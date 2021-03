GENERATIONENWECHSEL Frisches Blut, bewährte Köpfe: Hilti erneuert sich von innen In den Spitzengremien des Liechtensteiner Baugerätekonzerns stehen umfangreiche personelle Änderungen bevor. Hilti bleibt seiner Devise treu: Toppositionen werden ausschliesslich mit intern gestählten Führungskräften besetzt. Michèle Frey-Hilti, Enkelin des Firmengründers, vertritt die Familie Hilti künftig im Verwaltungsrat.

Thomas Griesser Kym 18.03.2021, 10.00 Uhr

Der designierte Hilti-Chef Jan Doongaji, die designierte Verwaltungsrätin Michèle Frey-Hilti und der designierte Verwaltungsratspräsident Christoph Loos (von links) im Gespräch mit einem Experten im hauseigenen Innovationszentrum. Bilder: PD

Ende November 2016 hatte ihn Michael Hilti angekündigt: einen Generationenwechsel. Nicht von heute auf morgen, sondern in ein paar Jahren. Und zwar sowohl an der Spitze des Hilti-Konzerns wie auch an jener des Martin Hilti Family Trusts, der alle Aktien des Liechtensteiner Unternehmens hält.

Nun hat der Baugerätehersteller mit weltweit 29'550 Mitarbeitenden Nägel mit Köpfen gemacht. Wie immer bei Entscheiden über die Besetzung von Toppositionen ist das Unternehmen systematisch vorgegangen und hat aus dem eigenen Talentpool geschöpft.

Auf Fischer folgt Loos, auf Loos folgt Doongaji

Heinrich Fischer, bis Ende 2022 Hilti-Verwaltungsratspräsident.

Die wichtigsten Personalien lauten: Heinrich Fischer, in der Ostschweiz bekannt als früherer Saurer-Chef, tritt Ende 2022 als Verwaltungsratspräsident von Hilti zurück. Fischer wird dann im Verwaltungsrat, den er seit 2017 präsidiert, die maximale Amtszeit von 15 Jahren erreicht haben. Neuer Präsident wird Christoph Loos, der seit 2014 Konzernchef und seit 2007 Mitglied der Konzernleitung ist. Im Amt des Konzernchefs wird Loos per 1. Januar 2023 von Jahangir «Jan» Doongaji ersetzt. Dieser arbeitet seit 2000 für Hilti und sitzt seit acht Jahren in der Konzernleitung. In dieser wird es zudem gestaffelt weitere Rochaden geben. Alle drei Neuen, Tassilo Deinzer, Thomas Hillbrand und Felix Hess, sind seit Jahren bei Hilti.

In absehbarer Zeit neu in der Hilti-Konzernleitung: (von links) Tassilo Deinzer, Thomas Hillbrand, Felix Hess.

Michèle Frey-Hilti kommt, ein Urgestein geht

Michael Hilti, Ehrenpräsident und Sohn des Firmengründers.

Im Verwaltungsrat kommt es neben dem Wechsel im Präsidium von Fischer zu Loos zu weiteren Änderungen. Die interessanteste: Michèle Frey-Hilti, Enkelin des Firmengründers Martin Hilti, wird per Mitte 2022 als Vertreterin der Familie Hilti Mitglied des Verwaltungsrats. Ihr Vater Michael Hilti bleibt Ehrenpräsident des Aufsichtsgremiums, Michael Hilti war von 1990 bis 1993 Konzernchef und von 1994 bis 2006 Verwaltungsratspräsident des Unternehmens.

Nach 44 Jahren bei Hilti ist Ende 2022 Schluss: Pius Baschera.

Schliesslich tritt Pius Baschera, der einst Michael Hiltis Nachfolger sowohl als Konzernchef als auch als Verwaltungsratspräsident war, Ende 2022 nach einer 44-jährigen Karriere bei Hilti von allen Ämtern zurück. Das bedeutet, als Verwaltungsrat und als einer der Trustees des Trusts sowie als deren Sprecher. Neuer Sprecher wird per 1. Januar 2023 der frühere Hilti-Manager Marco Meyrat, der auch die Hilti Family Foundation präsidiert.

