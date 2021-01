Gesundheit Kampf gegen Fettleibigkeit: Frauenfelder Zur Rose spannt mit dänischem Milliardenkonzern zusammen Weltweit gelten 650 Millionen Menschen als fettleibig. Die Frauenfelder Zur Rose Group und der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk wollen diesem Problem gemeinsam zu Leibe rücken. Thomas Griesser Kym 11.01.2021, 10.48 Uhr

Zwei Firmen wollen gemeinsam Fettleibigkeit bekämpfen und damit Geld verdienen. Peter Jobst/Fotolia

Gut 13 Prozent der Weltbevölkerung leiden an Adipositas, also Fettleibigkeit oder starkem Übergewicht. In Europa sind es 20 Prozent, in Deutschland 25 Prozent. Diese Zahlen nennt Zur Rose in einer Mitteilung, in der sie eine digitale Kooperation mit Novo Nordisk ankündigt. Für die Schweiz nennt das Bundesamt für Gesundheit 11 Prozent adipöse Menschen. Und: Adipositas habe sich zu einer Volkskrankheit entwickelt.