten zwei Jahren nicht.

«Nein, im Gegenteil, wir hatten tendenziell zu wenig Bier.»

Sie rechnet für dieses Jahr mit weiter steigenden Bierverkäufen und ist ausserdem überzeugt, dass wer einen guten Kontakt zu seinen Kunden habe und innovativ sei, auch eine Pandemie überlebe. Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Appenzeller Brauerei Locher AG, erklärt, momentan sei noch keine Preiserhöhung geplant, obschon diese nötig wäre.

Aurèle Meyer Geschäftsleiter

Appenzeller Brauerei Locher AG. Bild: Mareycke Frehner

«Wir hoffen, dass die Preiserhöhungen nur vorübergehender Natur sind. Sollten diese von Dauer sein, sind wohl auch wir gezwungen, die Preise anzuheben.»

Sonnebräu und Schützengarten haben die letzten zwei Jahre rückläufige Bierverkäufe festgestellt. «Die Schliessung der Gastronomie und die fehlenden Events konnten durch den Detailhandel nicht vollumfänglich kompensiert werden», sagt Keel-Graf. Bei Schützengarten gab es auch positive Effekte. Preisig spricht von Einbussen im zweistelligen Bereich. Aber es habe auch schöne Zuwächse im Detailhandel und in den eigenen Getränkemärkten gegeben.

«Zudem zeigten auch unsere Verkäufe im Heimlieferdienst ein beeindruckendes Wachstum. Die Konsumenten haben ihr Bier vermehrt zu Hause anstatt in ihrem Lieblingslokal oder an Events und Veranstaltungen konsumiert.»

Weggeschüttet ist übrig gebliebenes Bier nicht. Preisig sagt, dass nur von einigen wenigen Kunden Biere mit etwas knappen Haltbarkeitsdaten zurückgenommen werden mussten. «Damit haben wir einen feinen Bierbrand hergestellt.» Das war bei Sonnenbräu ähnlich. Claudia Keel-Graf: «Wir mussten nur wenig Bier anderweitig weiterverarbeiten. War dies doch nötig, so diente das Bier als Rohstoff für unseren Swisslander Bierbrand.» Meyer von der Locher Brauerei ergänzt, dass wegen der kurzfristig angesagten Lockdowns grössere Mengen Bier von Kunden zurückgenommen werden mussten. Daraus sei dann Desinfektionsmittel und Bieressig hergestellt worden.

Rohstoffe werden teurer

Kritisch wird der Brauprozess im Kessel überwacht. Die Zutaten sind teuer geworden. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Was allen Brauereien zu schaffen macht, sind die steigenden Preise für Energie und diverse Rohstoffe. Preisig und Meyer sagen, dass verschiedenste Lieferanten auf Anfang Jahr ihre Preise erhöht haben. Davon seien insbesondere die Kategorien Verpackung wie Flaschen, Kartons und Verschlüsse betroffen. Aber auch die Preise für Strom und Gas seien in die Höhe geschossen. Patterson bestätigt das. Und die Sonnenbräu-Chefin ist froh um ihre Investitionen in die Nachhaltigkeit:

«In nahezu allen Bereichen steigen die Kosten an. Davon sind zum Beispiel auch Bierflaschen und Kartonagen betroffen. Aber auch die Energiepreise steigen. Es zahlt sich nun aus, dass wir unseren Energieverbrauch in den letzten 15 Jahren um 30 Prozent reduzieren konnten.»

Hoffnung auf Besserung haben alle noch dieses Jahr. Die Prognosen sind optimistisch. Meyer hofft auf bierfreundliches Wetter. Keel-Graf sagt, dass man hoffe, bald den Weg aus der Pandemie zu finden und sich die Lage in der Gastronomie und im Eventbereich normalisiert. Mitarbeiter, Kunden und Konsumenten würden regelrecht einem entspannten 2022 ohne Vorschriften und zahlreichen ausgelassenen Stunden in geselliger Runde am Stammtisch oder Events wie dem Brauifäscht im September entgegenfiebern. Bei Schützengarten wird festgestellt, dass die Nachfrage in der Gastronomie wieder zunimmt. Preisig ist sich sicher, dass mit den wärmeren Frühlingstagen und der Öffnung der Terrassen und Gärten sich die Situation zusätzlich rasch wieder bessern werde. Ebenso würden viele Events wieder stattfinden.

«Die ersten Schritte zurück zur Normalität sind gemacht, auch wenn doch das eine oder andere ein wenig anders wie zuvor sein wird.»

Und trotz der schweren Probleme, die eine Pandemie mit sich bringt, ist schon über die Lehren, die daraus gezogen werden, reflektiert worden. Meyer sagt: «Not macht erfinderisch.» Ganz im Sinne des bereits seit längerem eingeschlagenen Weges einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft habe man die Zeit genutzt, um aus den vorhandenen Ressourcen noch weitere Spezialitäten zu kreieren. Ebenfalls habe sich gezeigt, dass echte und gelebte Partnerschaften gerade in Zeiten grösserer Herausforderungen wichtig sind.

Ostschweizer Brauereien hoffen auf bierfreundliches Wetter in diesem Jahr. Bild. PD

Biergeschäft ist nicht ganz so krisenresistent

Preisig erklärt: «Noch vor wenigen Jahren sind wir davon ausgegangen, dass das Biergeschäft relativ krisenresistent ist. Die vergangenen zwei Jahre haben aber gezeigt, dass in der Krise die Nachfrage sehr volatil sein kann.» Auf schwache Monate seien im vergangenen Jahr Monate gefolgt, wo die Nachfrage sogar über einem Normaljahr lag. Dann mit der Einführung der Zertifikatspflicht sei die Nachfrage wieder eingebrochen. Die gesamte Belegschaft habe ausserordentlich flexibel agieren müssen und sei maximal gefordert gewesen.

Claudia Keel-Graf ergänzt, dass unsere Vorfahren durch Kriege und Rohstoffmangel sehr schwierige Zeiten durchgestanden hätten.

«Damals stand meinem Urgrossvater und seinem Bruder das Wasser bis zum Hals. Doch sie haben sich durchgekämpft. Wir sollten öfters mal innehalten und wertschätzen, wie gut wir es haben.»

Braugigant Heineken hat schon mehrere Schweizer Biermarken geschluckt, darunter auch Ittinger Bier aus dem Thurgau. Weltweit ist das Milliardenunternehmen (Umsatz 2020: 23,8 Milliarden Euro) immerhin die Nummer zwei. Die Schweizer Tochter sitzt in Luzern. Dort mochte man keinerlei Auskunft geben. Heinekensprecher Antonio Govetosa bittet um Verständnis, da Heineken Schweiz keinerlei Zahlen, Einkaufspreise und Prognosen veröffentlichen würde, könne er hier leider nicht sinnvoll weiterhelfen. Der Konzern selbst musste die letzten beiden Jahre empfindliche Umsatz- und Gewinneinbussen hinnehmen. Daraufhin kündigte CEO Dolf van den Brink den Abbau von fast zehn Prozent der mehr als 80'000 Mitarbeitenden sowie Preiserhöhungen an.