«Ein heikler Vorgang»

Marco Meyrat, designierter Sprecher des Martin Hilti Family Trusts.

Damit bleibt sich Hilti der Linie treu. Schlüsselpositionen gerade in der Konzernleitung werden «ausschliesslich mit ausgewiesenen internen Führungskräften» besetzt. Heinrich Fischer sagt dazu:

«Ein Führungswechsel ist immer ein heikler Vorgang, wenn Externe kommen. Dies betreffend Werte, Kultur oder Strategie des Unternehmens.»

Deshalb setze Hilti auf eigene Topleute, die Hilti von innen kennen. Und selbst auf der zweiten operativen Führungsebene, die 30 Personen umfasst, sind lediglich drei direkt von aussen hineingewachsen. Alle anderen haben sich ebenfalls bei Hilti hochgearbeitet.

Fischer und Baschera betonen, wie wichtig die Entwicklung der Mitarbeitenden sei. Denn das Unternehmen könne nur so schnell wachsen, wie sich die Mitarbeitenden weiterentwickelten. Eine Gefahr der Betriebsblindheit, weil die Topshots immer intern rekrutiert werden, sehen die Hilti-Lenker nicht. Christoph Loos sagt:

«Wenn wir Know-how von aussen benötigen, dann rekrutieren wir das auch von aussen.»

In diesem Zusammenhang verweist er auch auf jenes Trio auf der zweiten Führungsebene, das von extern kam und Kompetenzen in Digitalisierung, IT und Logistik einbrachte. Auch Jan Doongaji wiegelt ab. Er nennt als Trumpf den Direktvertrieb, über den Hilti seine Baugeräte verkauft:

«So stehen wir täglich im Kontakt mit unseren Kunden und kennen ihre Bedürfnisse aus erster Hand.»

Michèle Frey-Hilti hat sich in Deutschland mit Hilti vertraut gemacht

Mit Loos wird wiederholt ein Manager Verwaltungsratspräsident, der zuvor Konzernchef war. Fischer weiss um Kritik aus Sicht der Corporate Governance, wonach der frühere Chef nicht seinen Nachfolger beaufsichtigen sollte. Aber:

«Wer sich bewährt hat als CEO, der hat auch das Zeug zum Präsidenten.»

Hilti wolle aber den Wechsel vom Sessel des Konzernchefs auf den Verwaltungsratspräsidenten nicht institutionalisieren.

Im Verwaltungsrat hält künftig Michèle Frey-Hilti die Stellung als Familienvertreterin. Sie hat bei Hilti Deutschland im Kundenservice und als Produktmanagerin gearbeitet, ist mit dem Stiftungswesen vertraut und derzeit Geschäftsführerin der Hilti Foundation. Michèle Frey-Hilti sagt, sie werde im Hilti-Verwaltungsrat nicht als Kopie ihres Vaters auftreten, «sondern als eigenständige Person, die ihre Vorstellungen einbringt».

Ein Bauarbeiter mit einem Akku-Meisselhammer von Hilti.

Der Konzern bleibt in der Hand des Trusts

Nicht gerüttelt wird daran, dass der Familientrust alle Hilti-Aktien hält. Ziel und Zweck des Trusts sind dreierlei: die Kontinuität und Weiterentwicklung des Hilti-Konzerns sicherstellen sowie die materiellen und die ideellen Interessen der Familie Hilti wahren. Materiell ist das eine jährliche Dividende, die aber gemessen am Gewinn relativ bescheiden ausfällt, und für 2020 verzichtet der Trust auf eine Dividende. Ideell sind es Zuwendungen an die Hilti Foundation, die als gemeinnützige Stiftung weltweit soziale und kulturelle Projekte unterstützt. Zudem fliessen jährlich zwei Prozent des Hilti-Gewinns an die Stiftung.

Mit dem Generationenwechsel einher geht eine Überarbeitung der Konzernstrategie. Die Federführung wird dem neuen Team obliegen.