Firmenübernahme Frauenfelder Thalmann AG schlüpft unter schwedisches Dach Die Weichen in die Zukunft des Schwenkbiegemaschinen-Herstellers Thalmann Maschinenbau AG sind gestellt. Die Cidan Machinery Group übernimmt das Frauenfelder Unternehmen. Stefan Borkert 15.03.2022, 17.15 Uhr

Die Frauenfelder Thalmann AG baut Schwenkbiegemaschinen. PD

Die Cidan Machinery Group ist ein weltweit tätiger Anbieter für die blechverarbeitende Industrie. Die Gruppe mit gut 200 Mitarbeitenden betreibt Produktionsstätten in Schweden und Österreich und hat in mehreren europäischen Ländern, den USA und China Vertriebsniederlassungen. Der Hauptsitz des 1907 gegründeten Unternehmens befindet sich im schwedischen Götene.

Die Thalmann Maschinenbau AG ist Spezialistin für Schwenkbiegetechnologie. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Frauenfeld. Zur Cidan Machinery Group gehören bereits neben Cidan, Forstner Coilanlagen und NU IT-Softwarelösungen.

Die Thalmann AG ist neu eine Tochter der schwedischen Cidan Group. PD

Der Thalmann-Standort in Frauenfeld soll erhalten bleiben, heisst es in einem Communiqué der beiden Unternehmen. Ausserdem würden auch die rund 50 Mitarbeitenden von Thalmann in Frauenfeld weiter beschäftigt.

Die Übernahme bedeute, dass der Konzern nun ein Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen und Softwareentwicklungen sei, der alle Arbeitsschritte der Blechprofilherstellung anbiete, vom Abwickeln der Blechcoils bis zum Biegen der Blechprofile mit Langabkantmaschinen.

Petter Hjelmqvist, CEO und Präsident der Cidan Machinery Group, wird im Schreiben zitiert:

Petter Hjelmqvist, CEO und Präsident der Cidan Machinery Group PD

«Cidan und Thalmann haben bereits eine lange gemeinsame Geschichte. Über einen Zeitraum von vielen Jahren haben beide Unternehmen eine führende Position bei den Langabkantmaschinen in Nord- und Südamerika eingenommen. Da Thalmann nun Teil der Cidan-Gruppe ist, bin ich fest überzeugt davon, dass Cidan Thalmann stärker machen wird.»

Marco Cappello, ehemaliger CEO und Miteigentümer der Thalmann Maschinenbau AG, ergänzt:

Marco Cappello, ehemaliger CEO und Miteigentümer Thalmann AG PD

«Martin Thalmann und ich freuen uns sehr, dass wir mit Cidan als neuen Eigentümer von Thalmann die langfristige Zukunft der Mitarbeitenden und des Standorts in Frauenfeld sichern können.»

Cappello wird weiterhin für die Gruppe tätig sein und sich auf die Betreuung von Bestandskunden, Distributoren und Agenten konzentrieren. Darüber hinaus wird er Cidan strategisch beraten.

Gerhard Zech wird neuer CEO in Frauenfeld PD

Nach drei Thalmann-Generationen an der Unternehmensspitze verlässt Martin Thalmann das Unternehmen. Gerhard Zech wird neu CEO in Frauenfeld. Zech war für Forstner in Österreich und Cidan Deutschland als Betriebsleiter und Geschäftsführer tätig.

Thalmann ist im Nischenmarkt Schwenkbiegemaschinen global tätig. PD