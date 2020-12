Industrie Rheintaler Firma Bauwerk schüttelt das norwegische Boen ab Die Parkettherstellerin in St.Margrethen ist seit mehreren Monaten ganz in Schweizer Hand. Das dokumentiert sie seit Anfang September auch mit einem Namenswechsel, der nun von den Eigentümern genehmigt worden ist. Thomas Griesser Kym 03.12.2020, 18.00 Uhr

Hauptsitz und Parkettwerk der Bauwerk Group an der Autobahn in St.Margrethen. Bild: Michel Canonica

Nach dem Ausstieg der norwegischen Aktionäre hat eine ausserordentliche Generalversammlung der Bauwerk Boen AG der Namensänderung der Parkettherstellerin in Bauwerk Group AG zugestimmt. Ebenfalls genehmigt wurde die Verlegung des bisherigen Holdingsitzes von Wallisellen an den administrativen Hauptsitz in St.Margrethen. Personal hat die Holding in Wallisellen keines beschäftigt.