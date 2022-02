Aktionärsversammlung Generalversammlungen wieder mit Publikum Helvetia und die St.Galler Kantonalbank (SGKB) veranstalten ihre Generalversammlungen wieder physisch. Stefan Borkert 25.02.2022, 15.00 Uhr

Rund 4000 Aktionärinnnen und Aktionäre versammelten sich vor der Pandemie jährlich zur Generalversammlung der SGKB. PD

Die Aktionärinnen und Aktionäre der St.Galler Kantonalbank können an der Generalversammlung vom 4. Mai 2022 wieder physisch teilnehmen. Das teilt die Bank in einem Communiqué mit. In den letzten beiden Jahren hatte die Generalversammlung aufgrund der Pandemie ohne Publikum stattfinden müssen. An der Generalversammlung der St.Galler Kantonalbank nehmen jedes Jahr rund 4000 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Nachdem der Bundesrat am 16. Februar die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus weitgehend aufgehoben hat, hat der Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank entschieden, die Generalversammlung wieder mit Publikum auf dem Gelände der Olma-Messen St.Gallen durchzuführen. Auch der gesellschaftliche Teil im Anschluss an die Behandlung der Traktanden wird demnach dieses Jahr wieder stattfinden. Die Bank kündigt dafür einen neuen Rahmen an.

Helvetia GV in Olma-Halle

Die Generalversammlung der Helvetia Holding AG wird ebenfalls wieder mit Publikum stattfinden. Wie das Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in St.Gallen weiter mitteilt, wird die Generalversammlung am 29. April 2022 in physischer Form in den Olma-Messen St.Gallen durchgeführt. Details zum Programm würden noch kommuniziert.