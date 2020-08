Für TE Connectivity in Steinach gibt es keine Rettung: 259 Stellen gehen verloren, die allermeisten durch Kündigungen Die Schliessung des Werks des US-Elektronikkonzerns am Bodensee ist beschlossene Sache. Noch im August und im September werden die ersten 70 Kündigungen ausgesprochen. Für Lernende werden fieberhaft Anschlusslösungen gesucht. Thomas Griesser Kym 12.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Produktion der TE Connectivity in Steinach. In einem Jahr werden die Lichter gelöscht. Bild: PD

Die Befürchtungen seitens der Belegschaft, die sich in den vergangenen Wochen und Tagen immer stärker abgezeichnet haben, bewahrheiten sich nun: Der US-Elektronikkonzern TE Connectivity stellt seine Produktion in Steinach ein. Dadurch gehen 259 Stellen verloren.

Firmensprecher Alexander Filz sagt, das Unternehmen rechne derzeit damit, «dass in der überwiegenden Zahl der Fälle» Kündigungen ausgesprochen werden müssten, verbunden mit einem Sozialplan. Allein dieses Jahr sollen es 110 Kündigungen sein, wovon die ersten 70 in den Monaten August und September und weitere 40 im November erfolgen sollen. Weiter gehe es dann im neuen Jahr, und bis Sommer 2021, also binnen zwölf Monaten, soll die TE-Produktion in Steinach am Bodensee Geschichte sein.

Ideen der Mitarbeitenden haben nicht gefruchtet

Wie Filz sagt, sind die Mitarbeitenden am Dienstag über den Ausgang des Konsultationsverfahrens informiert worden. Seitens der Belegschaft, der die Geschäftsleitung der TE Connec­tivity Solutions ein «grosses Engagement» attestiert, seien sieben Vorschläge mit diversen Massnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen eingereicht worden.

Diese habe man «intensiv geprüft», doch seien die Geschäftsleitung sowie das Management der TE-Geschäftseinheit Automotive zum Schluss gekommen, dass es für das Werk keine Chance zum Weiterbetrieb und zum langfristigen Erhalt gebe.

Die Schliessung des Werks sei «leider unumgänglich»

Als Gründe genannt werden strukturelle Verschiebungen im Autobau (Trend zur Elektromobilität), steigender Kostendruck, Überkapazitäten und eine notwendige Verkürzung der Lieferzeiten mittels grösserer geografischer Nähe zu den Kunden in Asien, Osteuropa und den USA.

Deshalb sei «die Schliessung des Standorts Steinach leider unumgänglich». TE produziert hier Steckverbinder für die Autoindustrie. Aus Kreisen der Belegschaft hatte es geheissen, das Werk sei im internationalen Vergleich sehr wohl wettbewerbsfähig. TE hatte diese und andere Vorwürfe unkommentiert gelassen.

Sozialplan samt Hilfe bei der Stellensuche

Die Massenentlassung wird laut Filz von einem Sozialplan begleitet. Details gibt er nicht preis, doch soll es beispielsweise Abgangsentschädigungen je nach Dienst- und Lebensalter geben und eine Outplacementunterstützung zur beruflichen Neuorientierung. Laut Filz steht TE mit einem Outplacementspezialisten in Kontakt und wird mit den Behörden kooperieren, «um Härtefälle möglichst umfassend zu unterstützen».

Karin Jung, Leiterin des Amts für Ar­beit des Kantons St.Gallen, hatte bereits vor Wochenfrist angekündigt, das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) werde im Falle einer Massenentlassung an Ort und Stelle sein, um die Betroffenen zu informieren.

Zukunft des Firmenareals ist noch ungewiss

Das Werk der TE Connectivity in Steinach Bild: PD

Wie früher in Aussicht gestellt, werden 37 Mitarbeitende der TE Connectivity in Steinach, die «nicht direkt produktionsbezogene Funktionen» erfüllen, also in der Administration tätig sind, weiterbeschäftigt. Hier wird gemutmasst, diese Stellen könnten über kurz oder lang nach Schaffhausen verlegt werden, wo TE Connectivity seit Mitte 2009 seinen formellen Konzernhauptsitz unterhält.

Filz sagt über eine mögliche Verschiebung der 37 Steinacher Stellen in die Munotstadt: «Das ist noch nicht entschieden.» Auch gebe es noch keine Pläne, was mit dem Werksareal und dem Firmengebäude geschehe, nachdem TE Conncetivity bis in einem Jahr die Produktion stillgelegt haben wird.