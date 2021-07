Der Bodensee-Airport wird erster Standort für Frachtdrohnen

Frachtflugverkehr Erster Flughafen für unbemannte Frachtdrohnen am Bodensee ‒ zugestellt wird innerhalb von 24 Stunden Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen soll ab 2023 Teil eines europaweiten Frachtnetzwerks mit Drohnen werden. Stefan Borkert 16.07.2021, 18.00 Uhr

The Black Swan heisst die Frachtdrohne, die ab Friedrichshafen verkehren soll. PD

Friedrichshafen wird integraler Bestandteil des geplanten europaweiten Netzwerkes von Dronamics. Das haben beide Unternehmen in einem Communiqué mitgeteilt. Dronamics plant demnach den Aufbau eines Frachtnetzwerks mit unbemannten Drohnen bis 2023. Dabei soll eine Mehrheit der europäischen Länder mit dieser Technologie verbunden werden.

Dronamics Global Ltd. ist ein 2014 von den Brüdern Rangelov in London gegründetes Unternehmen und hat sich zum Ziel gesetzt, über neue sogenannte «Droneport Frachter Hubs» Auslieferungen innerhalb von 24 Stunden in Europa zu ermöglichen. Dafür werden Frachtdrohnen eingesetzt, die in Zukunft von und nach Friedrichshafen operieren sollen. Einige der Drohnen sollen auch am Bodensee-Airport stationiert werden.

Der schwarze Schwan wird getestet

Die unbemannte Drohne muss noch zertifiziert werden. Sie wird unter dem Namen «The Black Swan» (Der schwarze Schwan) betrieben und kann eine Nutzlast von 350 Kilogramm transportieren. Die Reichweite beträgt 2500 Kilometer. Dabei operiert die Drohne zu 80 Prozent günstigeren Kosten als ein übliches Frachtflugzeug. Durch die Verknüpfung von bis zu 22 Drohnenports in ganz Europa, unter anderem in Belgien, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Italien, Schweden und Portugal, werde eine ideale Abdeckung des gesamten europäischen Raums erreicht, heisst es in der Mitteilung.

Für den der Geschäftsführer des Flughafens, Claus-Dieter Wehr, bedeutet diese Vereinbarung die Eröffnung neuer Möglichkeiten für die Zukunft des finanziell stark angeschlagenen Airports:

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer Bodensee-Airport Friedrichshafen PD

«Das wird auch unserer Industrie in der Bodenseeregion ganz neue Möglichkeiten des Warenverkehrs eröffnen und auch die zukunftsweisende Stärke eines Airports in dieser Region unter Beweis stellen.»

Für Dronamics ist Friedrichshafen der erste Standort in Süddeutschland. Svilen Rangelov, Geschäftsführer und Mitgründer von Dronamics sagt:

Svilen Rangelov, Geschäftsführer und Mitgründer von Dronamics PD

«Die strategische Lage des Flughafens wird es uns erlauben, wichtigen Schlüsselkunden der Region gegenüber, unsere Dienstleistung mit einer Lieferung innert 24 Stunden zu erbringen. Es ist inspirierend, Luftfahrt 4.0 in eine Region zu bringen, die mit einer so grossen Luftfahrttradition verbunden ist.»