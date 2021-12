Forstwirtschaft Der Holzpreis steigt – doch es mangelt noch an Nachschub aus dem Wald Der Preis für Rundholz zeigt in der Ostschweiz wieder nach oben. Sägewerke und Holzbau laufen auf hohen Touren, doch viele Waldbesitzer lassen sich Zeit mit dem Fällen von Bäumen. Doch das dürfte sich laut Experte Heinz Engler in absehbarer Zeit ändern. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Baum rentiert wieder besser, dennoch warten manche Waldbesitzer noch zu mit dem Holzschlag. Bild: Severin Bigler

Was sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet hat, ist eingetreten: Die Rundholzpreise in der Ostschweiz sind gestiegen. Das war bereits klar, als die meisten Sägewerke Anfang September 2021 ihre neuen Preise bis Ende Jahr veröffentlichten. Die Statistik für September und Oktober zeigt nun: Ab Waldstrasse zahlten die Sägewerke den Waldbesitzern im Schnitt für die Fichte B (bessere Qualität) 108 Franken pro Festmeter, 10 Prozent mehr als in der Vorperiode und 24 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Für die Fichte C (schlechtere Qualität) gab es 72 Franken, 4 Prozent mehr als in der Vorperiode und 38 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Und das ist erst die halbe Wahrheit. Denn, so sagt Heinz Engler, Geschäftsführer der Vermarktungsorganisation Holzmarkt Ostschweiz AG: «In dieser Statistik findet sich auch noch viel Holz, das schon im August geliefert wurde, also noch zu alten Preisen.» Insofern hinke die Statistik der Realität etwas hinterher, und damit auch der jüngsten Preissteigerung.

Die riesigen Mengen an Käferholz sind abgebaut

Doch trotz der für die Waldbesitzer günstigen Preisentwicklung:

«Das aktuelle Frischholzangebot ist immer noch knapp.»

Das schreibt Engler im Holzmarktbericht von Anfang Dezember. Und dies, obwohl die Frischholznachfrage in der Ostschweiz deutlich gestiegen ist, weil die riesigen Mengen an Käferholz, die in den vergangenen zwei Jahren angefallen waren, abgebaut sind und nach dem nassen Sommer und kühlen Herbst 2021 auch nicht viel neues nachgekommen ist.

Heinz Engler, Geschäftsführer der Holzmarkt Ostschweiz AG. Bild: PD

Dass die Waldbesitzer dennoch da und dort mit dem Frischholzschlag zögern, erklärt Engler zum einen damit, dass viele Waldbesitzer zuwarten wollten, «bis der Absatz stabil ist». Zum anderen nennt er einen ganz praktischen Grund: Viele private Waldbesitzer seien Bauern, und die müssten erst die landwirtschaftliche Arbeit erledigen und sich dann etwas ausruhen, bevor sie sich an die Arbeit im Wald machten.

Eine Chance für private Waldbesitzer

Engler zeigt sich deshalb überzeugt: «Aus dem Privatwald kommt dann schon noch mehr Holz auf den Markt.» Zumal die Nachfrage nach Holz generell und nach Schweizer Holz speziell robust sei. So laufe der Holzbau gut, und die Sägewerke erfreuten sich einer sehr guten Auftragslage. Das dürfte auch in den nächsten Monaten so bleiben, sagt Engler:

«Dadurch ist der Rundholzabsatz gesichert.»

Und weiter: «Gerade im Privatwald, wo der Eigentümer die Holzernte oft selber ausführt, kann jetzt ein guter Holzpreis erlöst werden.»

Engler schreibt im Bericht aber auch: «Es gibt immer wieder Meldungen über sinkende Schnittholzpreise.» Laut dem Experten stehen dahinter mitunter Versuche von Sägewerken, eine angebliche Notwendigkeit zu rechtfertigen, die Rundholzpreise auch wieder senken zu müssen. Gleichwohl sieht Engler auf dem Holzmarkt vorerst Stabilität, ausser für den Fall, dass Winterstürme in den Wäldern wüten und grosse Mengen an Schadholz anfallen.

Aus dem Ausland ist wieder mehr Schnittholz verfügbar

Dennoch ist bei den Preisen nichts in Stein gemeisselt. Beim Schnittholz in der Schweiz zeigt die Produzentenpreisstatistik von Mitte November für die Erhebungsperiode Juli und August 2021 einen Preisanstieg im Vorjahresvergleich von 17,6 Prozent. Aber: Aktuell ist der Euro wieder sehr schwach gegenüber dem Franken, und in Deutschland und Österreich haben die Schnittholzlager wieder zugenommen.

Die Folge: Es gelangen laut Engler «auch wieder vermehrt verlockende Schnittholzangebote in die Schweiz». Zwar lägen die Preise immer noch deutlich über den Spotangeboten vom vergangenen Jahr 2020. Trotzdem bremsten sie aber die Bemühungen der Schweizer Sägewerke, ihre Schnittholzpreise im Inland weiter zu erhöhen.

Die Schweiz ist so oder so auch auf Holzimporte angewiesen

Klar ist aber auch: Die heimische Holzindustrie kann weniger als die Hälfte des Schweizer Schnittholzbedarfs decken. Eine Mehrheit der hiesigen Holzbaubetriebe ist deshalb so oder so auch auf Importe angewiesen.

