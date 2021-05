Flusskreuzfahrt Zwei Weinfelder Kreuzfahrtveranstalter rüsten gegen Corona auf: Die Schiffe warten noch auf den Saisonstart – die Luft an Bord wird rein Mehr als 80 Prozent Einbussen und trotzdem schauen die beiden Reiseveranstalter für Flusskreuzfahrten aus Weinfelden, Thurgau Travel und das Reisebüro Mittelthurgau, optimistisch in die Zukunft. Stefan Borkert 15.05.2021, 05.00 Uhr

Die Flusskreuzfahrtschiffe warten in den Häfen auf ihren Saisonstart. Bild: PD

Noch liegen die Flusskreuzfahrtschiffe der beiden Thurgauer Anbieter, Reisebüro Mittelthurgau und Thurgau Travel, im Hafen. Doch beide Unternehmen sind optimistisch, was den Sommer angeht. Dann heisst es wieder «Leinen los!». Geduldig haben beide Veranstalter die Covid-19-Pandemie bislang abgewettert. Rücklagen, Kurzarbeit und Covid-19-Kredite haben geholfen und Arbeitsplätze gerettet. Stephan Frei, der CEO des Reisebüros Mittelthurgau, das zur Twerenbold-Gruppe gehört, sagt:

Stephan Frei, CEO Reisebüro Mittelthurgau. Bild: PD

«Die Einbussen sind bisher immens für den Tourismus und die Schiffs- und Flussreisenbranche. 2020 haben wir mit einem Minus 80 Prozent und grossen Verlusten abgeschlossen. Dank der Kurzarbeitszeitregelung können wir die 50 Arbeitsplätze in Weinfelden halten.»

Thurgau Travel, ebenfalls in Weinfelden ansässig, geht es nicht viel anders. 84 Prozent Einbussen hätten sie hinnehmen müssen, sagt Gründer und Inhaber Hans Kaufmann:

«Kein Schiff fährt zurzeit.»

Hans Kaufmann, Gründer von Thurgau Travel. Bild: Andrea Stalder

Ab Juli soll es dann wieder losgehen. Er setzt auf die fortschreitende Impfung und ein ausgeklügeltes Schutzkonzept. Nach dem Motto «Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not» hat Thurgau Travel Reserven gebildet. Doch auch die sind irgendwann erschöpft. Von Jammern und Pessimismus hält Kaufmann aber nichts. Die unterstützenden Massnahmen haben bisher geholfen. Ausserdem sind neue Konzepte und Reiseangebote entwickelt worden, etwa eine Reise zu den Hansestädten.

Hilfe für Burma

Die «Thurgau Exotic 1» befährt den Irrawaddy in Burma. Bild: Chit Minn Soe

Kaufmann sieht aber auch, dass es an anderen Orten der Welt sehr schlimm ist. Mit Burma ist man eng verbunden und hat dort auch ein Schiff im Einsatz. Kaufmann muss schlucken, wenn er von der Situation vor Ort berichtet. Dort geht es den Menschen viel schlechter als in der Schweiz. Angesichts dessen hat der tatkräftige Unternehmer sofort gehandelt. Und so gibt es verschiedene Initiativen, um den Leuten und ihren Familien vor Ort auch mit Geld zu helfen.

Mit dem Saisonstart warten die Flusskreuzfahrer auch ab, weil die jeweiligen Coronabestimmungen in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Frei sagt, dass die Lage sehr dynamisch sei und sich fast täglich ändere.

«Wir kreuzen durch mehrere Länder und sind schon fast zur Beobachtungsstation für Ein- und Ausreisebestimmungen geworden. Einige Regeln gelten regional, andere betreffen ganze Länder.»

Wichtig sei, dass in Bezug auf die Ansteckungsgefahr und den Gesundheitsschutz die Hausaufgaben mit intelligenten ganzheitlichen Massnahmen gemacht wurden und weiterhin machen werden. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr helfe dabei. Das sieht man bei Thurgau Travel ähnlich. Beide Unternehmen beschäftigen sich mit Systemen zur Luftreinigung. Bei Twerenbold hat man bereits investiert und in Deutschland einen Partner gefunden. Thurgau Travel ist mit einem Unternehmen in Tägerwilen im Gespräch.

Die «Excellence Empress» ist das neue Schiff der Excellence-Flotte. Als erstes Passagier-Flussschiff der Welt ist sie mit umweltfreundlicher Clean-Air-Technology beim Antrieb ausgestattet und hat nun auch Ionisierungstechnik zur Bekämpfung von Viren an Bord.

Bild: PD

Luft ionisieren

Frei sagt, dass man auf Ionisierungstechnik setze. Die Anforderungen an das System seien sehr spezifisch. Einerseits musste man die verschieden grossen Räume und Infrastrukturen auf den Schiffen und in den Reisebussen zu berücksichtigen. Andererseits musste das System überall mit den bestehenden Klimatechniken zusammen funktionieren. Und vor allem sollte die virentragende Aerosolverbreitung verhindert werden. Mit Siegmund/Prooxion aus Bad Honnef habe man einen erfahrenen Partner gefunden. 750'000 Franken sind bereits für die Reisebusse und die neun Excellence-Flussschiffe investiert worden.

Diese Investition hat zwar noch keinen Buchungsboom ausgelöst. Aber das sei auch nicht der Sinn für die Investition gewesen. Diese sei langfristig angelegt.

«Wir gehen nicht davon aus, dass der aktuelle Viruskrisenfall der letzte ist, wo es für das Thema Luftreinhaltung in Innenräumen Handlungsbedarf gibt.»

Die anderen Massnahmen bleiben übrigens bestehen. Masken, Desinfektionsmittel, eine geschulte Crew, die auf 70 Prozent reduzierte Passagierkapazität, temperaturmessende Wärmebildkameras, Tests und mehr. Frei betont, die Ionisierung sei nur ein Teil dieses Programms, allerdings ein sehr wichtiger.