Geberit startet stark ins neue Jahr Der Joner Sanitärprodukte-Konzern Geberit hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 14 Prozent gesteigert. Der Wert ist auch einem gewissen Nachholeffekt geschuldet. Kaspar Enz 04.05.2021, 12.15 Uhr

Der Geberit-Hauptsitz in Jona. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Nettoumsatz der Geberit-Gruppe stieg im ersten Quartal um 14 Prozent auf 910 Millionen Franken an. Das ausserordentlich hohe Wachstum habe drei Gründe, heisst es in einer Mitteilung. Einerseits führte die Coronapandemie in der Vorjahresperiode erst in China, dann in Europa zu tieferen Umsätzen. Andererseits löste die Pandemie auch einen Trend zum Heimwerken und Renovieren aus, was Geberit zugutekam. Gleichzeitig bauen viele Kunden ihr Lager auf.