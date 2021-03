Gebäudetechnik Mit der Mixed-Reality-Brille die Heizung kontrollieren: Hälg bereitet sich auf die Haustechnik der Zukunft vor Der Gebäudetechnik-Dienstleister Hälg ist 2020 trotz Corona gewachsen. In den nächsten Jahren will das St.Galler Unternehmen mit 1125 Mitarbeitenden die Digitalisierung vorantreiben. Kaspar Enz 24.03.2021, 18.00 Uhr

Für das neue Kantonsspital Frauenfeld plante Hälg die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen und koordinierte die Bauarbeiten. Bild: Andrea Stalder

Was Marcel Wyss auf seinen Schutzhelm montiert hat, ist keine gewöhnliche Schutzbrille, auch wenn sie daran erinnert. Es ist eine Hololens, eine Mixed-Reality-Brille. Während er durch den Hauptsitz der Hälg Building Services Group in St.Gallen geht, sieht er darin nicht nur die Wände, Fenster und Bürotische. Eingefärbt nach Farben sind Heizungen, Leitungen und Lüftungsrohre. Über die Hololens kann Wyss auf ein Modell der technischen Installationen im Gebäude zugreifen.

Erst Teams, dann die Hololens am Helm

«Noch sind wir nicht ganz dort, wo wir sein wollen», sagt Wyss. Für einzelne Projekte sei das BIM, das «Building Information Modeling» bereits mit der Hololens nutzbar. Wyss meint:

«Bis wir es flächendeckend einsetzen können dürfte es noch zwei bis drei Jahre dauern.»

Er kam im vergangenen Jahr als BIM-Manager zu Hälg. In den nächsten Jahren will das Gebäudetechnik-Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben. Noch dieses Jahr soll die gesamte Gruppe soll über Teams besser zusammenarbeiten. Die Techniker im Feld können so alle wichtigen Daten abrufen und mit der Zentrale in Kontakt bleiben. Es ist ein erster Schritt auf dem Weg, der die Effizienz im Unternehmen massgeblich steigern soll, sagt Geschäftsleitungsmitglied Marcel Baumer.

2000 Liter Desinfektionsmittel

Dieser «Masterplan Digitalisierung» ist ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre. Das vergangenen Jahr stand aber auch bei Hälg unter dem Eindruck der globalen Pandemie. Mehr als 150'000 Schutzmasken wurden an die Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz verteilt und 2000 Liter Desinfektionsmittel. 54 Mal informierte die Unternehmensleitung über die aktuelle Lage. «Wir wollten unsere Mitarbeitern so klar wie möglich darüber informieren, was die geltenden Regeln für ihre Arbeit bedeuteten», sagt Baumer.

Marcel Baumer, Mitinhaber und Verwaltungsrat, Hälg Group Bild: PD

So habe man die Pandemie gut gemeistert, auch wirtschaftlich. Die Bauwirtschaft wurde von Lockdowns weitgehend verschont. Die Baukonjunktur habe sich zwar leicht abgeschwächt, «aber im Hochbau zeigen die Zeichen bereits wieder aufwärts», sagt Geschäftsleiter Roger Baumer. Der Bauboom hält schon 20 Jahre an. Und ein Ende sei trotz Corona nicht in Sicht, sagt Baumer. Tiefe Zinsen befeuern weiterhin die Bautätigkeit. Und die Energiestrategie gibt dem Ausbaugewerbe Auftrieb, wenn es um energetische Sanierungen geht - davon kann auch Hälg profitieren.

So setzte das Unternehmen mit seinen 23 Standorten 2020 das Wachstum fort. Mit 312 Millionen Franken setzte es vier Millionen mehr um als im Vorjahr. Besonders stark gewachsen seien dabei die Geschäftsbereiche Service und Facility Management. Engineering, Gebäudeautomation und Anlagenbau erzielten stabile Ergebnisse. Wie in den Vorjahren generierte Hälg fast die Hälfte des Umsatzes mit Infrastrukturbauten.

Spitäler bleiben Schwerpunktprojekte

So gehörten die See-Energie Zentralen Luzern und Horw sowie der Neubau des Thurgauer Kantonsspitals in Frauenfeld zu den grössten Bauvorhaben im vergangenen Jahr. Spitäler werden auch weiterhin ein Schwerpunkt bei Projekten sein. So ist das Unternehmen auch an den Neu- und Umbauten in Aarau und Schaffhausen beteiligt.

Roger Baumer, Mitinhaber und CEO Bild: PD

Gewachsen ist Hälg 2020 auch personell. 25 Mitarbeitende kamen im vergangenen Jahr dazu. 1125 sind es unterdessen. Während andere grosse Unternehmen der Branche oft Subunternehmer mit den handwerklichen Aufgaben betrauen, seien bei Hälg immer noch rund die Hälfte der Mitarbeitenden Handwerker, sagt Roger Baumer:

«Darauf legen wir Wert.»

Das gilt auch für die Ausbildung. Rund 10 Prozent der Mitarbeitenden sind Lehrlinge. Hälg sei ein Dienstleistungsunternehmen, sagt er. Die Mitarbeitenden seien da wichtig.

88 Prozent der Mitarbeiter würden Hälg empfehlen

So freut er sich auch darüber, dass Hälg bei Arbeitgeberrankings immer wieder gut abschneide. So würden laut der Plattform Kununu 88 Prozent der Mitarbeitenden Hälg weiterempfehlen.

Auf Empfehlungen setzt Hälg auch auf Kundenseite. «Wir sind die meistempfohlene Dienstleisterin» der Branche, so lautet eines der Ziele der neuen Strategie. Laut Kundenbefragungen sei man schon nahe dran, sagt Baumer. «Danach würden uns bereits 97 Prozent der Kunden weiterempfehlen.»