Frauenfeld Vor den meisten anderen: Südafrikanischer Milliardär erhält im Thurgau Coronaimpfung Kurz vor dem offiziellen Impfstart wurde der Südafrikanische Milliardär Johann Rupert im Impfzentrum geimpft. Dies, nachdem er zuerst erfolglos versucht hat, sich in einer Klinik impfen zu lassen. Aus dem Kanton Thurgau haben bereits die ersten auf die Aktion reagiert. 21.01.2021, 14.25 Uhr

Der Südafrikanische Milliardär Johann Rupert wurde im Frauenfelder Impfzentrum geimpft. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

(lsf) Johann Rupert ist der reichste Mann Südafrikas und flog vor Weihnachten in die Schweiz, um sich hier gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nachdem er es erst erfolglos in einer Klinik versucht hatte, wurde er kurz vor dem offiziellen Impfstart in Frauenfeld geimpft, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.