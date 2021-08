Interview: CEO der Fluggesellschaft People's Airline über Corona

FLUGVERKEHR Der Flughafen Altenrhein spürt noch die Corona-Effekte: «Die Gäste buchen sehr kurzfristig» Thomas Krutzler, CEO der People's Air, ist mit dem Sommergeschäft der Airline und des Flughafens zufrieden - den Umständen entsprechend. Kaspar Enz 31.08.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Flughafen Altenrhein aus flogen über den Sommer Maschinen nach Griechenland, Italien oder auf die Balearen. Bild: Tino Dietsche

Die Coronapandemie hat die Flughäfen und Fluggesellschaften hart getroffen. Die Öffnungen in vielen Ländern haben aber Ferien zumindest möglich gemacht. Seit Juni fliegt die People's Airline von Altenrhein aus wieder verschiedene Feriendestinationen wie Mallorca, Cagliari, Neapel, Epirus oder Pula an. Damals hoffte CEO Thomas Krutzler noch auf den Nachholbedarf bei den Touristen aus der Region. Wie sieht die Bilanz aus?

Die People's Airline fliegt seit Frühling wieder Feriendestinationen an. Wie lief das Geschäft in den Sommerferien?

Thomas Krutzler: Erfreulich. Alle Flüge, welche wir mit den Reiseveranstaltern ursprünglich vereinbart haben, werden geflogen. Alle Destinationen liefen ähnlich gut. Die Auslastung liegt teilweise zwar unter dem Niveau vor Corona, aber unter den bekannten Umständen dürfen wir zufrieden sein. Und dies, obschon es in den letzten Wochen aufgrund der Pandemie-Entwicklung erneut mehr Unsicherheiten gibt.



Stornierten die Fluggäste ihre Flüge?

Das kam vereinzelt vor. Eine Schwierigkeit sind insbesondere die Ein- und Ausreisebestimmungen, welche je nach Destination laufend angepasst werden. Dies erfordert eine ständige Beobachtung und Beurteilung der Lage – sowohl durch uns aber auch durch die Kundschaft. Das Reisen wird dadurch komplexer. Diese Themen führen zu kurzfristigerem Buchungsverhalten.

Thomas Krutzler, CEO der People's Air und des Flughafens St.Gallen-Altenrhein. Bild: PD

Die Herbstferien hat man also noch nicht gebucht?

Wir schauen gespannt auf September und Oktober. Ich höre von den Reiseveranstaltern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die Flüge derzeit unterschiedlich ausgelastet sind. Ein klares Bild lässt sich nicht, noch nicht, ableiten. Wir müssen abwarten, was die nächsten Wochen bringen.

Die wichtigste Linie für People's ist diejenige von Altenrhein nach Wien. Sind die Maschinen gut gefüllt?

Seit Mitte April fliegen wir wieder nach Wien. Die Auslastung entspricht den Erwartungen - wir haben das Niveau vor Corona noch nicht erreicht. Die Nachfrage während den Sommerurlaubswochen war aber auch vor Corona geringer. Die Strecke wird vor allem von Geschäftsreisenden genutzt. Wir hoffen, dass es Mitte September besser wird, sobald die Ferien in Österreich vorbei sind. Ab diesem Zeitpunkt fliegen wir dienstags und mittwochs auch wieder jeweils morgens und abends hin und zurück. Dies ermöglicht den Gästen Tagesreisen, es ist keine Übernachtung nötig.

Haben sich die Geschäftsreisen gut erholt?

Es hat sich seit den Öffnungen schnell erholt und sich auf einem sehr guten Niveau eingependelt.

Man hört oft, nach den Erfahrungen von Corona würden die Businessflüge abnehmen. Stimmt das nicht?

Es dürfte Geschäftsleute geben, die nicht mehr jede Woche nach Wien fliegen - vielleicht gehen sie einmal im Monat und bleiben dafür etwas länger. Wir rechnen deshalb damit, dass sich die Nachfrage nachhaltig unter dem Vor-Corona-Niveau einpendelt. Viele Fluglinien haben ihre Flugpläne ausgedünnt, nicht nur wir. Die Auslastung der verbleibenden Flüge ist aber zufriedenstellend. Was wir auch hoffen, ist, dass die Weihnachtsmärkte in Wien wieder stattfinden. Diese Ausflüge waren bei Privatreisenden immer sehr beliebt. Deshalb planen wir vorweihnachtlich am Wochenende wieder Flüge.

Kann man den weggefallenen Geschäftsverkehr mit Freizeitverkehr kompensieren?

Zumindest teilweise. Wir versuchen, gerade die Vorweihnachtszeit besser zu verkaufen, wie oben erwähnt. Was uns hilft: Touristen planen ihre Reise meist weiter im Voraus. Geschäftsreisende buchen grundsätzlich sehr kurzfristig.

Die Zeichen stehen gut, dass das WEF 2022 wieder in Davos stattfindet. Das ist für Sie ein gutes Zeichen - viele Teilnehmer kamen jeweils über Altenrhein.

Ja, ein sehr erfreuliches Vorhaben. Wir haben bereits schon zahlreiche Anfragen, das freut uns.