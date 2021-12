Telemedizin: OnlineDoctor startet Partnerschaft mit Well

Gesundheit Telemedizin auf einem neuen Level: Das St.Galler Unternehmen OnlineDoctor startet eine Zusammenarbeit mit der Gesundheitsapp Well Die Pandemie fördert die Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Davon möchten die beiden Telemedizinunternehmen Well und OnlineDoctor profitieren und haben sich für eine Kooperation entschieden. Das soll auch Patientinnen und Patienten zugutekommen. Adina Trinca Jetzt kommentieren 22.12.2021, 13.00 Uhr

Mit Hilfe der OnlineDoctor-App können Hautprobleme jederzeit und von überall diagnostiziert werden. Dazu reicht das Einsenden von drei Fotos via App. Bild: PD

Das St.Galler Unternehmen OnlineDoctor geht eine Kooperation mit der Gesundheitsplattform Well ein. Ziel dieser Zusammenarbeit soll es sein, das Gesundheitssystem langfristig zu entlasten. Ausserdem soll für die Patientinnen und Patienten ein besserer und effizienterer Zugang zu fachärztlichen Beratungen ermöglicht werden.

Was können die beiden Anbieter?

OnlineDoctor wurde im Jahr 2016 in St.Gallen gegründet und bezeichnet sich als führender Anbieter für Teledermatologie in der Schweiz. Hat jemand Hautprobleme, können Partner-Dermatologen von OnlineDoctor mit Hilfe eines zugesendeten Fotos innert 48 Stunden eine Diagnose erstellen. OnlineDoctor hat über 130 Hautärztinnen und Hautärzte in ihrem Netzwerk, die diesen Service ermöglichen.

Well hingegen ist eine App, die zum Ziel hat, alle Beteiligten im Gesundheitswesen zu verknüpfen: Ärztinnen und Ärzte, Nutzerinnen und Nutzer, Apotheken und Versicherungen. Sie soll damit eine übergreifende Plattform schaffen, die die Interaktion mit diesen Parteien vereinfacht. Im Moment wird die Beta-Version der Well-App getestet. Im Frühjahr 2022 soll die App dann offiziell veröffentlicht werden.

Warum eine Kooperation?

OnlineDoctor-Mitgründer Tobias Wolf. Bild: PD

OnlineDoctor wird als einer der ersten Partner im Netzwerk von Well integriert. Als breite und vielfältige Plattform, die Well sein will, ist sie auf solche Partnerschaften angewiesen. Tobias Wolf, der Gründer von OnlineDoctor, zeigt sich ausserdem überzeugt, dass die Schweiz ein idealer Zielmarkt für Telemedizin sei:

«Der kompakte Markt ermöglicht es, neue Konzepte schnell und agil auf den Weg zu bringen.»

Deshalb lohne sich eine solche Kooperation. Innerhalb der Plattform Well haben sich laut Wolf zentrale Player des Schweizer Gesundheitsmarkts zusammengetan. Dies sorge für Aufmerksamkeit und bei der Bevölkerung auch für Vertrauen gegenüber Well und OnlineDoctor.

Warum braucht es eine digitale Gesundheitsplattform?

Eine Studie der ZHAW belegt, dass die Schweizer Bevölkerung offener gegenüber digitalen Lösungen im Gesundheitswesen wird. Dies nicht zuletzt durch die Covid-19-Pandemie, die die Digitalisierung des Gesundheitssystems stark vorangetrieben hat. Die Anzahl digitaler Arztkonsultationen hat deutlich zugenommen.

«Wir wollen das Gesundheitssystem nachhaltig entlasten, indem wir jederzeit und ortsunabhängig den Zugang zu einer fachärztlichen Beratung ermöglichen», sagt Wolf. Durch eine digitale Beratung könnten sich die Ärztinnen und Ärzte besser auf die akuten Fälle konzentrieren. Es werde vermieden, dass zu viele Termine vergeben werden, die auch anders gelöst werden könnten.

