Finanzmärkte Börsen befeuern Thurgauer Raiffeisenbanken – mehr verdient trotz rückläufigen Zinsenerfolgs Vom Börsenboom profitieren Anleger und damit auch Kundinnen und Kunden der Thurgauer Raiffeisenbanken und die Geldinstitute selber. Unter Druck ist weiterhin das Zinsengeschäft. Nun zeichnet sich eine Zinswende ab, doch Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler relativiert. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.00 Uhr

Händlerinnen und Händler an der New Yorker Börse. Bild: Courtney Crow/Nyse/AP (New York, 27. Januar 2021)

Tiefe Zinsen, boomende Börsen - dieses Gemisch hat 2021 deutliche Spuren hinterlassen bei den 14 Thurgauer Raiffeisenbanken. So konnten die Institute zwar die Ausleihungen um 3,1 Prozent auf fast 14 Milliarden Franken steigern, wovon fast 13,5 Milliarden (+3,2 Prozent) auf das Kerngeschäft der Hypotheken entfielen. Doch der Erfolg aus dem Zinsengeschäft rutschte trotz der Geschäftsausweitung um 0,4 Prozent auf gut 140 Millionen Franken zurück.

Die Erklärung von Reto Inauen, Präsident des Verbands der Thurgauer Raiffeisenbanken und Chef der Raiffeisenbank Frauenfeld: Wegen der tiefen Zinsen ist die Zinsmarge unter Druck. Inauen sagt:

«Die Marge im Kreditgeschäft ist geschrumpft, vor allem bei Erneuerungen.»

Personeller Ausbau der Kundenberatung

Die tiefen Zinsen haben dazu geführt, dass mehr Kundinnen und Kunden Anlagemöglichkeiten für Ihr Erspartes suchen. Statt das Geld auf dem Konto zu lassen, wo es keinen oder kaum Zins abwirft, investieren sie etwa in Immobilien. Und in Wertschriften. Bei den Thurgauer Raiffeisenbanken äussert sich das in einer Zunahme des Depotvolumens innert Jahresfrist um 21 Prozent auf 2,75 Milliarden Franken. Etwa die Hälfte bis zwei Drittel des Zuwachses seien Neuinvestitionen, der Rest Wertzuwächse dank des Börsenbooms, schätzt Inauen.

Weil die Kundschaft reger an der Börse aktiv ist, haben die Thurgauer Raiffeisenbanken ihren Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um fast 22 Prozent auf 25,6 Millionen Franken gesteigert. Dank mehr Devisengeschäften legte zudem das Handelsgeschäft zu. Der Anstieg der Mitarbeitendenzahl um 22 geht vor allem auf die Intensivierung der Beratung zurück. Inauen zeigt sich trotz zunehmender Digitalisierung überzeugt:

«Persönliche Gespräche und Beratung haben auch künftig einen hohen Stellenwert.»

Nur wenige Kundinnen und Kunden bezahlen Negativzinsen

Zurückhaltender als andere Banken ist Raiffeisen bei der Verhängung von Negativzinsen. Das sagt Inauen, und das bestätigen Vertreter anderer Ostschweizer Banken. «Wir haben keine allgemeine Negativzinsregelung eingeführt», sagt Inauen, aber: «Vor allem bei Neukundschaft kann es sein, dass eine Raiffeisenbank im Einzelfall Negativzinsen verlangt, wenn die Kundin oder der Kunde lediglich Geld parkieren will und zu keiner weiteren Geschäftsbeziehung bereit ist», beispielsweise eine Hypothek abschliesst oder in Wertpapiere investiert.

Wie viele solcher «Einzelfälle» gibt es? Für alle Thurgauer Raiffeisenbanken zusammen hat Inauen keine Zahl parat. Wohl aber für die Raiffeisenbank Frauenfeld, die er leitet:

«Fünf unserer 14'000 Kundinnen und Kunden sind von Negativzinsen betroffen.»

An Coronakrediten haben die Thurgauer Raiffeisenbanken «knapp 100 Millionen Franken» vergeben. Nennenswerte Ausfälle erwartet Inauen nicht. Auch hat er bei den Thurgauer Firmen während der Pandemie kaum Abstriche an ihren Investitionsvorhaben festgestellt.

US-Notenbank dürfte ab März Zinsschritte unternehmen

Zugegen an der Orientierung in Frauenfeld war auch Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz. Er betont, die Schweizer Wirtschaft habe den Coroneinbruch wettgemacht, das Bruttoinlandprodukt liege wieder auf Vorkrisenniveau. 2021 dürfte die Schweizer Wirtschaft laut Geissbühlers Schätzung um 3,5 Prozent gewachsen sein, für 2022 erwartet er 2,5 Prozent.

Bei den Zinsen geht Geissbühler davon aus, dass die US-Notenbank zwecks Zähmung der Inflation im März die erste von drei Leitzinserhöhungen im Jahr 2022 vornehmen dürfte. Die Europäische Zentralbank könnte Ende Jahr die Leitzinsen erstmals seit über zehn Jahren wieder erhöhen.

In der Schweiz erachtet Geissbühler das Inflationsproblem als weniger gravierend. Mit einer von ihm prognostizierten Inflation von 1,5 Prozent im 2022 liege diese noch immer im Zielband der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von 0 bis 2 Prozent. Seitens der SNB erwartet Geissbühler denn auch erst 2023 einen ersten Zinsschritt, die Credit Suisse geht von deren zwei aus. Doch auch danach wären die Zinsen weiterhin tief, und mit abrupten und steilen Ausschlägen nach oben rechnet Geissbühler nicht.

Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz (links), und Reto Inauen, Präsident des Verbands Thurgauer Raiffeisenbanken und Chef der Raiffeisenbank Frauenfeld. Bild: PD

Ältere Häuser dürften zunehmend saniert werden

Mehr Sorgen bereitet ihm der Ukraine-Konflikt. Je nach Zuspitzung könnte dies beispielsweise die Energiepreise weiter nach oben treiben. Wobei: «Die Schweiz hängt weit weniger ab von russischem Gas als beispielsweise Deutschland», sagt Geissbühler. Dort sind die Gaspreise Anfang Jahr bereits um teils über 20 Prozent gestiegen.

Und der Immobilienmarkt? Die Immobilienpreise kennen seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Zudem haben in den vergangenen Wochen die Hypothekarzinsen etwas angezogen. Das macht es hauptsächlich für junge Familien immer schwieriger, Wohneigentum zu erwerben, ausser sie erben.

Relativ hohe Leerstände bei Wohnungen gibt es im Thurgau nur an wenigen Orten, vor allem in Amriswil, Romanshorn und Bischofszell. Inauen sagt:

«Es ist nicht mehr so einfach, im Thurgau Wohnraum zu finden.»

Und: «Die rege Bautätigkeit kann nicht ewig so weitergehen», denn Bauland werde immer knapper und die Verdichtung habe Grenzen. Konsequenz laut Inauen:

«Die Sanierung älterer Liegenschaften wird an Bedeutung gewinnen.»

