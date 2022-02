Geschäftsgang Anleger vertrauen Acrevis Bank mehr Geld an – die Bank legt in allen Bereichen zu In ihrem Jubiläumsjahr 2021 hat die Acrevis Bank AG den Gewinn, Kundenausleihungen und Anlagevolumen steigern können. Ausserdem wird in den Ausbau der Finanzplanung, das Beratungsteam und in die Digitalisierung investiert. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 24.02.2022, 08.30 Uhr

Die Acrevis Bank in St.Gallen ist auf Wachstumskurs. PD

Das Geschäftsjahr 2021 der St.Galler Acrevis Bank AG hat durchwegs für positive Ergebnisse gesorgt. Michael Steiner, Vorsitzender der Acrevis-Geschäftsleitung, kommentiert: «Wir sind sehr erfreut über den guten Abschluss, der vor dem Hintergrund der fragilen und herausfordernden Coronasituation nicht selbstverständlich ist.» Die Bank mit ihren sieben Niederlassungen vom Bodensee bis zum Zürichsee legte in allen wesentlichen Kennzahlen zu. Gemäss Mitteilung, ist der Reingewinn um 2,1 Prozent auf 21 Millionen Franken gestiegen. Die Bilanzsumme legte um 1,3 Prozent auf knapp 5 Milliarden Franken zu. Die Kapitalquote beträgt demnach 18,3 Prozent. Regulatorisch vorgeschrieben sind 11,2 Prozent.

Anlage- und im Finanzierungsgeschäft brummt

Wie schon im Vorjahr hat sich auch 2021 das Anlagevolumen vergrössert. Die Depotwerte wuchsen um 14,8 Prozent auf 5,7 Milliarden Franken an. Die Vermögensverwaltungsmandate stiegen um 22,6 Prozent auf nunmehr 1,4 Milliarden Franken. Entsprechend entwickelte sich auch das Ergebnis aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Hier verzeichnet Acrevis eine Zunahme um 15,3 Prozent auf 25,7 Millionen Franken. CEO Steiner erklärt, dass die Anlagelösungen «acrevis invest» das Vertrauen der Kundschaft geniessen. Die Performance habe sich in den letzten Jahren überdurchschnittlich entwickelt.

Aufwärts ist es letztes Jahr auch beim Finanzierungsgeschäft gegangen. Die Kundenausleihungen stiegen, nach Angaben der Bank, um netto 1,6 Prozent oder 64 Millionen Franken an. Unter Berücksichtigung der Covid-Kredit-Rückzahlungen resultierte demnach ein Wachstum von 1,3 Prozent auf gut 3,9 Milliarden Franken. Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft ist um 0,4 Prozent auf 42,7 Millionen Franken gesteigert worden. Der entsprechende Nettoerfolg legte um 0,6 Prozent zu. Steiner:

Michael Steiner, CEO Acrevis Bank. Tobias Garcia

«Dies ist Ausdruck der weiterhin konsequent verfolgten Strategie eines qualitativen Wachstums sowie unserer vorsichtigen Risikopolitik.»

Gegenüber dem Halbjahresabschluss 2021 hätten sich keine zusätzlichen Wertberichtigungen ergeben. Somit beschränken sich diese nach Bankangaben auf knapp 1 Million Franken.

Hypothek für ökologisches Bauen

Acrevis hat 2021 das Angebot im Bereich Finanzplanung umfassend erweitert. Steiner erklärt, man habe auch die Beratungsteams in allen Marktgebieten mit zusätzlichen Frontmitarbeitenden gestärkt und Investitionen in die Digitalisierung getätigt. Im Bereich Nachhaltigkeit habe sich Acrevis ebenfalls zukunftsgerichtet engagiert. So sei das Angebot mit einer neuen nachhaltigen Hypothek für ökologisches Bauen und dem Ausbau eines Vermögensverwaltungsmandats mit Fokus auf nachhaltige Anlagen weiterentwickelt worden. Ausserdem habe die Bank ihren kompletten Stromkonsum auf Ökostrom umgestellt. So ist auch 2021 CO 2 -neutral gewirtschaftet worden. Der gesamte Kohlendioxidausstoss wurde mit zwei Myclimate-Klimaschutzprojekten in der Bodenseeregion und in Nicaragua kompensiert.

In allen Marktgebieten hat Acrevis die Beratungsteams verstärkt. PD

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende von 34 auf 36 Franken pro Aktie beantragen.

