Flawiler Schokoladenhersteller Maestrani stellt neuen Geschäftsführer vor und baut Freizeitangebot aus Das Flawiler Schokoladenunternehmen Maestrani hat ab kommendem Jahr einen neuen Geschäftsführer. Christoph Birchler folgt auf Markus Vettinger, der die Firma während 14 Jahren geführt hat und nun in Pension geht. Ausserdem erweitert Maestrani seine Schoggi-Erlebniswelt mit einem interaktiven Aussenrundgang. 07.07.2020, 10.34 Uhr

Christoph Birchler wird neuer Maestrani-CEO. Bild: pd

(stm) Heute ist für viele ein guter Tag: Es ist nämlich der Internationalen Tag der Schokolade. Auch für Christoph Birchler ist es ein guter Tag. An der heutigen Medienkonferenz der Maestrani wird er als neuer CEO der Flawiler Schokoladenfabrik vorgestellt. Sein Vorgänger, Markus Vettiger, welcher während 14 Jahren das Unternehmen geführt hat, wird per Ende Jahr pensioniert. Ab Januar 2021 wird Birchler die Rolle des Geschäftsführers übernehmen. Laut dem Unternehmen verfügt Birchler über langjährige Erfahrung in der Konsumgüter-Industrie.

Neue App, neuer Aussenrundgang

Nicht nur was die Chefetage betrifft, hat das Unternehmen Neuigkeiten zu verkünden. Unter dem Motto «Hilf Aquilino Maestrani dabei, seine Schoggi Freunde zu finden und sende ihm die fehlenden Zutaten für seine Schokolade» führt ein neuer Aussenrundgang auf einem 2,3 km langen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Botsberger Riet. Dazu wird eine App genutzt, auf der es knifflige Aufgaben zu lösen gibt und die Natur auf spielerische Weise entdeckt werden kann. Am Ende wartet eine süsse Belohnung im Schoggi-Shop von Maestrani. «Mit der Angebotserweiterung festigt Maestrani’s Chocolarium seinen Status als beliebtes Ausflugsziel in der Ostschweiz», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Neue Attraktion: Ein interaktiver Aussenrundgang zum Thema Schokolade. Bild:pd

Mehr Nachhaltigkeit

Weiter informiert das Unternehmen über den neusten Nachhaltigkeitsbericht. Dieser zeige unter anderem auf, wie Maestrani einen grossen Fokus auf gut ausgebildete Mitarbeitende sowie die Gestaltung neuer Arbeitsplätze setze. «Die Investitionen in die Ausbildung der Mitarbeitenden konnte weiter gesteigert werden und liegt nun bereits bei 2.7 Prozent der totalen Lohnkosten.»

Auch ökologisch habe das Unternehmen einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Dank der nun fertiggestellten hauseigenen Energiezentrale sei es gelungen, die Energieeffizienz um neun Prozentpunkte zu verbessern. Die gesamte Wärmeversorgung von Maestrani’s Chocolarium erfolge mittels Wärmerückgewinnung und der Zielwert der CO2-Reduktion sei zum vierten Mal in Folge deutlich übertroffen worden.