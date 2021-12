Heidelberg setzt nach geplatztem Deal auf Gallus und St.Gallen

St.Gallen Nach geplatztem Verkauf investiert Heidelberg wieder am Stammsitz der Gallus Group: Der Etikettendruck soll digitaler werden Letztes Jahr wollte der Heidelberg-Konzern die St.Galler Gallus Group verkaufen - doch der Deal platzte. Nun investiert sie am Stammsitz: Im «Gallus Experience Center» will man den Kunden die Chancen des digitalen Etikettendrucks aufzeigen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Am Stammsitz der Gallus Gruppe arbeiten 163 Mitarbeitende. Daran angeschlossen ist auch die Siebdruck-Abteilung in Herisau.

«Früher war das die Präzisionsfertigungshalle», sagt Ferdinand Rüesch. Jetzt ist die Halle im Hauptsitz der Gallus Group in St.Gallen recht leer. Eine grosse Druckmaschine steht zwar zum Aufbau bereit. Aber gefertigt werden die Maschinen für Etikettendruck der Gallus nicht mehr hier, seit 2020 auch die Montage nach Deutschland verlagert wurde. Doch an der Wand hängt eine Tafel. Es ist der Grundstein für das «Gallus Experience Center.» Damit will die Gallus Gruppe den Sprung ins digitale Zeitalter wagen.

Mark Schaum, Geschäftsführer Gallus Gruppe

Im Sommer nächsten Jahres soll das «Gallus Experience Center» fertig sein. Hier sollen Kunden und Partner künftig nicht nur einfach Druckmaschinen anschauen können, verspricht Gallus-Geschäftsführer Mark Schaum. Neben Druckverfahren gehe es um Software, um Abläufe und Materialien. Hier sollen die Chancen der Digitalisierung in der Verpackungsproduktion aufgezeigt werden. «Diese Welt wollen wir erlebbar machen», sagt Schaum. Dazu gehören neben dem Showroom auch Schulungs- und Eventräume. Und dank der Digitalisierung lasse sich dies nicht nur im St.Galler Stammsitz von Gallus erleben. Es lasse sich auch live übertragen. Erfahrungen damit habe man während der Pandemie bereits sammeln können.

Neue Arbeitswelten am Stammsitz

Gallus will die Digitalisierung nicht nur an die Kunden bringen. Sie führe auch zu einem Umbau im Innern. Auch die Büroräume am Hauptsitz, wo rund 160 Mitarbeitende in Bereichen wie Marketing und Verkauf, Service und Entwicklung tätig sind, werden umgebaut. «New Work» halte hier Einzug, sagt Schaum: Arbeitswelten statt Hasenställe, Räume für Kommunikation und Kreativität, flache Hierarchien.

Ferdinand Rüesch, Aufsichtsratsmitglied Heidelberg und Enkel des Gründers der Gallus. Bild: PD

Alles in allem sei das die grösste Investition, die seit Jahren am Hauptsitz getätigt werde. «Ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung unseres Standortes in St.Gallen», sagt Ferdinand Rüesch. Erfreulich auch im HInblick auf das 100-jährige Jubiläum in zwei Jahren. Der Enkel des Firmengründers hatte die Gallus Ferd. Rüesch AG 2014 in die Heidelberg Gruppe integriert, mit der man seit 1999 zusammenarbeitete. Heute ist er im Aufsichtsrat des Druckmaschinen-Riesen Heidelberg.

Pandemie drängte zu Verkauf

Dabei wollte Heidelberg Gallus eben noch verkaufen. «2020 wurden wir von der Coronapandemie getroffen. Die Aufträge brachen ein», erklärt Rainer Hundsdörfer, CEO der Heidelberger Druckmaschinen, der für die Grundsteinlegung ebenfalls angereist ist. «Manchmal muss man das Tafelsilber verkaufen, um das Haus zu retten.» Doch der Deal platzte. Die Benpac Holding AG von Marco Corvi, die Gallus übernehmen wollte, zahlte nicht. Im November beschloss deren Generalversammlung die Liquidation. Von Seiten der Heidelberger Druckmaschinen sind noch Schadenersatzforderung in Höhe von 50 Millionen Franken offen. «Wir werden uns holen, was uns gehört», sagt Hundsdörfer. Mehr wolle er dazu nicht sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.

Heidelberg hat sich gesund geschrumpft

Rainer Hundsdörfer, CEO der Heidelberger Druckmaschinen. Bild: PD

Die Heidelberg-Gruppe habe die Krise genutzt, um sich neu aufzustellen, sagt Hundsdörfer. «Manchmal hilft eine Krise, solche Prozesse zu beschleunigen.» Ein Prozess, der auch schmerzte. Statt 11000 zähle der Konzern noch rund 9000 Mitarbeitende weltweit. «Doch jetzt haben wir die richtige Grösse, wir stehen auf einem soliden Fundament.»

Die Verpackungssparte, zu der auch die Etikettendruckmaschinen von Gallus gehören, ist für die Zukunftsstrategie der Heidelberger Druckmaschinen sehr wichtig. Deren einstiges Kerngeschäft, Druckmaschinen für Bücher, Zeitungen und andere Druckerzeugnisse, schrumpft seit Jahren. Corona habe die Entwicklung beschleunigt. Die Verpackungssparte hingegen habe auch in der Pandemie zugelegt. Sie mache heute rund die Hälfte des Geschäfts von Heidelberg aus, sagt Hundsdörfer. «Vor 20 Jahren waren es noch zehn Prozent.» Und die Entwicklung dürfte so weitergehen, sagt er.

Die digitale Etikettendruckmaschine Labelfire. Die Entwicklung einer solchen Maschine war bereits das Ziel des Zusammengehens der Gallus Ferd. Rüesch mit Heidelberg im Jahr 2014. Bild: PD

Eine Entwicklung, die auch dem Stammsitz der Gallus Gruppe helfe. «Wenn wir mehr Maschinen verkaufen, brauchen wir auch mehr Verkaufs- und Servicemitarbeitende in St.Gallen», sagt Rainer Hundsdörfer.

