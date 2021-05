Fusion: St.Galler AR Packaging Swiss AG wird amerikanisch

FUSION St.Galler AR Packaging Swiss wechselt erneut die Hand und wird amerikanisch Nach Jahrzehnten der Selbständigkeit wechselt die ehemalige K+D AG zum zweiten Mal in kurzer Zeit die Hand. Ivo Kassel, Geschäftsleiter des «modernsten und produktivsten Faltschachtelwerks Europas», zeigt sich zuversichtlich, dass sich dieses auch als Teil der Graphic Packaging Holding weiterhin gut entwickelt. Thomas Griesser Kym 18.05.2021, 17.00 Uhr

Blick in die Produktion der AR Packaging Swiss AG in St.Gallen. Bild: PD

Die AR Packaging Swiss AG in St.Gallen blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1883 gegründet, war das Werk von 1934 bis 2019 im Besitz der Familie Kuhn, die es als K+D AG führte. Dahinter verbarg sich das laut eigenen Angaben «modernste und produktivste Faltschachtelwerk Europas», das fälschungssichere, veredelte Verpackungen für die Pharma- und die Kosmetikbranche entwickelt und herstellt.

Gegen Ende 2019 dann verkaufte Patron Stefan Kuhn, der 24 Jahre als Chef gewirkt hatte, das Kerngeschäft der K+D AG an die schwedische AR Packaging (ARP), den zweitgrössten europäischen Hersteller faserbasierter Verpackungen, vor allem für Nahrungsmittel und Getränke. Und die K+D AG an der Schuppisstrasse wurde in AR Packaging Swiss AG umfirmiert.

Vom KMU zum Teil eines Weltkonzerns

Nun, anderthalb Jahre später, wird der ARP-Konzern mit einem Umsatz von 900 Millionen Euro, 30 Fabriken vor allem in Europa und 5000 Beschäftigten selber übernommen, und zwar für 1,45 Milliarden Dollar in bar von der börsenkotierten amerikanischen Graphic Packaging Holding aus Atlanta. Diese umfasst 90 Betriebe mit 19'000 Mitarbeitenden, setzt 6,6 Milliarden Dollar um und wird durch die Transaktion laut eigenen Angaben zum weltgrössten Hersteller faserbasierter Verpackungen für Konsumgüter. Geografisch ergänzen sich die beiden Unternehmen gut.

Im November 2019 sagte Kuhn beim Verkauf der K+D an ARP, die Integration seines KMU in den schwedischen Konzern ­eröffne der K+D mehr Entwicklungschancen als sie im Alleingang hätte. Das Werk und die damals 80 Arbeitsplätze in St.Gallen seien wegen der Übernahme nicht gefährdet, versicherte Kuhn. Man werde zum Hub für Pharmaverpackungen für die Schweiz und die angrenzenden Länder, und K+D sei finanziell kerngesund.

Die Beteiligungsgesellschaft steigt wieder aus

Ivo Kassel, Geschäftsleiter der AR Packaging Swiss AG. Bild: PD

Was bedeutet nun der erneute Handwechsel? Ivo Kassel ist Geschäftsleiter der AR Packaging Swiss AG. Er äussert Zuversicht, dass das St.Galler Unternehmen weiterarbeiten könne wie bisher und weiter expandieren werde:

«Mit Graphic Packaging erhalten wir einen industriellen und damit strategischen Investor, der langfristiger orientiert ist.»

Kassel spielt damit auf den Umstand an, dass ARP in den vergangenen fünf Jahren der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners gehört hat. Deren Geschäft ist es, Unternehmen zu kaufen oder sich an ihnen zu beteiligen, sie weiterzuentwickeln und nach einer gewissen Zeit Gewinn bringend wieder zu veräussern.

Ein neues Geschäftsfeld, wachstumsträchtig und rentabel

Kassel sagt denn auch, ARP habe sich unter CVC positiv entwickelt, auch dank Akquisitionen. So wurde gerade das ursprünglich verhältnismässig kleine Geschäft mit Pharmaverpackungen gestärkt, indem neben der K+D noch weitere Firmen übernommen wurden wie etwa in Deutschland die rlc-Gruppe und die Kroha GmbH sowie in England der Familienbetrieb Firstan.

Graphic Packaging ist auf Verpackungen für Nahrungsmittel und Getränke spezialisiert und stellt selber den Karton dafür her. Pharma- und Kosmetikverpackungen sind für die Amerikaner ein neues Geschäftsfeld. Kassel sagt dazu:

«Wir sind in einem wachsenden und zukunftsfähigen Markt tätig und generieren gute Ergebnisse.»

Corona hat den Personalaufbau verzögert

Noch nicht vollumfänglich erfüllt hat sich die Vorhersage Kuhns vom März 2020, wonach in St.Gallen rund 20 Stellen aufgebaut werden dürften. Dies, weil ARP nach der Übernahme der rlc-Gruppe die dazugehörige Limmatdruck Zeiler in Spreitenbach schloss und deren Geschäft auf andere Werke aufteilte. Dabei gingen die Pharma- und Kosmetikaufträge an die AR Packaging Swiss AG.

Wie Kassel sagt, beschäftigt das St.Galler Unternehmen heute gut 80 Mitarbeitende. Unter anderem hätten Corona und die Übernahme umfangreicher Lager an Fertigprodukten von der Limmatdruck Zeiler einen schnelleren und grösseren Personalaufbau bisher verhindert. Ivo Kassel sagt aber auch:

«Die Aussichten auf eine Zunahme des Personalbestands sind intakt, weil wir weiter wachsen wollen.»

Warten auf grünes Licht der Wettbewerbsbehörden

Die Übernahme des ARP-Konzerns durch die Graphic Packaging Holding soll innert vier bis sechs Monaten abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden.