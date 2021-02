Geschäftsgang Ostschweizer Wirtschaft leidet unter dem Gift der Unsicherheit – Trotzdem bessert sich die Lage Nach einer Phase der Erholung hat sich die Ostschweizer Wirtschaft auf tiefem Niveau stabilisiert. Allerdings spielt für die Erholung die Entwicklung der Pandemie eine entscheidende Rolle. Stefan Borkert 16.02.2021, 08.00 Uhr

Das Räderwerk der Ostschweizer Wirtschaft kommt in Gang. Doch der Konjunkturmotor stottert immer wieder. Reto Martin

Geht es nach dem aktuellen Ostschweizer Konjunkturbericht, so keimt wieder leise Hoffnung für die Wirtschaft auf. Die Konjunkturlage habe sich gegen Ende 2020 stabilisiert. Doch blieben die Aussichten für die Ostschweizer Konjunktur zu Beginn des neuen Jahres verhalten, schreiben die Autoren. Nicht mehr alle Geschäftszweige seien gleichzeitig und in gleichem Masse von der Krise betroffen. Einige Branchen haben sich demnach an die neuen Herausforderungen angepasst.