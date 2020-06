Gesellschaftlicher Druck, wenig Selbstvertrauen, fehlendes technisches Studium: In Ostschweizer Start-ups sind Männer noch unter sich Auch den neunten Hauptgewinn des Start-up-Wettbewerbs "Startfeld Diamant" nahm letzte Woche ein Team männlicher Gründer entgegen. Kein Wunder: Frauen waren noch nie unter den nominierten Gründern. Das kommt nicht von ungefähr. Die technologieaffine Start-up.Szene ist von Männern dominiert. Kaspar Enz 05.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sitzungen von Tech-Start-ups sind oft reine Männerrunden. Bild: Getty

Die beiden Start-up-Gründer Klaus Dietrich und André Bernard konnten sich letzten Freitag freuen. Ihr Unternehmen «Matriq» wurde Sieger des diesjährigen «Startfeld Diamant». Die St.Galler Kantonalbank vergab ein Preisgeld von 30'000 Franken, bereits zum neunten Mal. Was auffällt: Noch nie ging der Preis an ein Gründerteam von Frauen. Das wäre auch kaum möglich gewesen. Denn die bisher nominierten Unternehmen, jedes Jahr fünf, wurden alle von Männern gegründet.

Mehr Durchmischung täte gut

Dass Frauen in der Start-up-Szene selten sind, sieht Cornelia Gut täglich. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Startfeld. Das Innovationszentrum richtet mit der Kantonalbank zusammen den «Startfeld Diamant» aus. In den Startfeld-Räumen in St.Gallen tüfteln die Gründer etlicher Start-ups an ihren Ideen. «Es hat in unserem Start-up-Ökosystem tatsächlich nur wenig Frauen», sagt Gut.

«Schweizweit werden nur rund 10 Prozent der Start-ups von Frauen gegründet.»

Mehr Durchmischung wäre zwar zu begrüssen, sagt Gut. «Aber dafür müssten wir mit der Förderung früher beginnen.»

Mit dem Smartfeld beispielsweise. Das Bildungsprojekt im Startfeld will Schüler und vor allem Schülerinnen für Technik begeistern. Denn meist ist es eine technische Innovation, die einem Start-up zugrunde liegt. Natürlich kann man auch in anderen Branchen Unternehmen gründen, sagt Gut. «Zudem braucht es Risikobereitschaft, um sich dafür zu entscheiden.» Auch das könne man unterstützen. «Viele Unis fördern ja Unternehmertum.»

24 Prozent der Unternehmen von Frauen gegründet

Tiziana Ferigutti Reto Martin

Auch für Tiziana Ferigutti werden die Weichen früh gestellt. «Es fängt schon bei der Berufs- und Studienwahl an», sagt die Geschäftsführerin des Start Netzwerks Thurgau. Allerdings sieht sie bei den Gründern, die die Anlaufstelle nutzen, keinen so starken Geschlechterunterschied. Wohl auch, weil sich das Netzwerk nicht so sehr auf den Hightech-Bereich fokussiert.

So nennt Ferigutti einige Thurgauer Gründerinnen: Esther Blaser, Erfinderin des Kindertellers Ploup. Oder Ena Ringli, deren Schuhmanufaktur für den diesjährigen Start Award nominiert ist.

24 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz wurden 2019 von Frauen gegründet. Die Zahl der Gründungen im Hightech-Bereich ist aber klein, wie Zahlen des Instituts für Jungunternehmen (IFJ) zeigen. Und «die wirklich guten Tech-Start-ups werden selten von einer Person alleine gegründet», sagt IFJ-Geschäftsführer Simon May. «Meist ist es bereits zur Geburt ein Team.» Und dazu gehören oft Frauen. May verweist auf eine Liste von 40 vielversprechenden Gründerinnen. Was auffällt: Oft gründen sie Medizinaltechnik-Firmen. Aber nicht in der Ostschweiz.

«Chemie ist nichts für Frauen»

Möglichen Gründerinnen steht aber mehr im Weg als ein fehlendes technisches Studium. «Als ich mich nach einem geeigneten Studium umsah, riet mir ein Professor vom Chemiestudium ab», erinnert sich Bettina Hein Göldi. Das sei nichts für Frauen, habe der gesagt. «Da müsse man promovieren. Da kämen einem doch die Kinder in die Quere.»

Und auch wenn Hein die zweitbeste Matur ihrer Schule in der Tasche hatte, traute sie sich am Ende kein technisches Studium zu.

«Frauen sind oft zurückhaltender mit ihren Fähigkeiten. Sie trauen sich die Dinge nicht zu.»

Geflohen vor alten Rollenbildern

Bettina Hein

Doch auch der gesellschaftliche Druck steht Frauen im Weg, sagt Hein. «Die Erwartung, dass man als Frau Kinder bekommt, dass man dann den Job dann aufgibt oder zumindest das Pensum reduziert.» Hein baut derzeit in St.Gallen ihr drittes Tech-Start-up HelloYellow auf. Daneben tritt sie als Investorin in der TV-Sendung «Höhle der Löwen» auf. Doch dafür musste sie erst vor dem Schweizer Frauenbild fliehen, in die USA.

«Als ich 2006 die Schweiz verliess, kannte ich im ganzen Land keine einzige Frau, die etwas ähnliches machte.»

In der Start-up-Szene von Boston lernte sie gleich Dutzende von Frauen kennen. Eine wichtige Erfahrung, sagt sie heute.

Das Frauenbild habe sich in den letzten Jahren zwar etwas geändert. Und es gebe unterdessen auch einige gute Gründerinnen in der Schweiz. Bis aber wirklich in der Start-up-Szene Parität herrscht, könne es aber noch lange dauern. Denn wie viel man sich zutraut, entscheide sich schon früh. «Das sehe ich bei meinen Kindern», sagt sie. «Mein Sohn hält sich auch schnell für den Besten in etwas und meine Tochter ist dagegen eher selbstkritisch. Ich achte drauf, dies stets auszugleichen.»