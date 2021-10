Darum dürfte der Gaspreis in der Ostschweiz bald wieder sinken

Energie Auch dank Nord Stream 2: Gaspreis in der Ostschweiz dürfte bald wieder sinken Die neue Ostseepipeline Nord Stream 2 soll auf dem Gasmarkt Entspannung bringen. Die St.Galler Stadtwerke etwa erwarten nach einer ersten und allenfalls einer zweiten Gaspreiserhöhung schon für 2022 wieder rückläufige Preise. Doch Nord Stream 2 hat noch letzte Hürden zu überwinden. Gregory Remez und Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Rohre, die mittlerweile für die Ostseepipeline Nord Stream 2 verlegt sind. Bild: Jens Büttner/DPA

Nach jahrelangen politischen Querelen und baulichen Verzögerungen ist diese Woche erstmals Gas durch die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 geflossen. Die Befüllung des ersten Strangs habe begonnen, teilte die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG am Montag, den 4. Oktober 2021, mit. Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der eigentliche Gastransport beginnen könne. Für den zweiten Strang liefen Vorbereitungen. Bereits nächstes Jahr soll die Pipeline, die Gas von Russland nach Norddeutschland transportiert, 26 Millionen Haushalte in ganz Europa mit Erdgas versorgen – auch in der Schweiz.

Das lässt vor allem jene hoffen, die mit Gas heizen oder Gas tanken. Denn die Inbetriebnahme der neuen Leitung dürfte die ersehnte Entspannung auf dem gerade heiss laufenden Gasmarkt bewirken. Eine Verknappung des Rohstoffs hatte zuletzt europaweit zu einem extremen Anstieg der Gaspreise geführt.

Die St.Galler Stadtwerke erhöhen den Gaspreis

In der Schweiz heizen rund 20 Prozent der Haushalte mit Gas. Einige Energieversorger haben bereits die Gaspreise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. So etwa die St.Galler Stadtwerke (SGSW). Sie erhöhen die Preise per 1. November 2021 durchs Band um 1,8 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) oder um rund 19 Prozent.

Konkret heisst das: Für ein Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20'000 kWh werden Mehrkosten von 30 Franken pro Monat fällig, bei einem Mehrfamilienhaus mit 100'000 kWh Jahresverbrauch sind es monatlich 150 Franken mehr.

Der Gaspreis zeigt mittelfristig wieder nach unten

Der Preisanstieg hat laut Peter Graf, Leiter Energie, Verkauf und Marketing bei den SGSW, mit mehreren Faktoren zu tun: Der anziehenden globalen Konjunktur, vor allem in Asien, den Verzögerungen bei Nord Stream 2 als Folge der US-Sanktionsdrohungen und dem Fakt, dass die Gasspeicher in Europa nach einem normalen Winter und einem unbeständigen Frühling länger leer waren. «Die Betreiber der Gasspeicher haben zugewartet in der Hoffnung auf tiefere Beschaffungspreise, aber das Gegenteil ist passiert. So mussten sie die Gasspeicher in einer Phase steigender Preise auffüllen», sagt Graf.

Er rechnet damit, dass die Preissituation noch bis April 2022 angespannt bleibt. Eine weitere Gaspreiserhöhung diesen Winter sei nicht ausgeschlossen, und ab 1. Januar 2022 schlägt zudem die Erhöhung der CO 2 -Abgabe zu Buche. Danach aber sollte sich die Lage entspannen, auch weil bis Frühling Nord Stream 2 zertifiziert sein sollte und in Betrieb genommen werden kann. Graf beobachtet, dass die Gaspreise, die für 2023/24 gehandelt werden, bereits wieder sinken, und er zeigt sich zuversichtlich, dass die Beschaffungspreise auch nächstes Jahr schon wieder zurückgehen. Günstigere Preise werde man selbstverständlich an die Kunden weitergeben.

140 Arbeitsplätze in Zug

Die gut 2460 Kilometer lange Doppelröhre (zwei Stränge à 1230 Kilometer) Nord Stream 2 des russischen Energiekonzerns Gasprom wird von der Schweiz aus betrieben. Schon der Bau oblag der in Zug domizilierten Nord Stream 2 AG, einer 100-Prozent-Tochter von Gasprom. Dasselbe Unternehmen soll nun auch den Regulärbetrieb des Zehn-Milliarden-Projekts verantworten.

Dazu wird die Nord Stream 2 AG gerade von einer Projekt- in eine Betreibergesellschaft überführt, wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt. In Zug seien dafür aktuell rund 140 Mitarbeitende tätig, vorderhand in den Bereichen Geschäftsleitung, Recht, Logistik, Konstruktions- und Bauwesen. Während der Bauphase seien es gar über 200 Mitarbeitende gewesen.

Nord Stream 2 in Zahlen Pipeline-Länge: 2460 Kilometer (zwei Stränge à 1230 Kilometer)

Bauweise: 200'000 betonummantelte Stahlrohre auf dem Meeresboden

Jährliche Kapazität: 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas (laut den Betreibern genug, um 26 Millionen Haushalte in Europa zu versorgen)

Darum wird die Pipeline aus der Schweiz betrieben

Warum hat sich die Nord Stream 2 AG ausgerechnet in Zug niedergelassen, gut 1000 Kilometer von der Ostseeküste entfernt? Das Unternehmen verweist auf «sehr gute Erfahrungen», die in der Schweiz die Nord Stream AG gemacht hat. Sie betreibt die erste, 2012 fertiggestellte Ostseepipeline Gasproms und sitzt auch in Zug. Die Zentrale liegt somit «auf neutralem Boden und in keinem der Länder, die Genehmigungen für die Pipeline erteilen müssen». Zudem könne man vom Flughafen Zürich nahezu jeden für das Projekt relevanten Ort im Direktflug erreichen.

Erst vergangenen Monat ist die Pipeline Nord Stream 2, die über weite Strecken parallel zu Nord Stream 1 verläuft, fertiggestellt worden. Ursprünglich hätte der 2018 begonnene Bau bereits 2019 beendet sein sollen, politischer Widerstand hatte das Projekt allerdings massiv verzögert. Namentlich die USA gingen resolut dagegen vor. So musste das mit der Verlegung beauftragte, in der Romandie domizilierte Unternehmen Allseas seine Arbeit wegen drohender US-Sanktionen Ende 2019 einstellen. Erst ein Jahr später konnte ein nächstes Teilstück mit dem russischen Spezialschiff «Fortuna» verlegt werden. Kurz darauf wurde auch dieses mit Sanktionen belegt.

«Mehr als genügend Platz» für die Ukraine

Kritiker der Pipeline verweisen auf die Gefahr, Russland könnte die Pipeline für geopolitische Zwecke missbrauchen, weil es sich so unabhängiger von der Ukraine als wichtiges Transitland mache. Bereits heute bezieht Europa rund ein Drittel seines Erdgases aus Russland und dürfte künftig wegen sinkender Förderkapazitäten in den Niederlanden und Grossbritannien noch abhängiger von fremden Gasvorkommen werden, zumindest bis zu einem stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien.

Aus Sicht der Betreiber in Zug schafft die neue Gasleitung hingegen keine neuen Abhängigkeiten, sondern zusätzliche Transportkapazitäten: «Angesichts des steigenden Gasimportbedarfs in Europa in den kommenden Jahren soll Nord Stream 2 den ukrainischen Korridor ergänzen, nicht ersetzen.» Für die Ukraine bleibe auch in Zukunft «mehr als genügend Platz, um bei der Erdgasversorgung Europas mit anderen Lieferrouten zu konkurrieren».

Einige letzte Hürden sind zu überwinden

Bevor Nord Stream 2 aber tatsächlich Gas nach Europa befördert, gibt es einige letzte Hürden zu überwinden. Unter anderem muss das Milliardenprojekt noch durch die deutsche Bundesnetzagentur zertifiziert werden. Bei diesem Verfahren geht es darum, die Nord Stream 2 AG gemäss EU-Gasrichtlinie als unabhängige Transportnetzbetreiberin anzuerkennen.

Dafür müsste diese belegen können, kein Monopol auf die Gasproduktion und die Infrastruktur zur Lieferung zu besitzen, und sie muss Dritten das Recht gewähren, Gas in die Pipeline einzuspeisen – was bisher nicht geschehen ist. Aus Zug heisst es dazu lediglich: «Nord Stream 2 wird weiterhin alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung aller anwendbaren Regeln und Vorschriften sicherzustellen.»